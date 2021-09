López Murphy podría quedarse afuera del Congreso en las PASO: ¿cuál es el motivo?

En una hipotético escenario, Sandra Pitta podría ocupar su lugar en la lista definitiva de Vidal por la ley de paridad de género

El precandidato a diputado nacional del espacio Republicanos Unidos Ricardo López Murphy, quien se enfrentará a María Eugenia Vidal (Juntos podemos más) y Adolfo Rubinstein (Adelante Ciudad), en la interna porteña de Juntos por el Cambio, podría quedarse afuera del Congreso, aun sacando los votos suficientes para alcanzar el piso mínimo del 15% fijado por la alianza para la integración de las listas a través del sistema D’ Hondt.

Es que el reglamento interno que firmaron los apoderados de los partidos que conformaron la alianza electoral de Juntos por el Cambio (JxC) en la Capital adhiere a la ley de paridad de género (27.412), que establece que la nómina debe integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el primer candidato o candidata hasta el último o última postulante suplente.

Además, en el artículo 23 del acta constitutiva de la alianza se le otorga potestad a la Junta Electoral del espacio para reemplazar por un varón o una mujer, dependiendo el caso, al candidato que afecte la alternancia fijada por la ley de paridad. "Si como consecuencia de la integración de las listas de candidatas y candidatos se viera afectada la paridad y alternancia de género, la Junta Electoral reemplazará al precandidato/a que afecte la alternancia o paridad por la/el precandidata/o de distinto género que le sigue en el orden de la misma lista de precandidatas/os".

Por lo tanto, el exministro de Economía durante el gobierno de Fernando De la Rúa podría entrar o quedar afuera de la lista ganadora de la interna, según las encuestas se impondría la boleta de Vidal, apalancada por Horacio Rodríguez Larreta, si cae en un casillero impar de la nómina, que le correspondería a una mujer. Es decir, que si a López Murphy le correspondiera el 3, 5 o séptimo lugar de la lista definitiva su puesto sería para la investigadora del Conicet Sandra Pitta. En cambio, el "bulldog" tendría garantizada su banca si la división del sistema D’ Hondt lo ubica en un casillero par (el 2, 4, el 6 o el 8).

López Muprhy podría quedarse afuera del Congreso, aun sacando los votos suficientes para alcanzar el piso mínimo del 15%

Sin reclamos

Aunue trascendió que se habría abierto una negociación para modificar el reglamento, fuentes de JxC negaron que haya habido un pedido de las autoridades de Republicanos Unidos para modificar el reglamento.

"Antes de firmar la alianza, tuvieron 48 horas para revisar el reglamento. Las reglas de juego son las reglas de juego", subrayan desde el larretismo. Sin embargo, el tema se conversó de manera informal entre varios apoderados de las fuerzas que conforman el espacio.

Además, allegados al ex ministro de la Alianza aseguraron que López Murphy no hizo ningún reclamo: "Está enfocado en ganar la interna y hacer la mejor elección posible. No está en esta discusión para ocupar una banca, sino para poder ser parte de un debate de ideas y de propuestas fundamental para la Argentina y su futuro. No entra en estas discusiones", apuntaron desde su entorno.

Estos son los candidatos que acompañan a López Murphy

Desde Republicanos Unidos aseguran que hubo conversaciones informales sobre el tema con los socios del espacio, pero advirtieron que la eventual modificación del reglamento "no les quita el sueño". Para hacerlo, deben lograr el aval de los partidos que conformaron la alianza porteña.

Se trata de Pro, la UCR, la Coalición Cívica, Confianza Pública, el Partido Socialista, el Partido Demócrata, Demócrata Cristiano, Demócrata Progresista, Partido De Las Ciudades en Acción, Partido Nacionalista Constitucional (UNIR), UCEDE, FE y GEN. "No hay ninguna negociación ni lo estamos evaluando y no estamos hablando para cambiar el reglamento. Es parte de la campaña y estrategia de Republicanos Unidos", remarcó una fuente de Pro.