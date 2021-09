Mieli le dijo "parásito" a Santoro y éste expuso el "oscuro pasado" del economista

El actual legislador porteño cerró la discusión con una contundente respuesta que seguramente traerá una réplica del autodenominado libertario

Luego que el verborrágico economista y precandidato a diputado nacional Javier Milei acusara de "parásito" a su rival en la Ciudad, Leandro Santoro (Frente de Todos), el actual legislador porteño cerró la discusión con una contundente respuesta que seguramente traerá una réplica del autodenominado libertario.

El precandidato del Frente de Todos recogió el guante y reveló que Milei fue empleado del Estado de la mano del tucumano Antonio Domingo Bussi, condenado por crímenes de lesa humanidad, al tiempo que también se supo que el supuesto libertario cobró los subsidios del Estado conocidos como ATP para sus empresas.

Todo comenzó cuando Milei disparó contra el dirigente porteño y lo trató de 'parásito'.

"Hola Leandro, ¿cómo estás? Tengo entendido que tenés 45 años y hacés política desde los 14. ¿Alguna vez en tu vida laburaste en el sector privado? ¿Sabés lo que es ganarse la vida sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio?, ¿O siempre fuiste un parásito del Estado que vivís de una fuente compulsiva de ingresos que se llaman impuestos? Es decir, que se pagan de manera coactiva", disparó contra Leandro Santoro.

Mieli le dijo "parásito" a Santoro

El postulante del Frente de Todos recogió el guante, reivindicó su pasado laboral, y señaló: "Él confunde militancia con el trabajo. Son dos cosas distintas, yo empecé a militar a los 13, a esa edad los nenes no trabajan, pero yo sí tuve que hacerlo", comenzó a modo de preámbulo de la historia de su niñez y adolescencia.

"Mi mamá se separó de mi viejo, tuve una infancia muy dura con el marido de ella y desde los 13 tuve que acompañarla en un pequeño almacén; salía del cole, cortaba fiambre, rotaba las heladeras", relató.

También sinceró que se "fundió" con "la hiperinflación de Menem" y explicó: "Yo vengo de la economía informal, de situación precaria, laburé con mi vieja, la peleé, salí para adelante, tuvimos una casa de artículos de limpieza -se me manchaba la ropa cuando hacía lavandina- se lo que es sufrir y tener que laburar".

Luego añadió que con su madre puso en marcha una agencia de remises, que estudió Ciencias Políticas y que logró concursar un cargo en la Auditoría General de la Nación.

"Nadie me me regaló nada, soy planta permanente ahí pero no cobro desde que soy legislador", remarcó.

Santoro presentó algunas de sus propuestas en la Ciudad

Además, Santoro presentó este miércoles sus proyectos en la Ciudad, bajo el lema "propuestas para la vida que queremos". Estuvo rodeado de compañeros de lista, legisladores y dirigentes y su objetivo fue hablar de las iniciativas que quiere impulsar en el Congreso.

La presentación se llevó a cabo en el ND Ateneo, -tuvo un aforo reducido por la pandemia de Covid-19- donde el legislador porteño dio a conocer sus principales proyectos.

Entre los asistentes estuvieron el senador Mariano Recalde, el presidente del bloque en la Legislatura Claudio Ferreño, legisladores y dirigentes del espacio.

Santoro fue el único que hizo uso de la palabra y aunque por momentos intercambió algunos comentarios con Matías Tombolini, Lorena Pokoik y María Rachid, se concentró en explicar las iniciativas que su equipo preparó para la ocasión.

Santoro reveló que Milei fue empleado del Estado de la mano del tucumano Antonio Domingo Bussi

"Somos conscientes que un sector de la sociedad giró a la derecha y eso hace que la antipolítica aparezca como un actor central y trate de aprovechar el malestar que generó la pandemia y lo trate de capitalizar electoralmente. Nosotros tenemos la obligación de dar el debate de ideas y valores, como lo venimos haciendo desde la militancia", indicó.

En la exposición, el precandidato señaló: "Venimos a ratificar el compromiso que asumimos el 10 de diciembre de 2019, cuando le propusimos a los argentinos y argentinas dar vuelta la página y avanzar hacia un modelo de producción, consumo y trabajo".

Asimsimo, remarcó que la lista del Frente de Todos porteña "nunca va a votar un recorte a la educación, nunca va a votar un endeudamiento excesivo, nunca va a votar un recorte de derechos".

"Siempre vamos a defender los intereses de la mayorías populares. Esta es la vida que queremos y hacía ahí vamos", agregó.

Entre las iniciativas que presentó Santoro aparecen: ampliación de la Ley de Compre Argentino para compras públicas; impulso al marco regulatorio de la industria del cannabis y el cannabis medicinal; extensión del Programa Potenciar Trabajo; moratoria para responsables inscriptos; regulación de la quema de basura; movilidad sustentable; impulso a la ley de envases.

También figuran el impulso a la ley de etiquetado frontal; incentivo al desarme civil; ley de regionalización del delito complejo; ley de seguridad urbana; impulso a la ley de situación de calle y familias sin techo; capacitación obligatoria en discapacidad para todo personal del Estado; y ningún funcionario con cuentas en paraísos fiscales.