Jorge Asís vaticinó quién ganará las elecciones legislativas "por cinco o seis puntos"

Consideró que "esta elección es intrascendente y sirve para ver cómo sigue esta interna entre Rodríguez Larreta y Macri en 2023"

Faltan tan sólo nueve días para el desarrollo de las elecciones legislativas Primarias (PASO), y el periodista y analista político Jorge Asís se animó a vaticinar quién será el ganador de la primera vuelta en la provincia de Buenos Aires, el distrito que, según aseguró, "más interesa".

El ex embajador en Portugal pronosticó que ese triunfo será para el Frente de Todos "por cinco o seis puntos", al tiempo que consideró que, por el momento, está viendo "una campaña profesional".

En diálogo con Intratables, que se emite por América TV, Asís reflexionó sobre el proceso electoral de medio término: "Estamos hartos de lo políticamente correcto, de lo que no se debe decir, de lo que solamente puede decirse en off y uno quiere quedar tan bien que no aporta absolutamente nada. Es lo que pasa con los políticos en campaña. Tienen libreto, tienen guion y no tienen discurso", cuestionó.

"Yo ya estoy grande, no quiero vender absolutamente nada. Puedo decir que esta elección es intrascendente y sirve para ver cómo sigue esta interna entre (Horacio) Rodríguez Larreta y (Mauricio) Macri en 2023", advirtió, y afirmó: "Te puedo decir cómo termina esta elección antes del 12" de septiembre.

"Todos hablan de nueve o siete diputados más y nos vamos a Venezuela. No, no nos vamos a Venezuela un pepino y tres diputados más no te hacen absolutamente nada. Todo el poder no va por ahí", señaló Asís, algo agotado por la reiteración de esa aseveración por parte de distintos dirigentes políticos.

Pronósticos

Y analizó: "Qué va a pasar, qué veo hoy. Veo una campaña profesional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, que es lo que importa", y explicó: "No existe campaña nacional porque no existe en Argentina una concepción política nacional".

En tanto, adelantó que "en Provincia va a ganar el Frente de Todos por cinco o seis puntos, estará más o menos 43 o 44 contra 38 o 39 con un poco de suerte". En este sentido, ganaría la fórmula oficialista liderada por Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, según dijo el ‘Turco’, aunque advirtió: "Puede haber alguna modificación y lo saben".

Al ser consultado sobre cómo ganará el oficialismo más allá de la gestión de la pandemia de Covid-19, el ‘Olivosgate’ y el vacunatorio VIP, Asís explicó: "Cómo hicieron la campaña con profesionalismo y cómo hacerla sin que te perturbe la figura del Presidente (Alberto Fernández), que pasa por un mal momento, y una manera de rescatarlo es no comprometerlo con participaciones".

"En Provincia va a ganar el Frente de Todos por cinco o seis puntos", afirmó Asis

"Entonces, es ahí que se dividieron (Axel) Kicillof, Máximo (Kirchner) y (Sergio) Massa. Van a cerrar en la Provincia en cada uno de las terminales que les interesa más. Máximo en Bahía Blanca, Kicillof en Mar del Plata, Sergio en Junín, y al día siguiente, la ficción de la campaña nacional, el cierre en el estadio Único de La Plata", adelantó Asís, que insistió que "no existe campaña nacional porque nadie sabe un pepino cómo va la cuestión en otras provincias". Y objetó: "Hay otras que tienen situaciones infinitamente más ricas que las de Buenos Aires y Capital, como Santa Fe".