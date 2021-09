Durísimo cruce de Moreno con periodistas por los barrabravas en su partido

El precandidato a diputado en la Provincia de Buenos Aires y exsecretario de Comercio los acusó de "coimeros" luego de una pregunta

El precandidato a diputado en la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Moreno estuvo en el programa de Romina Manguel en América y tuvo un momento de mucha tensión con los panelistas que le preguntaron por la afiliación de barrabravas de equipos de fútbol en su partido Principios y Valores, a lo que respondió acusándolos de coimeros.

"Barrabrava y violencia es sinónimo de su gestión en el INDEC y los acaba de afiliar a su partido" apuntó Jairo Straccia y desató la furia de Guillermo Moreno.

El ex secretario de Comercio Interior le respondió "la verdad que no, no se sustenta en la realidad. Vos lo decís porque quizás hay intereses ocultos para que digas eso. Lo que vos decís es falso", comenzando a virar sus respuestas defensivas a ataques al periodista.

Y de allí desarrolló una extraña teoría según la cual hay periodistas corruptos -sin decir cuales son pero dejando caer la idea de que los ataques contra él eran dirigidos por ocultos intereses- lo que calentó la mesa hasta el punto de tener que cortar la nota.

La mujer de Sandro, contra Moreno

"En las últimas horas he recibido múltiples llamados sobre el insólito uso de la imagen de mi esposo en un aviso político para las próximas PASO. Sin poder creer lo que me contaban , pudimos constatar y verificar la difusión en medios digitales y televisivos, de un spot correspondiente a la propaganda política de un partido que presenta a sus precandidatos a diputados, a los que prefiero no mencionar en este comunicado", fueron la duras palabras elegidas por Olga Garaventa de Sánchez, la viuda de Sandro, contra el spot de Moreno.

La palabra de la viuda de Sandro por el uso de imagen en un spot de campaña para las #PASO pic.twitter.com/kYU7Gv92zj — Pablo Montagna (@pablomontagna) September 3, 2021

En otra parte del duro comunicado Olga aclaró: "Roberto Sánchez, Sandro, jamás hubiera participado con su imagen ni canciones en ningún tipo de campaña , propaganda o mensaje de contenido político, con independencia de cuáles fueras sus ideas, color o situación de ese partido. Las imágenes que hemos visto, además de dañar gravemente la imagen, reputación y honor de Roberto Sánchez, Sandro, constituyen actos ilícitos condenados por la legislación vigente y a través de mi abogado Gabriel Máspero".

Su primer spot

Básico, extenso, repetitivo y low cost. El nuevo spot de Guillermo Moreno en el que invita a "comer asado" a los ciudadanos que lo acompañen con su voto no deja de generar sorpresa.

Moreno es candidato a diputado nacional por el Partido Republicano Federal en la lista Principios y Valores. En las últimas semanas ha sacado varios spots pero el último llamó la atención por su simpleza.

"Moreno diputado, vos pensalo", sostiene el hombre que con un sombrero, lentes y un buzo estampado con la boleta de Moreno canta durante un minuto frente a cámara. "Para que la gente pueda comer asado, Moreno diputado, vos votalo", continúa.

El único detalle que cambia la rutina es que en un momento alguien le arroja un rollo de papel durante la filmación.

De esta manera Guillermo Moreno intenta cautivar el voto de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y se muestra como el "verdadero peronista" de Argentina.