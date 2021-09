El PRO presentó un proyecto para reemplazar indemnizaciones laborales por un sistema de seguros

La iniciativa, presentada por el diputado Héctor Stefani, se alinea con el pronunciamiento del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta

El pronunciamiento del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a favor de la eliminación de la indemnización por despido para ir hacia un sistema de seguros, tiene su correlato legislativo en un proyecto de ley que presentó el diputado nacional del PRO Héctor Stefani en la Cámara baja.

La iniciativa del legislador fueguino propone la implementación de un seguro de garantía de indemnizaciones (SGI) por el cual un trabajador despedido de una empresa dejaría de cobrar la indemnización completa y, a cambio, se le pagaría esa indemnización de manera mensual.

En su articulado, el proyecto dice que "ante caso de renuncia o cese de actividades, jubilación o retiro o despido, fuese este último con o sin causa justa, el empleado percibirá una remuneración del Seguro de Garantía de Indemnización mensual equivalente a su último salario percibido hasta el reinicio de actividades u obtención de nuevo empleo".

Precisa también que "dichas cuotas mensuales equivalentes al Seguro de Garantía de Indemnización cesarán cuando éstas superen los meses que correspondan a los años trabajados".

Aclara también que "en cualquier caso de despido, el empleador deberá pagar el primer mes de indemnización" y que "el trabajador comenzará a percibir las remuneraciones correspondientes a su Seguro de Garantía de Indemnización a partir del segundo mes transcurrido su despido efectivo"

En los fundamentos del proyecto, el diputado explicó que "tiene por objeto reformar la legislación laboral vigente con el fin de constituir una política pública en materia laboral que permita promover la contratación de trabajadores argentinos en el sector privado, disminuir el gasto público, reducir la carga impositiva laboral".

También apunta a "afianzar la inversión en tecnología y, sobre todo, reducir los costos laborales que rigen actualmente en el país a través de un nuevo sistema de indemnización, promoviendo la contratación en el empleo formal", según enumeró el diputado.

Acompañaron a Stefani en la firma del proyecto, sus compañeros de bloque Omar de Marchi; Francisco Sánchez; Pablo Torello; Alfredo Schiavoni; Fernando Iglesias; Jorge Enriquez y Camila Crescimbeni; a demás del radical Federico Zamarbide.

El proyecto fue girado a las comisiones de Trabajo, de Previsión y de Presupuesto.

La propuesta de Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se manifestó a favor de la eliminación de la indemnización por despido para ir hacia un sistema de seguros, como ya se utiliza en el gremio de la construcción. "Claramente hay que ir de la indemnización a un seguro", afirmó el jefe de Gobierno en declaraciones al programa "Intratables" de América TV.

Larreta participó del programa junto a la primera precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Consultado sobre si mantendría o no la doble indemnización vigente por la pandemia, Rodríguez Larreta respondió que no.

Larreta quiere cambiar la legislación laboral.

"El problema es que hoy en la Argentina nadie toma un empleado, no es solo por la doble indemnización, pero seguro no ayuda. Hay que tener en cuenta los trabajadores actuales y los millones y millones que hoy no consiguen un trabajo, porque nadie toma un empleado en Argentina con un sistema como éste. No digo que hay que sacarlo de un día para el otro todo junto", señaló el jefe de Gobierno porteño.

"Hay que ir yendo a un sistema como, por ejemplo, el de la construcción en la Argentina, donde hay algo más parecido a un seguro que a tener que pagar una indemnización. Incluso para el trabajador termina siendo mejor. Es un buen sistema que ya funciona en este país, que tenemos que estudiar cómo podemos generalizarlo a otros sectores", agregó Rodríguez Larreta.

La propuesta de López Murphy

Una propuesta similar realizó el precandidato a diputado nacional en la interna de "Juntos por el Cambio", Ricardo López Murphy. "Necesitamos nuevos contratos laborales que tiendan a no generar litigiosidad", expresó en declaraciones a Radio Futurock.

"Hace como 13 años que no crece el empleo formal y eso es muy desgraciado para nuestra sociedad. Tenemos que generar un nuevo contrato laboral que preserve la lógica de los recursos y de los fondos para el trabajador, pero que no genere litigiosidad. De la litigiosidad come una cantidad de gente que vive de los litigios y eso no es sano para el sistema productivo argentino", agregó el precandidato.

"Necesitamos un sistema que sea más compatible con la economía digital, con la mutación tecnológica, con un nuevo entorno científico que vamos a tener con posterioridad a esto. Y que requiere una gran adaptabilidad, que no quiere decir que alguien pierda derechos. Ya lo hacemos en el mundo de la construcción, que tiene un mecanismo laboral más adaptable al problema que estamos teniendo. Eso va a ser motivo de debate. Tenemos compañías que se funden y no pueden abonar las indemnizaciones", explicó López Murphy.

Varios referentes de la oposición, empresarios e incluso sindicalistas proponen cambiar el sistema indemnizatorio laboral

Propuesta empresarial

Hace algunas semanas, el empresario textil Teddy Karagozian, titular de la firma TN&Platex presentó una propuesta de un nuevo sistema para el pago de indemnizaciones laborales que, según estimó, podría traer como consecuencia un aumento del empleo formal y un crecimiento de la economía.

La nueva modalidad fue bautizada como "mochila argentina", pero no por el peso o las cargas laborales sino por un sistema similar que se aplica en Austria con ese nombre.

La diferencia principal con el sistema actual es que la indemnización se cobre desde un seguro que pagarán las empresas sobre su nómina salarial. Este Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) sería administrado por la Anses, la Superintendencia de Seguros y una entidad de control que garantice la indemnización a los empleados que pierden su trabajo, que seguirían cobrando en cuotas mensuales el equivalente y actualizado a su ultimo sueldo, hasta conseguir un nuevo empleo.