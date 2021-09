Tolosa Paz y la derrota del oficialismo en las PASO: "Posiblemente lo de la foto en Olivos influyó"

La candidata a diputada nacional señaló que el FdT debe tener "contundencia en el cambio de herramientas" para tratar de revertir el resultado del domingo

La candidata a diputada nacional del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz admitió que el escándalo de la difusión de imágenes de festejos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta pudo haber influído en el duro resultado del oficialismo.

En ese sentido, Tolosa Paz manifestó: "Creo que cuando ves un resultado de esta contundencia debe haber una multiplicidad de factores. Posiblemente eso influyó, como influyó la inflación, la pérdida del salario. Hay muchas cosas que influyen". De todos modos, también consideró que "es probable" que la campaña electoral del Frente de Todos se haya enfocado en fidelizar el voto propio y no en tratar de captar votantes indecisos.

La gente dijo "basta"

Además, la dirigente peronista reconoció que "la gente con su voto dijo 'hasta acá'" y remarcó que el Gobierno debe "acelerar la recuperación económica" porque la ciudadanía "no tiene guita".

"A la salida de la pandemia necesita tomar un dinamismo que hasta ahora no tomamos. La gente no tiene que seguir padeciendo la pérdida de poder adquisitivo en el salario y ayer lo demostraron", sostuvo la postulante del oficialismo, que cayó derrotada frente a Juntos en las PASO. En declaraciones radiales, la ex presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales analizó el resultado de los comicios y afirmó que "hay muchos enojos de la gente que tiene que resolver el Gobierno".

Y agregó: "La contundencia en las urnas expresa que así no nos acompañan. Las herramientas y las políticas públicas que nosotros podemos entender que eran necesarias no han podido llegar a los hogares, que nos dijeron así no. Esto es un trabajo de reconstrucción y de tomas de decisiones muy profundas".

En ese sentido, la candidata a diputada nacional remarcó que la población bonaerense mostró su rechazo porque consideró que "con la inflación que come los salarios no (se puede vivir); con los salarios que están deprimidos y que intentamos recomponer, no; con las jubilaciones que están casi en un punto de equilibrio, no".

La referente platense indicó que "el descontento en la sociedad para con el Frente de Todos está claro" y contó cuál debe ser el camino para intentar revertir la derrota en las generales del 14 de noviembre. "La contundencia en el resultado requiere una contundencia en el cambio de herramientas", esbozó.