El presidente retomó la agenda y reafirmó el rumbo: "Confío en que el camino no se altere"

Sin hablar del resultado electoral de las PASO, Alberto Fernández encabezó un acto en el Museo del Bicentenario junto a integrantes de su Gabinete

Tras el duro golpe que sufrió el Gobierno en las urnas este domingo, y sin hacer mención del panorama electoral, el presidente Alberto Fernández retomó la actividad en Casa de Gobierno, con la perspectiva de revertir el resultado de cara al 14 de noviembre.

El acto de presentación del proyecto de Ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación se desarrolló en el Museo del Bicentenario de Casa, y contó con la presencia del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el ministro de economía, Martín Guzmán, la pareja del presidente, Fabiola Yañez, y diferentes dirigentes sindicales y empresarios de la talla de Antonio Caló y José Tamborenea, en un claro gesto de respaldo al Gobierno.

La industria, motor central

El presidente fue el encargado del cierre del acto, y en su discurso aseguró que la industria argentina es el motor central del desarrollo y el crecimiento del país. Sin hacer mención del desempeño electoral del domingo, Fernández reafirmó el rumbo de su Gobierno.

"Confió en que el camino que iniciamos en 2019 no se altere, y en lo que a nosotros concierne no se va a alterar", declaró el mandatario.

El primero en tomar la palabra fue el ministro Kulfas, quien destacó que el proyecto busca fortalecer el poder de compra del Estado, con el objetivo de desarrollar la industria argentina, generar mayores puestos de trabajo, favorecer a las Pymes, y promover la innovación.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), José Tamborenea reafirmó el apoyo de los industriales y afirmó: "Quiero retomar los dichos del presidente, porque esta ley proviene de escuchar, de los oídos que nos prestaron los secretarios y el ministro. De haber compartido tiempo y espacio para articular algo coherente".

Para finalizar, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló manifestó su respaldo al gobierno, tras recuperar las palabras brindadas por el jefe de estado en el Bunker del Frente de Todos, y aseguró que es necesario "trabajar para que el país vaya para adelante".

Críticas del kirchnerismo "duro"

Tras el cimbronazo de la derrota en las PASO, el kirchnerismo duro salió este lunes a pegarle al Gobierno. El dirigente social Juan Grabois, el piquetero Luis D'Elía y el intendente de Ensenada, Mario Secco, cuestionaron la estrategia y pidieron cambios "urgentes" de cara a las elecciones generales.

Mientras Secco reclamó más protagonismo de Cristina Kirchner para la campaña rumbo a las generales, Grabois reclamó cambios en el Gabinete. En tanto, D'Elía fue crudo al mencionar "el ajuste criminal" del Ejecutivo.

"Hay un gabinete que no funciona. Muchos ministros no hablan entre sí, en situaciones críticas no se hablan", advirtió Grabois en Somos Radio. Si bien evitó dar nombres propios en este sentido, dijo que Santiago Cafiero "no es un jefe".

"Cafiero, que es un tipo de buen corazón y yo le tengo aprecio, no es un jefe. Podría coordinar el diálogo pero no es jefe", amplió.

Tras calificar como un "baldazo de agua fría" la derrota en las PASO, el dirigente social pidió un cambio de rumbo "urgente" para revertir los números en noviembre.

"Necesitamos cambios urgentes. Más allá de que en noviembre se pueda remontar un poquito, fue una elección con complicaciones organizativas... Los votantes del Frente de Todos fuimos enojados a votar, apretando los dientes. A esto se suma la frivolidad de muchos funcionarios", señaló Grabois.

Grabois pidió cambios urgentes y señaló que "hay cosas que se están haciendo muy mal"

En el mismo sentido, repitió: "Hay cosas que están muy mal y hay que tomar medidas urgentes para cambiarlo".

Consultado sobre las situaciones a rever, Grabois hizo especial énfasis en la educación, uno de los aspectos que generó más grieta durante la pandemia. "Lo de la escuela fue una catástrofe y sigue siendo. Los pibes quedaron totalmente abandonados. Hubo un proceso de analfabetización. Se empeoró mucho en los últimos años. Los pibes de cuarto, quinto, los que votan por primera vez, fueron a votar en una situación de depresión y sentido de abandono muy grande".

Grabois se lamentó que no hubiera habido internas en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de lo que ocurrió en la oposición con Diego Santilli y Facundo Manes, y habló de un error táctico: "Las internas en Provincia hubiesen permitido que se exprese la realidad del Frente de Todos; esto es una coalición, no un club de amigos. Tenemos posiciones distintas. Fue un error táctico, pero tiene un correlato más profundo, más político".

En tanto, Secco, uno de los municipios donde el Frente de Todos sí se alzó con una victoria -según contó- en todas las mesas de las escuelas, enfatizó: "Cuando queremos esconder el kirchnerismo no nos va bien, tenemos que hacer un análisis, cuando el kirchnerismo se pone en valor se gana", afirmó en radio Diez.

El jefe comunal habló de una "trompada" por el resultado adverso en las urnas contra el oficialismo y cuestionó el poco protagonismo de los dirigentes bonaerenses en el armado de listas.

"Vamos a tratar de revertir, esto se puede hacer, no hay tanta diferencia. Del otro lado tienen el poder para que esta situación con el diario del lunes nos duela. Teníamos una expectativa diferente a nivel nacional y provincial, ahora hay que trabajar y poner en valor las intendencias que tenemos", agregó.

Para Mario Secco, intendente de Ensenada, es necesario "poner en valor" la figura de Cristina Kirchner en la campaña

Secco criticó duramente la estrategia de campaña de esconder el máximo valor que tiene el oficialismo, que a su criterio es la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Cuando Cristina se puso al frente de la campaña pudimos recuperar la Provincia, el país y municipios que habíamos perdidos", sostuvo en referencia a los resultados de las presidenciales de 2019.

El intendente se mostró esperanzado que con trabajo en la campaña se podrá revertir el magro resultado de las Primarias, que deja al Gobierno muy golpeado.

Fiel al relato K, también responsabilizó de la derrota a los medios de comunicación, al poder econonómico y al Poder Judicial. Y pidió no repetir el error de 2015, cuando Daniel Scioli creyó que "ganaba las elecciones" y que terminó siendo derrotado ante Mauricio Macri.

"Que nuestro frente politico no siga cometiendo ese error, que ponga en valor lo mas preciado que tenemos que es el kirchnerismo, porque cuando Cristina juega los patitos se ordenan todos", insistió.

Al tiempo que remarcó que para lograr un triunfo en noviembre contra "la propuesta de la derecha" hay que poner en valor la figura de la ex presidenta al frente de la campaña.

"Cuando Cristina se pone al frente de todo, las cosas cambian y es muy fuerte y no puede nadie contra eso", concluyó.

Por último, Luis D'Elía se expresó desde sus redes sociales y analizó la derrota en la provincia de Buenos Aires con foco en La Matanza.

"En La Matanza Fernando Espinoza, siendo primer candidato a Concejal, sacó 230.000 votos menos que en 2019 y 500.000 matanceros no fueron a votar. Situación similar en otros lugares del conurbano", describió el dirigente.