Luis Juez comparó al Gobierno con la Gestapo y advirtió: "Van por la agenda judicial de Cristina, el resto no les importa"

El ganador de la interna de Juntos por el Cambio en Córdoba trazó un paralelo entre el kirchnerismo y la policía secreta de la Alemania nazi

El cordobés Luis Juez, quien será candidato a Senador en la boleta de Juntos por el Cambio tras vencer a Mario Negri en la internta de la provincia mediterránea, volvió a generar controversia con declaraciones sobre el Gobierno. En concreto, afirmó que la administración de Fernández es como "la Gestapo", la policía secreta del nazismo.

Juez afirmó que el Gobierno desplegará una estrategia "pesada" para aumentar su caudal de votos de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre. "En algunos lugares va a actuar la Gestapo, van a empezar a pasar lista. Se van a poner pesados, intensos", advirtió.

"Lo digo porque conozco de lo que estoy hablando, van a empezar a repasar: 'Quién te crees que sos vos, quién te dio derecho a tomar decisiones, porqué se te ocurrió que no podías votarnos'. Ahora los van a ir a buscar a todos", agregó.

Acerca de las discrepancias dentro de Juntos por el Cambio, Juez las minimizó y destacó que el kirchnerismo es "el enemigo".

El Gobierno, "el enemigo" y "la Gestapo" para Luis Juez.

"El enemigo es el que tiene de rodillas, el que está paveando mientras tiene 115.000 muertos, el que tiene 20 millones de argentinos bajo la línea de la pobreza. No es Mario Negri ni la interna de Cambiemos. El enemigo es el que te cerró las escuelas y le dio más clases presenciales a Dylan que a nuestros hijos", afirmó el político cordobés.

Además, Juez criticó al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, por recibir un mensaje del cantante Indio Solari tras la derrota en las PASO. "Son estos guachos que creen que porque el Indio Solari te tira un tuit la gente son todos cabezas de termo y te van a ir a votar. Estos que creen que la agenda judicial de Cristina es la agenda de la gente y a ese es al que vamos a enfrentar el 14 de noviembre", subrayó.

Y lanzó una advertencia: "El kirchnerismo si gana va por todo y si pierde va por todo. Por la agenda de Cristina, que es la agenda judicial, el resto no les importa. Ahora se va a venir un festival de subsidios, de planes, de multiplicación de efectos como si la gente fuese estúpida".

"La gente de no es tonta, en 40 o 50 días no vamos a hablar de educación, como mejoramos la matriz educativa, qué hacemos con el tema impostivo, como permitimos que las pymes puedan contratar y dar empleo", evaluó.

Además, el candidato cordobés se permitió fantasear sobre la interna de peronismo bonaerense. "Probablemente Cristina, que les tiene asco a los barones del conurbano, ahora les va a dar todo el poder. Los tipos le deben estar diciendo: 'Viste, que vos querías que tu hijo armara la lista con sus amigos. Bueno, mirá lo que mueve los amigos de tu hijo'. Hay que pedirle a la gente que aguante, son 60 días".

Polémicas declaraciones de Juez sobre Alberto Fernández

La semana pasada, antes de las elecciones, Luis Juez lanzó fuertes calificativos contra el Presidente de la Nación. En el marco de su campaña, llamó "animal" a Alberto Fernández por la presentación que hizo ante la Justicia como respuesta a la causa que se originó luego de la difusión de la foto del "cumpleaños de Fabiola" en Olivos.

"Es un animal. Yo no puedo creer que este hombre sea profesor de Derecho. Lo digo con todo respeto: me parece que el escrito lo hizo Dylan, solamente el perro puede haber escrito eso", afirmó en el mediodía de CNN Radio en Córdoba (93.3).

Juez habló así a la presentación que hizo Fernández ante la Justicia en la que aseguró que, como la enfermedad no se había propagado, no había delito.

"ALBERTO FERNANDEZ ES UN ANIMAL"Luis Juez dialogó este mediodía con @robledodiego , de cara a lo que serán las votaciones del próximo domingo 12 y apuntó contra el Presidente de la Nación por lo que ha sido el festejo de cumpleaños de la Primera Dama. pic.twitter.com/B04YN81lvg — Mediodía de CNN radio Córdoba (@mediodiacnncba) September 7, 2021

"Es una burrada. ¿Cómo va a decir semejante pelotudez?", agregó el precandidato del partido macrista cordobés llamado Cambiando Juntos. "¿Cómo va a decir que no hay delito porque no se propagó la enfermedad? Si el decreto no sanciona la propagación, sanciona la reunión", insistió.

"Estamos en manos de unos inmorales que no tienen límites", expresó. "Un gobierno que dicta un decreto pero que no lo cumple es de una inmoralidad supina", concluyó.