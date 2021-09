¿Ejemplificador para Nación?: todos los ministros bonaerenses pusieron su renuncia a disposición de Kicillof

Así lo confirmó este miércoles la ministra de Gobierno, Teresa García. "Es lo que corresponde", aseguró la funcionaria bonaerense

El duro revés electoral que sufrió el oficialismo en las PASO del domingo pasado sigue teniendo repercusiones. Ahora, los ministros que integran el gabinete de la provincia de Buenos Aires pusieron su renuncia a disposición del gobernador Axel Kicillof.

Así lo confirmó este miércoles la ministra de Gobierno, Teresa García.

"Nosotros hemos puesto a disposición nuestro lugar de responsabilidad al gobernador y el gobernador tendrá que tomar la decisión de elegir con qué equipo quiere seguir y con quién diseñará su gabinete futuro", aseguró García en declaraciones a radio La Red.

La funcionaria bonaerense dijo que la decisión "es lógica" y responde a la responsabilidad que tienen todos los funcionarios que forman parte de la administración pública.

"La derrota no es algo nacional, tiene que ver con todos, intendentes, gobernadores, si algo no funciona y la gente cree que no funciona no es responsabilidad de uno solo. Creo que ninguno de nosotros es imprescindible, todos somos reemplazables, y somos reemplazables en la medida que no interpretamos bien lo que la gente espera de nosotros", señaló García.

La ministra bonaerense aseguró además que "todos los funcionarios públicos, después de una elección en la que uno es derrotado, tienen que poner a disposición de quienes conducen el destino de la provincia, o de donde sea, la renuncia".

Tras las declaraciones de la funcionaria, desde el gobierno bonaerense señalaron: "Desde el día que asumimos el Gobernador tiene las renuncias a disposición. Es un equipo y siempre va a estar donde los necesite. En consonancia con lo que declaró ayer, las y los ministros del gabinete saben que ninguno es imprescindible y que de considerarlo necesario, se harán los cambios consecuentes".

"Nadie está atornillado o encaprichado con quedarse en un lugar o con un nombre propio. No obstante, lo que tenemos que profundizar en este momento es la gestión y los hechos, no pasa por los nombres", se afirmó en un comunicado.

"Es lo que corresponde", aseguró la funcionaria bonaerense

En Santa Cruz, Alicia Kirchner le pidió la renuncia a todos sus ministros

Días atrás, la gobernadora Alicia Kirchner tomó una decisión similar en su provincia, Santa Cruz, y le solicitó a todos sus ministros que presenten la renuncia.

El domingo, en la cuna del kirchnerismo, las listas de Juntos por el Cambio bajo el sello "Cambia Santa Cruz" alcanzaron en conjunto 38,60% de los votos, frente al 26,46% que consiguió la lista del Frente de Todos, respaldada por la mandataria provincial. Se trata de 58.504 votos de la coalición opositora contra 40.111 de la boleta oficialista.

Siempre emociona ejercer el derecho al voto. Es nuestro primer deber con la democracia y con la Patria. Les deseo un gran día y les agradezco el esfuerzo a todos y todas.#EleccionesArgentina pic.twitter.com/NMQTWCgdQV — AK (@aliciakirchner) September 12, 2021

Luego de esto, Alicia Kirchner solicitó las renuncias de todos los funcionarios con cargo de subsecretarios hacia arriba, con la intención es "oxigenar" su gestión en algunas áreas" con la intención de rearmarse para noviembre.

Las jugadas de dos dirigentes del riñón de Cristina Kirchner le marcan la cancha al presidente Alberto Fernández, que se encuentra bajo presión del kirchnerismo para renovar su gabinete.