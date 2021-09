Javier Milei, anarcocapitalista en la teoría y minarquista en la práctica

En la práctica, el candidato a diputado por Avanza Libertad dijo que considera que el Estado solo debe estar a cargo de la seguridad y la Justicia

Tras haberse consagrado en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como el tercer candidato en cantidad de votos en la Capital Federal, el economista Javier Milei salió a dar entrevistas en muchos medios de comunicación.

El candidato a diputado por Avanza Libertad es reconocido por su discurso liberal y antisistema, pero al ser cuestionado por CNN por su ideología respondió: "Una cosa es mi posición ideolígica, que como señalas, yo soy anarcocapitalista. Yo considero que el Estado es el máximo enemigo, el máximo agresor, y que todas sus intervenciones hacen daños, directos o indirectos."

"Todo tipo de intervención del Estado es violenta, puede ser autística, binaria o triangular, y todo lo que hace el Estado está mal", dijo el economista. Luego matizó: "Uno vive en el mundo real y tiene que tener los pies sobre la tierra. En ese contexto, yo soy un minarquista, es decir, alguien que considera que el Estado solo debe estar a cargo de la seguridad y la Justicia."

"Naturalmente, ante el tamaño del Estado que tiene Argentina y la cantidad enorme de regulaciones, más la cantidad de impuestos y la presión fiscal, evidentemente estamos en un contexto donde la sociedad este discurso lo internaliza fuertemente. Porque se dan cuenta de que cada vez somos más pobres y que los únicos que progresan son los políticos, la casta política, los parásitos que destruyen riqueza. Y eso que es un reclamo, está llegando a la sociedad," sentenció el candidato.

Con respecto a la crisis política que vive Argentina tras las elecciones primarias de este domingo, señaló: "Esto representa una verdadera crisis política en el oficialismo. La derrota que han sufrido es muy dura".

"O el presidente Alberto Fernández toma consciencia del problema que tiene en frente y trata de arreglarlo, o Argentina va directamente a una crisis verdaderamente colosal", dijo Milei.

Milei y una lapidaria definición sobre Alberto Fernández

El economista y candidato a diputado de "La Libertad Avanza" Javier Milei analizó la crisis política que atraviesa el Gobierno y aseguró que el presidente Alberto Fernández "es un cadáver político" .

Además, Milei le pidió al jefe de Estado un "gesto patriótico" para dejar "el camino limpio y llano para los que vienen adelante".

"La verdad que el presidente Alberto Fernández es un cadáver político, ya estaba muy comprometido políticamente previo a la elección. Ahora está muerto", dijo en declaraciones al canal de cable TN.

"Si no se hace el ajuste, no es solo que no vamos a poder tener acuerdo con el FMI y podríamos caer en default, sino que además el estallido de la economía argentina sería mucho peor que el Rodrigazo", consideró.

Además, el economista libertario se preguntó: "¿Se imagina lo que sería (tener) 75% de pobres? ¿o (la tasa de) los indigentes en 20%? Esto sería un caos. Usted tiene que poner la casa orden, si no lo hace estalla. Es más, si usted no hace nada, también".

Duras críticas contra Guzmán

Milei cuestionó el rol del actual ministro de Economía, Martín Guzmán, y opinó: "No es parte de la solución, es parte del mismo problema. No profesa las ideas que nos sacarían del problema".

Además, pidió un ajuste que no sea "doloroso" y que sea afrontado por la Política.

"Lo que hay que hacer es evitar que sea doloroso, y para eso, hay que hacer el ajuste. ¿Y sabe quién tiene que pagar el ajuste? La política. Basta que el ajuste lo paguen los argentinos de bien. Lo tiene que pagar la casta política. Hay que ajustar donde está el robo de la política", cerró.