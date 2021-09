The Economist: "Resultados nefastos" para Alberto y "dificultades para gobernar"

Los resultados de las PASO desataron un terremoto en el gobierno nacional, y los medios internaciones se hicieron eco de la noticia. Entre ellos, The Economist planteó un duro análisis: "al principio de la pandemia, el Sr. Fernández declaró: 'Prefiero tener un 10% más de pobres que 100.000 muertos'. Al final, Argentina obtuvo ambas cosas".

Y sigue: "A pesar de imponer uno de los cierres más largos y estrictos del mundo, el gobierno no pudo evitar la propagación del Covid-19. El año pasado el PBI se contrajo casi un 10%, más que cualquier otra gran economía de Sudamérica, aparte de Perú y Venezuela. Con más de 110.000 muertos por el virus, Argentina tiene una de las tasas de mortalidad más altas del mundo.

"Es probable que a Fernández le resulte más difícil gobernar"

Además, la revista evalúa que "después de unos resultados tan desastrosos, es probable que a Fernández le resulte más difícil gobernar" y que "esto puede aumentar la influencia del ala radical de la coalición liderada por Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta y expresidenta (sin relación con Fernández)". También evaluó que si se concreta la salida de los ministros cristinistas, eso podría "hacerle la vida más difícil al Presidente".

Respecto al escenario económico, The Economist estimó que el actual escenario podría "complicar las conversaciones con el FMI, al que Argentina debe unos u$s 45.000 millones". Y que "incluso en las proyecciones halagüeñas del gobierno, no se espera que la economía recupere su tamaño anterior a la crisis hasta el próximo año".

Por otra parte, "los resultados de estas primarias también pueden tentar a Fernández a utilizar trucos populistas para ganar votos en noviembre. Este año, el gobierno amplió los subsidios al gas y extendió los límites a las exportaciones de carne vacuna para mantener los precios bajos".

Inversores, expectantes

En este sentido, el artículo dice que "los inversores esperan que una victoria de la oposición en 2023 ponga fin a los intentos del actual gobierno de impulsar el crecimiento mediante la regulación, incluidos los controles de divisas, el congelamiento de precios y la prohibición de las exportaciones. También ha estado imprimiendo dinero para estimular la economía, pero sólo ha conseguido espolear la inflación, que es la principal preocupación de los votantes".

Sobre el escenario político, la revista destacó la campaña de la candidata a diputada por el Frente de Todos, María Victoria Tolosa Paz y reflexionó: "Mientras la Sra. Tolosa Paz, contadora, estaba contenta de hablar de sexo, parecía ignorar cuestiones más serias. En un país donde la inflación anual supera el 50% y el desempleo es de dos dígitos, los votantes tienen otras preocupaciones".

"Los resultados también sugieren que la oposición tiene muchas posibilidades de hacerse con la presidencia en 2023. Aunque Horacio Rodríguez Larreta, el alcalde de Buenos Aires, no estaba en la boleta, los candidatos que jugaron su conexión con él obtuvieron buenos resultados", agregó.