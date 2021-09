Para el gobernador de La Rioja, Cristina y Alberto están a la altura de "los estadistas más importantes del mundo"

Sobre el encuentro, al que asistirán entre otros gobernadores Juan Manzur, de Tucumán, Quintela afirmó: "Es un respaldo al Frente de Todos"

Alberto Fernández viaja este sábado a La Rioja para encontrarse con gobernadores peronistas en un almuerzo organizado por Ricardo Quintela, gobernador de la provincia.

"Cristina y Alberto están a la altura de los estadistas más importantes del mundo", aseguró tras la tensión política que se vivió en los últimos días.

"Creo que todos han cumplido un rol importante, no tengo objeciones con ninguno. Y los compañeros que asumen la nueva responsabilidad de integrar el nuevo gabinete también son compañeros de basta experiencia", señaló Quintela en diálogo con el programa "Sábado tempranísimo", de radio Mitre.

Sobre el encuentro, al que asistirán entre otros gobernadores Juan Manzur, de Tucumán, Quintela afirmó: "Es un respaldo al Frente de Todos, fue armado en un lapso de dos horas. Tenemos previsto algunos gobernadores del norte compartir un almuerzo e invitamos al Presidente, va a ser una charla informal. Muchos de ellos vienen presencialmente y otros van a estar vía Zoom".

Asimismo, hablarán del resultado electoral de las PASO: "No participamos todavía de la evaluación del análisis nacional, los aportes que haremos los haremos puertas adentro, para que podamos salir fortalecidos". Y añadió: "Tenemos mucha expectativa positiva de que se puedan revertir los resultados para reconstruir una Argentina que recibimos con bastantes problemas".

"Hay que hacer correcciones y hay que darle impulso a esta nueva etapa. Mucha gente que nosotros consideramos que pertenecen al espacio del Frente de Todos no participó. Evidentemente no supimos canalizar sus expectativas, porque las expectativas que existían en la Argentina eran positivas y no negativas", consideró Quintela.

"La Presidenta es el cuadro político más importante de la última década, no solamente de Argentina, de América y está a la altura de los estadistas más importantes del mundo, al igual que Alberto", dijo sobre Cristina Fernández de Kirchner.

El encuentro

El Presidente se dirige este sábado a La Rioja acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; y al presidente de la Cámara de Diputados, Serio Massa.

Ya están en la provincia Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; Adolfo Rodríguez Saá, mandatario de San Luis; y Sergio Ziliotto, de La Pampa.

Sobre el encuentro, al que asistirán entre otros gobernadores Juan Manzur, Quintela afirmó: "Es un respaldo al Frente de Todos"

Manzur agradeció a Alberto y Cristina la designación como nuevo jefe de Gabinete

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, designado como nuevo jefe de Gabinete, agradeció al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner su nuevo nombramiento "por la confianza depositada".

Desde su cuenta de la red social de Twitter, Manzur expresó: "Agradezco a nuestro presidente @alferdez y a nuestra vicepresidenta @CFKArgentina por la confianza depositada en mi persona para asumir el cargo de Jefe de Ministros de la Nación. Siempre voy a estar donde sea más útil a la Patria y al movimiento peronista".

En el mismo sentido, puntualizó: "Voy a redoblar los esfuerzos para estar a la altura de este nuevo desafío político, con el convencimiento de que la unión de todos los argentinos es fundamental para retomar el camino del crecimiento y construir un país con Justicia Social e igualdad de oportunidades para todos".