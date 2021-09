Alberto Fernández reconoció que la derrota "les dolió" y los obligó a "hacer un debate interno"

El Presidente encabezó la inauguración de una facultad en José C. Paz junto al intendente local, Mario Ishii, y al gobernador de Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que la derrota de las PASO les "dolió" y los "llevó a hacer un debate" interno que terminó en los cambios en el Gabinete, al tiempo que apuntó a la oposición por cuestionar las aperturas sanitarias y acusar al Gobierno de "libertinos".

Al encabezar la inauguración de una facultad en la localidad de José C. Paz junto al intendente local, Mario Ishii, y al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, Fernández señaló: "Estamos terminando un tiempo aciago que a todos nos ha dolido".

"Podremos ir poco a poco recuperando la cotidianeidad. Ahora nos acusan de libertinos los mismos que nos acusaban de encerradores, pero no importa, yo he venido con Cristina (Kirchner) en 2019, con un deber y yo ese deber lo voy a cumplir. En el medio, cuando empecé a cumplir el deber que me comprometí ante ustedes la pandemia nos arrasó, como a todo el mundo. Enfrentamos la pandemia y ahora que estamos saliendo de la pandemia tengan la más absoluta confianza que vamos a poner de pie a la Argentina", subrayó el jefe de Estado.

Al cerrar el acto, Fernández señaló: "Para mí es un privilegio poder estar con ustedes inaugurando esta facultad, después de un domingo aciago, dos domingos atrás, donde humildemente escuchamos lo que todos y todas nos reclamaron para adelante".

"Frente a ese resultado que para todos nosotros fue un resultado que nos dolió, definitivamente, que nos llevó a hacer debate, yo quiero hacer memoria junto a ustedes, porque en el 2019 otros perdieron las elecciones primarias y saben lo que pasó al día siguiente, cerraron el ministerio de Salud, de Trabaja y de Ciencia y Tecnología. No saben la alegría que tengo porque después de perder esas elecciones estemos inaugurando esta facultad", enfatizó el Presidente.

Al respecto, señaló: "Yo escuché y por eso puse al mejor de los nuestros al frente de la Ciencia y Tecnología. Y yo escuché y por eso le pedí a Jimmy Perszyk que se recupere la escuela como corresponde".

"Por eso, a la semana de la derrota electoral, no cerré el Ministerio de Trabajo, lo que hice fue promover el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil", destacó el jefe de Estado.

Sobre las PASO, recalcó: "El mensaje que recibimos lo hemos oído y la respuesta nuestra es esta: lo que necesitamos es cambiar planes sociales por trabajo, eso no significa dejar abandonado al que necesita de la asistencia del Estado, lo que necesitamos es redoblar el esfuerzo para que los argentinos recuperar la dignidad en sus familias".

"Vamos a trabajar incansablemente para que esa deuda maldita que nos han dejado no nos condicione. Vamos a trabajar por la dignidad, tengo un jefe de Gabinete tucumano porque me voy a ocupar de ese norte", agregó Fernández al cerrar su discurso.

Pese a la "tregua", la crisis interna sigue

Las dudas sobre quién perdió y quién ganó en esta puja son ridículas. La principal disputa era por el momento en que se producirían los cambios, si ahora o después de las elecciones de noviembre. Y Cristina los impuso ahora. Y se acabó. Quería la cabeza de Santiago Cafiero y si bien el presidente logró darle un premio consuelo, se llevó esa cabeza. Esta dicho lo de Biondi.

La Cámpora le apuntaba hacía meses a Nicolás Trotta, que este lunes volverá a conducir la UMET, y si bien Sergio Berni (cirstinista) era el principal atacante de Sabina Frederic, nadie del cristinismo la quería ahí y obviamente, también se la cargaron.

De modo que la duda sobre quien ganó es para un programa de comedia. Ganó Cristina y no hay nada que alegar. Ahora bien, ¿esta victoria cura las heridas y es un nuevo comienzo con todos tirando para el mismo lado?

"Olvidate, acá hay mucha sangre por correr, porque a esta altura Cristina se siente traicionada por Alberto, lo odia, y al albertismo, más que (Mauricio) Macri, porque Macri no acordó nada con ella, ni lo eligió para ninguna cosa; lo de Alberto y su grupo, creyendo que pueden disputarle, es imperdonable para Cristina, ni en pedo esto no terminó", sentencia un conocedor de la interna oficialista.

Martín Guzmán pudo mantener su cargo, pero va a tener que cambiar la política que llevaba adelante, va a salir a repartir, a "ejecutar" ese presupuesto subejecutado que señala Cristina en su tremenda carta que en definitiva fue la que terminó la crisis, porque fue un ultimátum que el presidente entendió.

Pero ese reparto en el mejor de los casos, según los propios cristinistas, va a ayudar a no incrementar las diferencias en noviembre: "acá darlo vuelta en dos meses es imposible, hay que evitar que esto sea peor y es el único modo", explica un diputado ultra K, que no es Fernanda Vallejos.

Evitar que sea peor, es no dejar de ser, al menos, primera minoría en ambas Cámaras del parlamento. Con el resultado de las PASO, el oficialismo tiene uno más que Juntos en diputados y 3 más que Juntos en el Senado. Si los resultados se amplían la cosa se da vuelta.

El gabinete designado, tanto los nuevos ministros como los sobrevivientes, es de transición, lo aseguran ambas partes del litigio. La mayoría de sus miembros va a volver a sus tareas habituales después de noviembre.

"Cuando Alberto sea definitiva y totalmente vencido en noviembre, vamos a tener que tomar el control completo de todo, porque no podemos permitir que el peronismo desaparezca y pierda toda chance para 2023, que es lo que va a pasar si seguimos con esto. Es cuestión de supervivencia, o tomamos el control o nos extinguimos, a Alberto no le importará porque ya está extinguido, pero nosotros tenemos un proyecto", asegura un camporista muy querido por la ex presidenta.

Aseguran que Cristina le soltó la mano a Alberto y solo piensa en tomar el control tras elecciones

iProfesional volvió a recurrir a aquella fuente histórica del kirchnerismo que en medio de la crisis y preguntado sobre si Alberto iba a aguantar la embestida, contestó "Leónidas no es". Sonreía, canchero: "¿viste que no era Leónidas?" nos dijo, y soltó la carcajada: "No nos dura un round este muchacho no entiendo porque llegó hasta acá, debe tener un problema de autopercepción o falta de sentido del ridículo. Para nosotros está muerto, se cavó la fosa", sentenció, cambiando el gesto de la risa algo mucho menos amable que puede leerse como amenazante.

Nada terminó, para el kirchnerismo la guerra concluye cuando el rival perece, políticamente hablando claro. El camino a noviembre está sembrado de espinas y el de noviembre en adelante, es un campo minado.

The New York Times alerta que "se desintegra el matrimonio político"

El diario estadounidense The New York Times publicó este miércoles un análisis de la situación argentina, puntualmente acerca del impacto del resultado de las elecciones primarias. En el artículo consideró que el "matrimonio político" entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner "se desintegra" tras la derrota que sufrió el oficialismo en las PASO.

"La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ideó el plan para elegir al presidente Alberto Fernández. Ahora se están peleando abiertamente", comentó el diario estadounidense.

A criterio de quien escribe la columna, se trata de "un matrimonio político que alguna vez fue considerado una genialidad, pero ahora se está desmoronando a medida que el presidente y la vicepresidenta de Argentina se culpan mutuamente por la caída de la popularidad del partido gobernante".

"El presidente Alberto Fernández remplazó el lunes a varios ministros después de un duro altercado con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien lo culpó por la contundente derrota que sufrió su partido en las elecciones primarias a principios de este mes. La disputa pública profundizó las dudas de que la pareja que lidera una nación agobiada por las deudas, la pobreza y una economía en crisis pueda gobernar de manera efectiva", subrayó.

En la nota publicada este miércoles con las firmas de Daniel Politi y Ernesto Londoño, el diario sostuvo que la derrota "también renovó el interés por una pregunta que ha sido relevante desde 2019, cuando la expresidenta Fernández de Kirchner ideó un plan para retornar al poder ubicando a Alberto Fernández como candidato a la presidencia: ¿Quién está gobernando?".

"Fernández de Kirchner calificó el resultado como una ´catástrofe política´ en un comunicado publicado a fines de la semana pasada en su sitio web personal, y pidió medidas contundentes. En el documento, Kirchner se describió como una figura marginada en el gabinete de Fernández y dijo que sus advertencias sobre el impacto político de las medidas de austeridad no fueron escuchadas", afirmó The New York Times.

El "matrimonio político" entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández se "desintegra"; en palabras de The New York Times

Además, recordó que "Fernández de Kirchner, quien gobernó Argentina de 2007 a 2015, eligió a Alberto Fernández para liderar su boleta electoral porque enfrentó varios casos de corrupción que habían afectado gravemente su imagen política".

"Ahora, según afirman los analistas políticos, mientras los votantes se enojan con él, Fernández de Kirchner parece querer librarse de responsabilidades", señaló la publicación.

Finalmente, concluyó: "El gobierno de Fernández fue criticado luego de que altos funcionarios tuvieron acceso temprano, y no registrado, a las vacunas contra el coronavirus. El presidente también fue criticado por la divulgación de unas fotografías que lo muestran asistiendo a una fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, que se celebró en la residencia presidencial cuando el país estaba en cuarentena".