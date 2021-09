La advertencia de Ricardo Forster si el Frente de Todos pierde las elecciones en noviembre

El filósofo dijo que si caen en noviembre "lo que viene es horrible", pidió dar vuelta la página respecto de las discusiones internas

El filósofo Ricardo Forster señaló que si el Frente de Todos cae derrotado en las elecciones generales en noviembre "lo que viene es horrible", pidió "revertir la situación" en forma rápida, y dar vuelta la página respecto de las discusiones internas.

Forster intentó mostrarse optimista y afirmó que los próximos dos años "serán importantes para tratar de revertir la destrucción de los 4 años de macrismo" y para "generar una transformación que mejore las condiciones de vida de los que más sufren en el país, porque de no ser así lo que se viene por delante es horrible".

El filósofo kirchnerista solicitó dejar atrás la etapa de tensiones. "Alberto y Cristina tuvieron una semana de conversaciones, discusiones, acuerdos y desacuerdos. Ahora es indispensable que el conjunto de los actores que le dan forma al Frente de Todos, salgan a resolver lo que hay que resolver", pidió en declaraciones a Radio del Plata.

El filósofo dijo que si el Gobierno pierde en noviembre todo será peor.

En ese sentido, Forster reconoció, como lo hizo gran parte del Gobierno, que la pandemia afectó al proyecto de gobierno que había pergeñado la Casa Rosada. "Nos enfrentamos a una situación gravísima como la pandemia. Ahora está de moda decir la frase de Bill Clinton cuando dijo ‘es la economía, estúpido’, pero yo creo que es mucho más que eso", apuntó y agregó: "Hay que ver qué tipo de mutaciones genera la pandemia en las sociedades".

Reflexivo, el filósofo intentó analizar el resultado electoral. "Soy de los que piensan que para mover la modorra de la historia hay que producir sacudones y que eso abre oportunidades y giros que son necesarios. Aunque a veces perdemos de vista que el costo es hacia afuera, digamos, cómo te ve la sociedad y no sólo a nosotros".

Forster y sus duras reflexiones sobre el futuro del país.

Por otro lado, no dejó de manifestar cuestionamientos y criticó la manifestación de personas que dejaron piedras en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada en agosto en homenaje a los más de 100 mil fallecidos por Covid-19.

"Veía algunas de las imágenes, al pasar, de la marcha de las piedras, y vi algunos carteles que me pareció que ahí no había duelo, sino odio y bronca, sobre todo en algunas personas, quizás en otras no", expresó.

La reflexión del Presidente

Por su parte, y pasados algunos días de las elecciones primarias, Alberto Fernández, afirmó que la derrota de las PASO les "dolió" y los "llevó a hacer un debate" interno que terminó en los cambios en el Gabinete, al tiempo que apuntó a la oposición por cuestionar las aperturas sanitarias y acusar al Gobierno de "libertinos".

Al encabezar la inauguración de una facultad en la localidad de José C. Paz junto al intendente local, Mario Ishii, y al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, Fernández señaló: "Estamos terminando un tiempo aciago que a todos nos ha dolido".

"Podremos ir poco a poco recuperando la cotidianeidad. Ahora nos acusan de libertinos los mismos que nos acusaban de encerradores, pero no importa, yo he venido con Cristina (Kirchner) en 2019, con un deber y yo ese deber lo voy a cumplir. En el medio, cuando empecé a cumplir el deber que me comprometí ante ustedes la pandemia nos arrasó, como a todo el mundo. Enfrentamos la pandemia y ahora que estamos saliendo de la pandemia tengan la más absoluta confianza que vamos a poner de pie a la Argentina", subrayó el jefe de Estado.