Javier Milei: "Mi alineamiento con Trump y Bolsonaro es casi natural"

El libertario dijo que tiene "una agenda clara" contra el comunismo. Fue calificado como "el fenómeno electoral del momento" por O Globo

El candidato a diputado nacional de "La Libertad Avanza" Javier Milei brindó su primera entrevista a un medio internacional, luego de su buen desempeño electoral en las últimas PASO, y sostuvo que tiene un "alineamiento casi natural" con el ex presidente estadounidense Donald Trump y con el actual de Brasil, Jair Bolsonaro.

"Mi alineamiento con Trump y Bolsonaro es casi natural", remarcó el economista liberal tras haber obtenido más del 13% de los votos el pasado 12 de septiembre, una cifra que no se esperaba en la previa de los comicios.

Milei se pronunció así en un reportaje que brindó al diario O Globo de Brasil, en el que remarcó que el espacio que integra tiene "una agenda clara, que va en contra de todo lo que sea socialismo o comunismo".

"Todos los que estuvieran contra el socialismo o el comunismo están del lado en el que estoy", señaló el dirigente al ser consultado sobre si su proyecto tiene puntos de contacto con el de Trump y el del Bolsonaro.

Y agregó: "Este es mi principio rector, después podemos tener todas las diferencias que vos quieras. En ese grupo tenemos a los liberales, libertarios, personas de centro, consevadores, de centro-derecha, pero el límite es que nadie cruce el límite de la socialdemocracia y de todas las expresiones más a la izquierda".

Milei, el fenómeno electoral argentino que interesó a O Globo.

Elogios a Bolsonaro

Sobre la política regional, Milei consideró que Bolsonaro "inició una gestión correcta" al colocar al frente del ministerio de Economía a un "economista de prestigio de la Universidad de Chicago", como Paulo Guedes.

Luego, volvió a elogiar al mandatario brasileño: "Me pareció muy bueno como, desde el primer día, Bolsonaro decidió enfrentar a la izquierda".

Milei, con elogios a Bolsonaro y Cavallo.

Defensa de Domingo Cavallo

Por otro lado, en declaraciones radiales, Milei defendió la gestión de Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía durante el gobierno del ex presidente Carlos Menem, tras calificarla como "la mejor de toda la historia".

Al respecto, confirmó que mantiene "frecuentes diálogos" con el ex funcionario menemista y de la Alianza así como también con otro ex titular del Palacio de Hacienda durante el menemismo, Roque Fernández.

El candidato a diputado defendió al proceso privatizador de empresas públicas de los noventa y señaló que "todo el mundo se la agarra con Menem pero se olvida del experimento progresista de la Alianza, donde estaban (Fernando) De la Rúa, (Carlos) ´Chacho´ Álvarez, (Raúl) Alfonsín y toda el ala izquierda del radicalismo".

Sobre la posibilidad de establecer alianzas políticas, el candidato de La Libertad Avanza indicó que está abierto a "trabajar con los liberales, con los libertarios, con los conservadores, con la derecha, con los menemistas y con los halcones de Juntos por el Cambio" y hasta admitió estar "dispuesto a tender lazos con el peronismo no colectivista".

Milei también aseguró que no puede "tener nada con las palomas porque son socialdemócratas, no puedo tener nada con la UCR porque son la Internacional Socialista, no puedo tener nada con la Coalición Cívica porque son más socialistas que los radicales y no puedo tener nada con el Frente de Todos porque son de izquierda".