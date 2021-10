Nik, sobre el día después del cruce con Aníbal Fernández: "Una de mis hijas no quería ir al colegio"

El país está muy roto y con lo que pasó ayer a mí se me vuelve a romper algo más", dijo el dibujante, que reiteró que tiene "miedo"

El dibujante e historietista Cristian Dzwonik, más conocido como Nik, dio detalles este martes de la reacción de sus hijas tras el cruce que tuvo con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en Twitter.

"El país está muy roto y con lo que pasó ayer a mí se me vuelve a romper algo más. Hoy una de mis hijas no quería ir al colegio y la otra fue pero triste", contó Nik en una entrevista radial con Urbana.

​También destacó que por trabajar en los medios ha visto "de todo" pero nunca que se metan con los hijos, que "son sagrados".

"Los que trabajamos en los medios sabemos que existen carpetas con datos y demás, he visto cualquier tipo de cosas, pero nunca lo había visto con hijos. Me produjo miedo", insistió.

Así se refirió Nik al día después del ida y vuelta que mantuvo con el titular de la cartera de Seguridad, que provocó que parte de la oposición reclamara la renuncia del ministro.

Sobre el temor de sus hijas por volver a clases, Nik precisó en una entrevista con A24 que "una lloraba y no quería ir al colegio y la otra preguntaba cómo tenía que entrar, si tenía que mirar para todos lados, si iba a pasar algo, un auto, un fanático".

Nik consideró "insólita" la contestación de Fernández al tuit en el que él cuestionaba al Gobierno

La palabra de Fernández y las repercusiones

Fernández intentó este martes bajarle el tono a la polémica y también sostuvo que los hijos son "sagrados", al igual que "la casa y las mujeres".

Para el funcionario, el cruce con Nik "no fue más que un debate": "No hay ningún agravio, no hay ningún insulto, no hay ninguna referencia a nadie en particular, estamos hablando de subvenciones", enfatizó.

Remarcó Fernández que "los hijos, las casa y las mujeres son templos" y que él "jamás" se "metería con el hijo de Nik ni con el de nadie".

Nik consideró "insólita" la contestación de Fernández al tuit en el que él cuestionaba al Gobierno y sostuvo que "la asimetría de poder es total".

"Me contesta con un tuit insólito. Nunca había visto que un ministro de Seguridad arroje libremente datos de tus hijas y del colegio a dónde van. Quedé muy angustiado, todo el país sabe", insistió.

También contó que el mensaje pidiéndole disculpas que le envió Fernández a través de whatsapp fue cuando él hablaba con una radio contando lo sucedido: "Fue un mensaje de Whatsapp a los 10 minutos que empecé a hablar en una radio. También es decir 'tengo tu número de Whatsapp'. Me sentí muy indefenso: es el estado contra un ser humano normal", cerró.

La respuesta de Fernández a las críticas de Nik fueron repudiadas por buena parte de la oposición y desde Junto por el Cambio reclaman su renuncia. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández habló con el ministro y consideró suficiente el pedido de disculpas.

"El Presidente cree que con las disculpas públicas del ministro el tema está terminado. No le va a solicitar la renuncia", dijeron a Clarín altas fuentes de Presidencia al respecto, en un intento por apagar la polémica.

El Presidente habló con el ministro de Seguridad tras el hecho y quedó conforme con el pedido de disculpas. En la conversación, el jefe de Estado instó a su funcionario a hacer "todas las aclaraciones que tenga que hacer".