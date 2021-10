Alfonso Prat-Gay: "Feletti es a la economía lo que Aníbal Fernández a la política"

Alfonso Prat-Gay dio su visión sobre la gubernatura de Alberto Fernández e hizo foco en que hay un apuro por recuperar la fidelidad de los votantes, debido a las elecciones legislativas.

"Es para preocuparse la degradación del frente que gobierna. Está sin brújula y su única preocupación en este momento es recuperar algún voto, cueste lo que cueste, de acá al 14 de noviembre. Y este costo se va a ver a partir del 15 de noviembre, sin ninguna garantía de que después de las elecciones puedan ordenar lo que están desordenando ahora", expresó el ex ministro de Hacienda y Finanzas a radio Rivadavia.

Prat Gay considera que el Gobierno está sin brújula y solo busca recuperar votos en las elecciones de noviembre

El congelamiento de precios

Además, habló sobre el congelamiento de precios, acuerdo que cerró Roberto Feletti en su debut como secretario de Comercio tras la salida de Paula Español. Respecto a esta medida, la cual congelará los precios de la canasta básica por hasta 90 días, Prat-Gay opinó que el gobierno "se cuelga del travesaño para llegar a las elecciones".

Y añadió: "Me parece que es bastante obvio que se les estaba yendo todo por el lado de las reservas. Ellos creen que pueden congelar todo por unos días hasta el 14 de noviembre… Aun cuando lo logren, la pregunte es ¿qué viene después?".

Para el político, el problema es que el oficialismo no tenga una hoja de ruta: "Ellos no solamente nos robaron el futuro durante todo el pésimo manejo de la cuarentena, sino que ahora han colapsado el presente a solamente dos semanas. (…) Lo mejor que define hoy a Argentina es la ausencia de una hoja de ruta, y esto se ve también con la manera en la que están negociando la cuestión con el Fondo Monetario".

"Si Guzmán hubiera acordado con el Fondo un año atrás, además de tener un programa, no hubiera tenido que pagar los cuatro mil millones de dólares que tiene que gastar entre lo que ya pagó y lo que le resta pagar hasta fin de año. Y bueno… cuatro mil millones es un número importante, dado lo bajas que están las reservas hoy".

Para Prat-Gay "todo se va complejizando y potenciando; se potencia el error, la incertidumbre y la sensación de vacío de poder". Es por eso que teme que haya falta de credibilidad de las autoridades, aunque no cree que vaya a haber hiperinflación.

"Yo creo que, para que eso suceda, todavía nos falta ver muchos errores. Pero también es cierto que muy distinto es una inflación entre el 2.5% y el 3% mensual, y una inflación ya más del 4% o 5%. Ese es un equilibrio mucho más inestable, porque ahí se aceleran muchos más comportamientos y eso hace más complejo el manejo de la cuestión económica", agregó al respecto.

Para Prat Gay, la propuesta de Feleti sobre congelamiento de precios "no funciona"

Contra Feletti

Por último, fue contundente con su pensamiento sobre la aparición de Roberto Feletti en el gabinete. "Yo diría que Feletti es a la economía lo que Aníbal Fernández a la política. No hay más que ver los pergaminos de él cuando le tocó tener alguna responsabilidad", opinó.

"Y la propuesta de congelamiento de precios es una propuesta que sabemos muy bien que no funciona y que no ha funcionado nunca. La única ventaja que parece tener sobre su antecesora, es que lo ha planteado de una manera más educada… pero nadie cree realmente que vayan a funcionar los controles de precios, los controles a las empresas ni todas las ideas que Feletti ha intentado aplicar a lo largo de los años y que no pudo hacerlas", concluyó al respecto.