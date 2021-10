El exorbitante sueldo que ganará la nueva vocera de Alberto Fernández y amiga de Cristina Kirchner

En medio de una crisis sin precedentes, el Presidente dispuso que la flamante funcionaria gane un sueldo equivalente al de un ministro de Gobierno

En medio de una crisis económica sin precedentes y con escasas probabilidades de superar en el corto plazo, el presidente Alberto Fernández dispuso que su nueva vocera Gabriela Cerruti gane un sueldo neto equivalente al de un ministro de Gobierno y que rondará los 370.000 pesos mensuales.

La periodista, exdiputada nacional y amiga cercana de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gabriela Cerruti fue designada el viernes pasado por un decreto de Alberto Fernández como titular de la nueva Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial, bajo el cargo de "portavoz de Presidencia" y con rango ministerial.

Algunas de las funciones de la UGP serán las de comunicar las medidas del Gobierno nacional, diseñar y articular la estrategia de comunicación presidencial y en la difusión de los objetivos de gestión del Poder Ejecutivo Nacional, entre otras.

Al ser nombrada en un cargo de nivel ministerial, Cerruti tendrá un salario muy similar al de la mayoría de sus pares del gabinete, según informó anoche el periodista Jorge Lanata en el programa PPT Box: "Eso implica que tendrá un sueldo bruto de 370.000 pesos, bastante más que como diputada. Además podrá disponer de caja propia y contar con un chofer".

Luego de su designación, la ex legisladora porteña explicó que no sólo se encargará de "los anuncios que vayan a suceder" y de los temas que "importan y preocupan, sino las ideas del Gobierno", por lo que "buscaremos aportar para que la conversación pública sea sobre los temas que le importan a la gente y no basados en escándalos, denuncias u otras situaciones que convierten al periodismo en otra cosa y no en lo que tiene que ser", añadió.

Por otro lado, Lanata también recordó el fuerte cruce en Twitter que mantuvieron Gabriela Cerruti y Alberto Fernández hace algunos años cuando se encontraban en veredas opuestas. Fernández había criticado al "peronismo patético" que representaba su actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. "Yo no dudo de que despreciás al kirchnerismo. Me alegro que no haya más confusión", retrucó en ese momento Cerruti, quien había compartido una nota periodística sobre el tema rematando: "Regálenle un GPS porque hace dos días estaba pidiendo pista para hacerse K".

Especialmente hay un cruce el 28 de enero de 2017, después de que el ahora presidente diera una entrevista en la agencia oficial Telam y dijera que Cristina Kirchner lideró una etapa "patética y obediente" del peronismo.

La flamante vocera lo acicatea con un mensaje agrio: "Para @Alferdez @CFKArgentina representa el peronismo patético. Regálenle un GPS porque hace dos días estaba pidiendo pista para hacerse K".

El ahora presidente le dice: "Ay Gaby!! Yo fundé el kirchnerismo cuando vos te pavoneabas con Telerman. A mí no Gaby!!! Deberías recuperar (si alguna vez tuviste) tu capacidad de autocrítica". Y después sigue al decir que "el peronismo patético se bancó a Boudou, Moreno, Milani, el pacto con Irán... sigo?".

Cerruti la respondió entonces: "Yo no dudo de que despreciás al kirchnerismo. Me alegro que no haya más confusión". Al día siguiente, cerró el hilo con un mensaje irónico: "Sos re Betty Sarlo! Te dejo el peronómetro si te hace sentir importante. Buen domingo".

"Al final esa pelea pasó hace veinte minutos", expresó Lanata ironizando sobre las internas que aún sacuden al Frente de Todos y el poco afecto que el kirchnerismo le profesa al presidente.