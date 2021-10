Áspera declaración de la UCR: "No vamos a empujar al Gobierno como hicieron ellos en 2001"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el diputado Mario Negri, referentes del radicalismo, advirtieron que en el país "hay una bomba en marcha"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, visitaron este viernes la ciudad de Santa Fe para apoyar al primer candidato a diputado nacional Mario Barletta y, en ese marco, advirtieron que no van "a empujar al Gobierno" como hizo el PJ en la crisis del 2001.

En conferencia de prensa, de la que también participó Dionisio Scarpin, intendente de la localidad de Avellaneda y candidato a senador nacional junto a Carolina Losada, coincidieron en que Santa Fe es una provincia clave para el futuro de la relación de fuerzas en el Senado.

"En esta elección se juega frenar el deterioro del país, lograr un fuerte equilibrio en el Congreso. Los ojos de la Nación van a estar puestos en Santa Fe, porque se eligen senadores nacionales", expresó Negri.

"Creo que el Gobierno, después de la derrota en las PASO, hace todos los días algo para que la sociedad le tire las orejas más fuertemente en noviembre", subrayó el cordobés y jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio.

Y afirmó: "Tenemos mucha responsabilidad como principal oposición, el oficialismo debe gobernar dos años más. Creo que, si no tienen el quorum en el Senado, por primera vez desde 1983, esa madriguera no va a ser más una escribanía, se va a discutir el país federal en serio".

Mario Negri, Gerardo Morales y Mario Barletta en conferencia de prensa en Santa Fe.

El Gobierno, "en rumbo equivocado"

Por su parte, el gobernador de Jujuy sostuvo: "El pueblo el 12 de septiembre le dijo al Gobierno que debe cambiar el rumbo, pero el Gobierno solo persiste en el rumbo equivocado, no tiene plan, profundiza las peleas internas. Son como esas familias que están peleadas todo el año y se tienen que juntar para Navidad. Bueno, Navidad es el 14 de noviembre y después van a seguir peleando. Ese es el problema, no hay unidad de mando, no hay plan, no hay rumbo".

"El 14 de noviembre nosotros queremos mantener el equilibrio en la Cámara de Diputados y lograr equilibrio en el Senado, por eso la elección de Santa Fe es tan importante. Esto le hará bien al país. Esperemos que el 15 de noviembre el Gobierno reflexione. Nosotros no somos de empujar gobiernos, como lo hicieron con nosotros en 2001, somos responsables, pero a ellos les tocará gobernar dos años más. Los diálogos se deberán realizar en el Congreso de la Nación", agregó Morales.

Morales criticó que el Gobierno "reparte plata para todos lados" luego de la derrota en las PASO.

"Una bomba en marcha"

Consultado sobre la decisión de la Casa Rosada de congelar precios por resolución, Morales manifestó su desaprobación: "Rompieron la mecánica de debatir con todos los sectores. Yo me reuní con los ingenieros azucareros, con los formadores de precios de Tucumán y Salta, había una mesa donde se acordaban los márgenes de contribución y se ponían límites. Esa mesa se rompió. Ahora unilateralmente están estableciendo precios sin hacer análisis sectoriales. Esto me parece que es muy complicado, no es la manera de resolver la inflación y está ahogando a los sectores productivos que son los que generan trabajo", se quejó el gobernador radical.

Y agregó: "Perdieron y reaccionaron mal. Reparten plata para todos lados, presionan a las organizaciones sociales, profundizan lo peor del clientelismo. Le están diciendo a las organizaciones sociales de Jujuy que hagan todo el lío posible, que corten rutas, si es que quieren mantener los planes. Es muy malo ese camino. Le pedimos al Gobierno que bajen un cambio y reflexionen".

Sobre el tema, Negri señaló: "Hay una bomba en marcha, tenemos una inflación mensual del 3,5 por ciento y el Gobierno pisa el tipo de cambio, no hay competitividad, los chacareros no consiguen cubiertas porque están cerradas las importaciones. Las exportaciones están para atrás por el tipo de cambio. Y, además, hay una máquina de fabricar dinero con una emisión descontrolada.

Dos tercios de los ahorros de los argentinos están financiando al Estado a través de las Leliqs".