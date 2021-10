Rodríguez Larreta respondió a la acusación sobre un "golpe blando": "Siempre la culpa la tiene el otro"

"Con declaraciones como las de Tolosa Paz, ¿alguien puede creer que hay voluntad de diálogo?", señaló el jefe de Gobierno porteño

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a rechazar la convocatoria lanzada por dirigentes del Gobierno -como Sergio Massa- para que oficialismo y oposición acuerden políticas de mediano y largo plazo.

A su vez, le respondió a la candidata bonaerense a diputada nacional por el Frente de Todos Victoria Tolosa Paz, que acusó a Juntos por el Cambio de instigar un "golpe blando" para ganar las elecciones del 14 de noviembre.

"Siempre la culpa la tiene el otro. Son declaraciones de la candidata del distrito más grande de la Argentina. En el debate del otro día, Tolosa Paz cuestionaba todo el tiempo a (Diego) Santilli en lugar de decir cómo bajar la inflación o qué vamos a hacer con las clases. Estuvieron cerradas las escuelas prácticamente todo el año. Tenemos que comprometernos todos a que nunca más se cierren las escuelas", planteó Larreta en diálogo con la periodista María Laura Santillán, en CNN radio.

El mandatario porteño, en esta misma línea, agregó que no ve "vocación de acuerdo por parte del Gobierno", y cuestionó que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner se manejan "con agravios a la oposición y siempre le echan la culpa al otro".

Para Rodríguez Larreta, el congelamiento de precios del Gobierno, "no sirve para controlar la inflación"

Contra el congelamiento

Por otro lado, volvió a criticar la política para frenar la inflación en los alimentos y dijo que "el control de precios nunca funcionó en la Argentina". "La Argentina debería tener un plan acordado por la mayoría. El otro día dije en una reunión de empresarios el 70% por citar un número, pero también significa que no es con el 50% más uno con que ganás la elección", resaltó Rodríguez Larreta.

A su entender, "no es cuestión de ponerles nombres y apellidos, hay que buscar consensos y acuerdos, que nunca van a ser la unanimidad". "No sé cuál es la política económica del Gobierno, que hace gala de no tener un plan. Así es difícil opinar. Son medidas espasmódicas que van y vienen, que a veces van para adelante y para atrás. Se contradicen. Ya se probó en la Argentina varias veces y fracasó el control de precios", planteó el Jefe de Gobierno porteño.

Y agregó que las medidas para bajar la inflación "solo pueden tener alguna perspectiva en el marco de un acuerdo más amplio, no como una imposición del Gobierno, amenazando con militantes de La Cámpora, que ni siquiera son funcionarios públicos, para controlar en supermercados".

Así, uno de los referentes de Juntos por el Cambio sostuvo que "el control de precios no sirve para bajar la inflación a mediano plazo. No existe. Unos productos van a aumentar igual, otros vas a escasear, otros van a cambiar la etiqueta para que sea otra cosa".

Consultado sobre la posibilidad de que el Frente de Todos vuelva a perder el 14 de noviembre, señaló: "No lo sé, es cuestión de ellos, yo no hablo con ellos. La reacción que tuvieron después de las PASO fue muy preocupante para toda la Argentina: con el nivel de angustia que todos tenemos, si uno ve que los dirigentes se pelean entre ellos, lo único que hacen es abonar a más incertidumbre. Yo espero que reaccionen con más responsabilidad, que escuchen a la gente, cambien el rumbo y tengan un plan".

Para Tolosa Paz, la oposición "está dispuesta a todo" para ganar en las elecciones legislativas del 14 de noviembre

Qué dijo Tolosa Paz

Tolosa Paz, candidata a diputada nacional de la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, aseguro que la oposición "está dispuesta a todo" para ganar en las elecciones legislativas del 14 de noviembre. "La oposición política y sus resortes en momentos electorales siempre tendieron a una devaluación. Es lo que sueñan hacer de acá al 14 de noviembre, dar un timonazo para poner complicada la situación económica nuevamente", afirmó al ser consultada sobre la disparada del dólar en AM 750.

Para la candidata, los referentes de Juntos por el Cambio "están dispuestos a generar condiciones adversas" con tal de derrotar al oficialismo en las urnas y aseguró que ese comportamiento los deja "muy expuestos". "Son los llamados golpes blandos, que son generar condiciones adversas para que la vida se le complique a mayor cantidad de personas y eso debilite al gobierno. Están dispuesto a todo: a mentir descaradamente pero nunca a generar trabajo", indicó.