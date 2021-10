Confidencial: el juez de Dolores podría procesar a Macri y en Juntos ya piensan usarlo como "mártir"

En Juntos, la posibilidad del procesamiento de Macri antes de las elecciones es un secreto a voces. Por qué para algunos resultaría funcional

Hoy el ex presidente prestará declaración indagatoria después de que fallase el planteo de recusación del juez Martín Bava, por el presunto espionaje de los familiares del ARA San Juan.

El ex presidente Mauricio Macri nunca se imaginó que su primer procesamiento podría venir de la mano de una causa donde se investiga el presunto espionaje sobre familiares de los marinos fallecidos en el ARA San Juan.

En su entorno, juran y perjuran que "Mauricio no sabía nada", que si alguien espió a alguien fue sin su consentimiento, y que es totalmente ajeno a cualquier maniobra de ese tipo. Pero, no es posible evitar recordar casos como el de Ciro James u otro expediente donde aparecen hasta aquí involucrados su secretario privado Darío Nieto y otra funcionaria, Susana Matinengo, donde se investiga supuesto espionaje sobre propios y ajenos; y entonces entra la duda.

El que parece no tener dudas es el juez federal de Dolores, Martín Bava. Se trata de un magistrado subrogante, que reemplazó en esa dependencia a Alejo Ramos Padilla, enemigo declarado del macrismo, quien en base a tal enemistad consiguió hacerse del juzgado vacante mas deseado de la Provincia de Buenos Aires: el juzgado federal con competencia electoral de La Plata. ¿Cuándo? Al momento de volver el kirchnerismo al poder.

El espacio que dejó Ramos Padilla en Dolores no podía ser ocupado por cualquiera: ya había en esa dependencia procesos de interés político que podían jaquear nada menos que a Macri. Por eso, sigue en manos de un subrogante y no de un juez definitivo, porque el subrogante es desplazado allí con procedimientos mas simples y claro, más arbitrarios.

Bava es, además, un excombatiente de Malvinas, lo cual lo predispone de un modo particular frente a la muerte se militares por una eventual desidia política.

Dicho esto, en las cercanías del magistrado aseguran contar con todos los elementos a la mano para procesar a Macri. Que no importa lo que el ex presidente vaya a decir en su declaración indagatoria, que en definitiva es procesalmente, un acto de defensa y no una prueba. La duda es política. Tomada la indagatoria el juez tendrá 10 días para procesar o sobreseer, y "nadie llama a indagatoria a un ex presidente si no tiene decidido procesarlo", sopla un juez federal de otra jurisdicción.

La definición es política, porque más allá que el Código de Procedimientos dice que el plazo es de 10 días, los jueces suelen maniobrar para definir a partir de cuando se cuentan esos días. Por ejemplo, si hay mas imputados, el juez puede entender que el plazo empieza a correr después de indagar al último de ellos, o, a su arbitrio, procesar por separado a cada uno.

Allí radica la duda de Bava. El juez se pregunta si tiene el suficiente respaldo político para generar el tremendo impacto que provocaría el expresidente procesado antes de las elecciones. Dicen que La Cámpora lo alienta a avanzar con ahínco, pero ¿y si Juntos gana igual las elecciones del 14 de noviembre? ¿Y si eso perfila una victoria de Juntos en 2023? "Ahí, ¿Cómo hacen los pibes para la liberación para salvarlo a Bava? No es una prueba de amor lo que le piden, es un suicidio liso y llano", dice con preocupación otro colega del subrogante federal de Dolores, que lo tiene en alta estima.

En Juntos hay quienes lo quieren como "mártir"

En Juntos la posibilidad del procesamiento de Macri antes de las elecciones es un secreto a voces y genera la duda sobre la conveniencia o inconveniencia. ¿Cómo? Sí, algunos creen que no sería tan malo.

En Juntos hay quienes quieren a un Macri victimizado para reforzar el voto anti K

"Y mira, Macri no aporta más que mala imagen a la campaña, pero victimizado, como mártir, puede reforzar el voto anti K, puede devolvernos algunos votos que fugaron a Espert y Milei, se puede polarizar más la cosa, y eso nos conviene a nosotros no a ellos, a ellos ya los votaron todos los que los podían votar", explica un pretendido estratega en un restaurant de Parque Patricios, a tres cuadras de la sede Imperial de Uspallata, que, cuando el gobierno porteño estaba frente a Plaza de Mayo era un bodegón y hoy también lo es, pero faja mil pesos un plato de ñoquis, siempre que uno quiera un poco de salsa también.

De todos modos, el eventual martirio no será de tan alto impacto. Si algo tenía decidido Bava ayer a la noche, era que, de procesar, sería sin prisión preventiva, aunque con prohibición de salida del país. Así las cosas, pensar en un Macri tras los barrotes despertando la furia de todo anti K que se precie de tal, resulta un poco aventurado.

Los radicales aprovechan la situación para indignarse y asegurarse que a Macri no se le ocurra volver a postularse. La indignación radical suele ser una herramienta para alcanzar sus fines. Y en el entorno de Patricia Bullrich comentan que "la marcha es una muestra de resistencia contra el kirchnerismo, Macri en sí mismo nos tiene a todos un poco podridos", explican.

Parece haber una comunidad de opiniones en que Macri no le está importando mucho a nadie a esta altura, pero hay más de una lectura sobre como apalancarse en la coyuntura.