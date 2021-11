Adiós a varios funcionarios y a un estilo de Gobierno: se viene ola de cambios post 14N

"La segunda mitad del mandato no puede ser como la primera", advierte un operador del oficialismo, que anticipa un mal resultado en las generales

"Acá en unos días se termina la joda. Ya no queda margen para perder el tiempo. Se acaba el recreo amigo. La segunda mitad del mandato no puede ser como la primera. Si no, vamos a recorrer un Vía Crucis de dos años". Así, sin anestesia, un influyente operador del oficialismo plantea la necesidad de cambios en el futuro inmediato, no más allá de los días posteriores al 14 de noviembre.

Está claro que se refiere a reemplazos de personas que, en muchos casos, ya se ven de retirada. Pero la referencia central es a un estilo de gobierno, a un modo de decidir que requiere ser modificado casi desde la raíz. Y, aunque no abundan los optimistas respecto de un cambio sustancial en el resultado de las elecciones, son muchos los frentedetodistas que creen que aún si las urnas trajeran noticias mejores a las esperadas la cuestión de fondo no se alteraría.

Varios funcionarios están en la mira del kirchnerismo por los malos resultados obtenidos en las PASO

"Para pedirle un acuerdo mínimo a la oposición sobre temas importantes primero hay que ordenar la casa. Ministerio por ministerio. Haber loteado cada dependencia con grupos que compiten entre sí, que se dan poca bola o se neutralizan fue un error que se pagó caro. Hay que emprolijar adentro para encarar después con los de afuera. No se puede seguir con el verso de la coalición para explicar empantanamientos de gestión porque no están claras las líneas de conducción", agrega una subsecretaria que sufre cotidianamente las internas en una de las áreas críticas. Hay quienes quieren pensar que el viaje y la distancia servirán al mandatario para pensar el día después del voto.

El contexto de la gira europea podría favorecer la toma de conciencia presidencial para cambiar la libretita negra de anotaciones electoralistas por la agenda de temas estratégicos. Elevar la mirada, apuntar mas alto, sintetizar posiciones y definir metodologías comunes para encarar las urgencias. La del FMI en primer lugar. Las declaraciones de buena voluntad obtenidas en la reunión del G20 suman, pero están muy lejos aún de encarrilar el tema.

Uno de los analistas económicos mas consultados en Argentina y en el exterior por su formación y su experiencia en gestiones pasadas enfatiza: "alcanzar un acuerdo requiere mucho trabajo de los equipos técnicos de nuestro país y del Fondo. Va más allá de los números del presupuesto del año que viene. Se requiere aportar datos, estimaciones, cálculos y proyecciones razonables sobre ingresos y egresos plurianuales, marcos legales vigentes y otros necesarios de implementar. Estamos hablando de decenas de reuniones sin fotos, sin glamour y con muchas horas de discusiones. Y eso todavía falta".

El tiempo apremia. Los vencimientos llegan, las reservas son pocas y los próximos meses traen nuevas obligaciones que no se pueden afrontar. Aún consiguiendo postergaciones por algunos meses, carecer de la hoja de ruta solo agregaría estrés a una situación que ya tiene muy nerviosos a todos.

Y decir todos va mucho más lejos que los integrantes del Frente de Todos. Va mas lejos aún que todos los argentinos. Más allá de nuestras fronteras, otras naciones y muchas empresas creen indispensable reducir el margen de incertidumbre. Algunas gestiones progresan, pero las decisiones importantes se postergan.

No son pocos los que temen que la adversidad impulse alguna postura mas radicalizada del oficialismo. Quienes quieren darle espacio a esa posibilidad alimentan sus temores con las decisiones tomadas en materia de congelamiento de precios. Los preocupa que sea la punta del iceberg.

En el Gobierno hay preocupación por las próximas elecciones generales

Otras voces buscan tranquilizar a los interlocutores mas angustiados: "No hay margen para locuras. No hay stocks ni flujos de dólares como en otras épocas para financiar aventuras. Guzmán lo sabe y, aunque tiene mucho fuego amigo, sigue avanzando en un año electoral sobrecumpliendo la meta de déficit prevista en el presupuesto que, estimada en el 4,5%, terminará posiblemente alrededor del 3% o algo menos". ¡Tomá mate con chocolate! Algunos mastican vidrio, pero no lo tragan. Saben que la manta es corta y ya están imaginando como hacer mas presentable el giro pragmático que se viene en los próximos meses.

El cálculo es económico, pero también político. Si el 2021 electoral está perdido entonces el objetivo es salvar el 2023. Y para ello un 2022 de responsabilidad y profesionalismo se vuelve indispensable.

Ya hubo otras oportunidades donde se perdieron las elecciones de medio término y después se pudo remontar. Además, la oposición también tiene sus problemas.

Pero las cosas no se hacen solas ni el destino está escrito. Se requiere de visión y pericia política". Quizás la participación de Alberto Fernández en la Cumbre sobre el cambio climático le haga reflexionar sobre la necesidad de actuar no solo frente al calentamiento global sino también ante la temperatura social creciente de la sociedad argentina.