Encuesta dice que Milei ya le quitaría al Frente de Todos el segundo puesto como fuerza más votada en la Ciudad

Juntos por el Cambio se impondría en la Capital Federal con el 48% de los votos, indicó la última encuesta de Federico González y Asociados

La consultora Federico González y Asociados dio a conocer los resultados de su último estudio de opinión pública sobre la intención de voto en la Ciudad de Buenos Aires.

La encuesta, que relevó mil casos en CABA entre el 1 y el 4 de octubre, da cuenta de que el partido La Libertad Avanza podría quitarle el lugar al Frente de Todos como segunda fuerza con más votos en la Capital Federal, donde después de los candidatos de Juntos por el Cambio, se impondría su contendiente, el economista Javier Milei.

De acuerdo a este relevamiento de Federico González, los candidatos de Juntos por el Cambio en la Ciudad -María Eugenia Vidal, Martín Tetaz y Ricardo López Murphy- se impondrían en los comicios legislativos del próximo 14 de noviembre con el 48,8% de los votos.

En segundo lugar, en el relevamiento que proyecta un 3,4% de votos en blanco y un 8,9% de indecisos, quedarían los candidatos oficialistas -Leandro Santoro y Gisella Marziotta- con el 25,% de los votos porteños.

Intención de voto para los comicios del 14 de noviembre según Federico González y Asociados

En tercer puesto, como ocurrió también en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), estaría La Libertad Avanza -Milei y Victoria Villarruel- con 16,7% de los sufragios, unos tres puntos más arriba que lo obtenido en septiembre pasado.

En las últimas posiciones, están Myriam Bregman y Fernando Ramal del Frente de Izquierda (7,1%) y Luis Zamora de Autodeterminación y Libertad (2,3%).

Pero luego la misma encuesta consultó a esas mil personas relevadas la siguiente pregunta con un escenario hipotético: "Supongamos que la lista de Javier Milei estuviera cerca de desplazar del segundo lugar al Frente de Todos, y por ende, relegar al kirchnerismo a un tercer lugar. Y supongamos que su voto pudiera contribuir a favor o en contra de ese resultado. En tal caso: ¿usted tendría más o menos ganas de votar a Javier Milei?"

Para algunos, la intención de voto de Milei varía de acuerdo a sus chances de ganarle al kirchnerismo

En ese escenario completamente alejado de lo que ocurrió en las paso y de la misma intención de voto relevada en la encuesta, cuando se trata de desplazar al kirchnerismo al espacio de la tercera fuerza en la Capital Federal, el 34,4% de las personas indicó que tendría "más ganas" de votar al mencionado economista.

Otro 21,1% dijo que en ese caso tendría aún menos ganas de votar a Milei, para un 30,3% las condiciones planteadas en ese escenario no influyen en sus ganas de votar o no a Milei, y el restante 14,3% dijo que no sabe qué haría en ese caso.

El relevamiento también indagó la percepción de los principales referentes del oficialismo y la oposición. Concluyó que el Presidente Alberto Fernández tiene hoy un 59,9% de imagen negativa y solo 29,3% de positiva; y Cristina Kirchner lo supera con un 65,5% de negativa y solo 26,7% de imagen positiva.

Entre la oposición, el expresidente Mauricio Macri se posiciona con más de 54% de imagen negativa. El único que aparece con una ecuación positiva es el Jefe de Gobierno de la Ciudad, con 53,1% de imagen positiva contra 27,3% de negativa.