Martín Lousteau fustigó a Javier Milei: "Si tuviera poder, sería un problema"

El senador dijo que no haría una alianza con el candidato libertario y lo criticó por insultar a sus rivales políticos y negar el cambio climático

El senador de Juntos por el Cambio (JxC), Martín Lousteau, cuestionó en duros términos al candidato a diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, y aseguró que no lo tendría en cuenta si tuviese que ampliar su alianza política.

En declaraciones televisivas, lo criticó por insultar a sus rivales, negar el cambio climático y "pensar que las mujeres no pueden ejercer sus derechos". El radical hizo estas declaraciones apenas días después de que el expresidente Mauricio Macri confirmara un acercamiento con el economista y hablase de "confluir en una propuesta única" en 2023.

Loustear criticó a Milei por insultar rivales, negar el cambio climático y "pensar que las mujeres no pueden ejercer sus derechos"

¿Kirchner o Milei?

En TN, a Lousteau le preguntaron qué sucedería en un escenario hipotético en el que, con miras a las elecciones presidenciales de 2023, tuviese que ampliar su alianza política y solo pudiese elegir entre dos jugadores: Máximo Kirchner y Javier Milei. Ante esta consulta, el legislador no titubeó y contestó de inmediato: "Con ninguno de los dos".

A continuación, desarrolló su postura: "Es fácil. Con el kirchnerismo pienso diametralmente opuesto. Y con respecto a Milei creo que, independientemente de la posición económica, una persona que trata a todo el que está a su izquierda de ‘zurdos de mierda’, que niega el cambio climático, que piensa que las mujeres no pueden ejercer sus derechos y que es autoritario, me parece que si tuviera poder, sería un problema".

Ante la tajante respuesta, al senador le preguntaron acerca del "coqueteo de Macri" con el economista y sobre la posibilidad planteada por el expresidente de considerarlo para conformar una "propuesta única" en 2023. "¿Esto implicaría una bisagra en la alianza con Pro?", le consultaron y respondió: "No lo sé. Ustedes me preguntaron por mi opinión [entre Milei y Máximo] y con ninguno de los dos, por estos motivos que acabo de decir. Porque cuando uno habla de libertad, es la libertad de las generaciones futuras para que tengan un planeta sustentable, la de las mujeres y la libertad de expresión de los demás, con lo cual no se le puede decir a nadie ‘gusano, te voy a aplastar’ o ‘sos un zurdo de mierda’".

En su alocución, Lousteau hizo referencia a las posturas expresadas por el libertario en el debate televisivo que se desarrolló semanas atrás con miras a las legislativas y también a la catarata de insultos que el economista le dedicó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante un evento a fines de agosto, cuando lo trató de "zurdo de m...", "gusano arrastrado" y "pelado asqueroso".

"Me senté con él [Javier Milei] y dialogué; coincidimos en muchas cosas", indicó Mauricio Macri

El acercamiento entre Milei y Macri

A pesar de las denuncias e insultos proferidos por Milei contra Larreta, tanto el economista como ciertos referentes de JxC -los denominados "halcones"-, tienen afinidad y no han dudado en manifestarlo públicamente. Aunque la primera en hacerlo fue la titular de Pro, Patricia Bullrich, días atrás Macri confirmó que mantuvo un encuentro con el libertario y reveló un claro acercamiento.

"Me senté con él [Javier Milei] y dialogué; coincidimos en muchas cosas", aseguró el expresidente en diálogo con Jonatan Viale y Laura Di Marco por la pantalla de LN+ y remató: "Ojalá podamos confluir en una propuesta en 2023 única, que ellos se sientan cómodos como para participar".