Tetaz criticó las medidas del Gobierno para frenar la inflación: "Feletti se está inmolando por el proyecto"

El candidato a diputado de Juntos por el Cambio por la Ciudad apuntó contra el secretario de Comercio por los programas de congelamiento de precios

El candidato a diputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz apuntó contra el secretario de Comercio, Roberto Feletti, por poner en práctica programas de congelamiento de precios de distintos rubros como alimentos y medicamentos.

"Feletti está tratando de parecer como que hace algo. La gente está puteando por la inflación y hay alguien que hace como que trata de combatirla. Está haciendo como que hace algo, sesgo cognitivo", sostuvo Tetaz, en declaraciones radiales a FM Milenium.

Además, lo criticó con dureza y lo acusó de dictar medidas económicas solo para beneficiarse de los resultados electorales. "Feletti se está inmolando por el proyecto, está haciendo campaña", planteó el candidato opositor. Y sugirió: "Tal vez después de las elecciones tenga otro rol".

Y, sobre la productividad del país tras la pandemia, insistió: "Yo no veo reactivación económica, ningún indicador muestra eso. Estamos discutiendo que la inflación de octubre va a ser por arriba del 3% y hay clima de mucha preocupación poselecciones".

Tetaz cuestionó a Feletti por el programa de congelamiento de precios

Las elecciones

Con la mira en el domingo 14, Tetaz dijo: "No creo que cambie nadie el voto de lo que votó en las PASO". Explicó que el 10% del padrón electoral no votó en septiembre y que pueden ir a captarlos. "Muchos jóvenes y adultos mayores no votaron, son dos puntas etarias que estamos muy interesados en ir a buscar".

Por otro lado, volvió a apuntar contra el Gobierno por su forma de buscar votos y señaló que "se mete goles en contra con cada minuto que pasa". Aseguró que, de formar parte del equipo de Alberto Fernández, trataría de cerrar más rápido la campaña "porque cada día que pasa meten una pata nueva".

También reflexionó sobre los resultados que puede obtener Juntos por el Cambio e indicó que la situación es similar a la de las primarias. "No creo que al Gobierno le haga una diferencia respecto de la economía", comentó Tetaz.

"Las PASO fueron una catarsis para mucha gente, tal vez algún voto propio de ellos que expresó su bronca, tal vez en esta oportunidad los acompaña", precisó, e hizo hincapié en que cosecharían más apoyo en el sur de la Ciudad.

Alberto Fernández en el G-20: "Fue un papelonazo"

La participación del Presidente en el G-20 también fue blanco de sus críticas. "Fue un papelonazo", resumió Tetaz. "¿Que el G-20 haya acordado un documento que favorecería a la Argentina para vos es lo mismo que nada? No tiene ningún efecto, es como cuando Cristina conseguía que Naciones Unidas votara a favor de las reestructuraciones de deuda y eso después no movía el amperímetro", lanzó.

Respecto al titular de Economía, planteó: "Martín Guzmán hace 45 días que presentó el presupuesto en el Congreso y no lo puede ir a defender porque la mitad de su bloque ya le dijo que no está de acuerdo porque gasta muy poco".

Tras la comunicación de la inversión de 8400 millones de dólares por parte de empresarios australianos que prometen instalar una planta de hidrógeno en la provincia de Río Negro, Tetaz dijo que será "un tren bala espectacular". Así, sostuvo: "No hay nada firmado, hay una conversación vaga sobre un fenómeno que requeriría una transformación de la matriz energética argentina que hoy está muy lejos de ser realizada. Es un espejito de colores a días de la campaña".

Para Tetaz, Milei como político "está haciendo agua por todos lados"

Contra Milei

El economista también disparó contra su colega y también candidato a diputado por la Ciudad Javier Milei. "Desde el debate Javier Milei no embocó una, está cada día más desdibujado. Era la gran revelación que en el debate se iba a comer a los chicos crudos y se desangeló", expresó.

"Milei no invoca un hecho político, trata de coquetear con Macri para hacer pie", observó Tetaz. "Mauricio y yo le tenemos aprecio a Milei como economista, pero como político está haciendo agua en todos los costados", reconoció.

"Cuando Milei dijo ‘Mauricio Macri no es la casta’, le generó ruido dentro del propio espacio", precisó el economista, respecto a la repercusión de los dichos del líder liberal al interior de Avanza Libertad. "Patricia Bullrich o Macri para Milei no son casta, entonces empieza a ser selectivo el argumento de la casta. Se le derrumbó el primer argumento", continuó.

En ese sentido, Tetaz recordó una invitación que le hizo al economista, que fue rechazada. "Yo tuve un intercambio con Milei por Twitter y le dije: ‘Las reglas de JxC son dos: respeto por la Constitución, la segunda es el que compite se tiene que sumar como un soldado va. Vas a acompañar a Horacio Rodríguez Larreta o a Martín Lousteau si ganan en 2023, y me dijo que no".

Asimismo, Tetaz sugirió que "Milei va a llegar al Congreso" y que espera que esté más colaborativo, en ese caso. "La actitud agresiva de Milei respecto de Horacio Rodríguez Larreta parece difícil. Si todos los que no piensan como él son zurdos o comunistas, se hace difícil".