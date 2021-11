Gobierno en crisis: qué pasará con la tensa relación entre Alberto y Cristina tras las elecciones

¿Continuará la armonía entre el Presidente y la vice? Las dudas sobre los cambios en el gabinete y los objetivos de los dos próximos años de gestión

Las miradas de lo que sucederá a partir del 15 de noviembre son bastante disímiles en el Frente de Todos. La reacción sobre el resultado electoral podría dispararse para cualquier lado. Lo que aún no se sabe es cómo reaccionará la vicepresidenta Cristina Kichner, sobre todo luego de la carta que generó un estallido interno dentro del oficialismo.

Depende de qué lado de la coalición se consulte, las respuestas que aparecen van desde una mirada moderada hasta lo más dramático y extremista. No hay unanimidad de pensamiento de lo que sucederá en los días subsiguientes a las elecciones. "Vamos a mejorar mucho", adelanta un dirigente cercano al Presidente en tono optimista. Hay un convencimiento de que el porcentaje de votantes aumentará y que eso podría beneficiarlos en el caudal de votos.

En el entorno de Alberto Fernández consideran que el Gobierno debe profundizar las políticas de gestión de "trabajo, producción, y desarrollo nacional" en los dos años que restan. Es el mismo sector de dirigentes gremiales y las organizaciones sociales que en las últimas horas salió a bancarlo con una foto en la Casa Rosada y prometió un acto multitudinario el 17 de noviembre por el Día del Militante. El ala albertista apuesta también a los errores que pueda cometer la oposición. "No va a pasar nada relevante y la oposición está toda rota", analiza un referente social sobre el post generales.

Hay otro sector del kirchnerismo más duro que va a pedir un cambio de rumbo en la continuidad del gobierno de Alberto, lo que implicaría hasta nuevos cambios en el gabinete. Las diferencias en el Frente de Todos subsisten tras el estallido de las PASO. No alcanzó con que varios funcionarios cuestionados por la vicepresidenta hayan dejado sus cargos.

En la Casa Rosada piensan en el día después de las elecciones con una mirada a largo plazo. Incluso lo manifiestan públicamente aunque sin dar mayores precisiones. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dijo hace unos días que luego de los comicios "el Gobierno, como nunca, va a estar enfocado en las prioridades". El funcionario no aclaró cuáles, pero se estima que será un enfoque en lo económico.

Lo que ocurra después del 15 divide al Frente de Todos pese a que Alberto Fernández hizo todos los esfuerzos para dar vuelta la elección. Algunos sectores más radicalizados le reclaman modificaciones urgentes en los ministerios, no conformes con los cambios que se implementaron tras las primarias.

El Gobierno asume que va a ser difícil ganar el domingo, pero no pierde la esperanza de mejorar la cantidad de votantes en la Provincia de Buenos Aires. "Cambios deberían haber. Pero no se sabe con precisión", reclama una fuente cercana a La Cámpora.

¿Qué hará Cristina Kirchner?

El sector que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner prefiero no adelantar pronósticos. "El resultado es incierto aún", repiten en el entorno de la ex presidenta. "No nos puede correr una elección. El lunes 15 a la mañana la gente debe seguir viviendo gane quien gane. Acá está en discusión el futuro", señalan en el Instituto Patria.

Por otro lado hay quienes piensan que "sólo resta transitar los dos años que quedan de la mejor manera". Un funcionario con oficina en Balcarce 50 considera que "la coalición está rota desde el inicio" y que "no tiene demasiado futuro si Alberto y Cristina no cambian de actitud". La pelea interna dentro del kirchnerismo no se esconde, y es incierto el destino de la alianza gobernante.

El massimo es el principal propulsor de un llamado al diálogo con la oposición después de las elecciones del 14. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ya adelantó que convocará a una mesa integrada por el gobierno, la oposición, los empresarios y los trabajadores.

Algo similar ocurre en el territorio bonaerense cuando se piensa en el día después. "El 15 hay que dar vuelta la página y relanzar la gestión", anticipan desde La Plata más allá del resultado electoral. Los últimos números muestran que se achicó la brecha con Juntos por el Cambio, pero no sería suficiente para ganar. "Nos estamos arrimando", señala otra fuente bonaerense consultada.

La administración de Axel Kicillof analiza ya los primeros cambios. "Hay que encarar lo que viene. Dinamizar la gestión y meter mucha obra pública", explican desde el entorno del gobernador.

Estas modificaciones incluyen "cambios" en el organigrama del gabinete y la inclusión de nuevos ministerios. La idea es crear un ministerio de Ambiente y un Instituto Cultural. En la Provincia existe el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible que es la autoridad de aplicación de la normativa ambiental de la provincia de Buenos Aires.

"El OPDS pasaría a ser Ministerio, y Cultura que está dentro de Producción, la idea es sacarla de ahí", adelantan fuentes oficiales. Una de las opciones es que Florencia Saintout, la diputada provincial y directora del Consejo Universitario de PBA, ocupe la cartera de Cultura. Para Ambiente aún no hay nombres.