El reclamo de Victoria Tolosa Paz a Rogelio Frigerio en TV que se hizo viral: los motivos

La diputada electa confundió el cargo que su par ocupó durante el gobierno de Mauricio Macri. "No se puede decir cualquier cosa", replicó el opositor

Los diputados electos del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC), Victoria Tolosa Paz y Rogelio Frigerio, protagonizaron un encendido debate televisivo.

En ese contexto, la referente del oficialismo intentó responsabilizar al opositor por la gestión en materia productiva durante el gobierno de Mauricio Macri, del que este formó parte como ministro del Interior. Sin embargo, confundió el cargo que ocupaba el ahora legislador electo por Entre Ríos y el error no tardó en viralizarse en las redes sociales.

El particular ida y vuelta tuvo lugar cuando los políticos discutían sobre la situación económica de la Argentina, que según Tolosa Paz es de un nivel de crecimiento observable en pocos territorios de la región. "Tras perder 9,8 puntos del PBI el año pasado, este año, como muy pocos países -diría que solo Brasil en la región-, vamos a recuperar todo el PBI del año pasado. Por eso, cuando [Diego] Santilli, Frigerio y cada dirigente de la oposición niega el crecimiento de la Argentina, niegan una realidad", sostuvo y agregó: "Frigerio acaba de ganar una elección en Entre Ríos y debe haber visitado fábricas y plantas que exportan y desarrollan líneas de producción, ¿por qué negar en política cuando la Argentina arranca un sendero de recuperación económica?".

Ante el alegato de la diputada electa, el exfuncionario de Macri respondió: "Tuve la oportunidad de recorrer toda la provincia, y nunca nadie me dijo que estaba contento o feliz con las políticas que hace el Gobierno. De hecho, me dicen que subsisten a pesar de esas políticas; que les gustaría crecer y tomar empleados, pero no pueden; y que les gustaría producir más, pero están agobiados por los impuestos. Lo que siente la gente, los productores, los emprendedores y las Pymes es que el Gobierno les pone la pata arriba de la cabeza y les impide crecer".

Reclamo equivocado

Las declaraciones de Frigerio enfurecieron a Tolosa Paz, que replicó con un equivocado reclamo. "Cuando vos fuiste ministro de Producción...", comenzó. Entonces, Frigerio intentó aclararle -sin éxito- que él fue ministro del Interior. "Digámosle la verdad a la gente. No se puede mentir", pidió. Sin embargo, la oficialista insistió: "Esta bien que ahora te quieras despegar de Macri, pero fuiste el ministro de Producción del gobierno que destruyó 23 mil Pymes y 169 mil puestos de empleo industrial. Yo te reconozco la elección, pero no puedo creer que una persona que fue ministro de Producción de quien destruyó el sistema productivo de la Argentina tenga la caradurez de decirme que no hay empresa en Entre Ríos que crea realmente que está mejor que cuando vos eras el ministro de Producción de la Argentina".

Una vez que Tolosa Paz concluyó su exposición, Frigerio tomó la apalabra y apuntó nuevamente: "Yo no fui ministro de Producción. No es lo mismo, no es todo igual y no podés decir cualquier cosa. Yo recorrí la provincia...". Entonces, la diputada electa volvió a interrumpirlo y expresó: "Eras ministro del Interior y, junto con Sica, eran la dupla que apostaba a la producción de la Argentina, lo recuerdo muy bien. Te decías desarrollista, Frigerio", a lo que el legislador electo contestó: "Si querés hablá vos".

Frigerio protagonizó una acalorada discusión con Victoria Tolosa Paz

"Discutir ideas"

Tras la acalorada discusión, Frigerio pidió que los políticos "dejen de poner la energía en ver quién es más culpable" y puntualizó que "el kirchnerismo gobernó 14 de los últimos 18 años", pero se llamó al silenció ante las interrupciones de la ahora diputada. "¡Qué difícil!", dijo, resignado. Y luego, retomó: "No se puede hablar. ¿En serio creés que la gente quiere políticos que no se pueden escuchar? Esto que estás haciendo vos, que me interrumpís cada vez que yo hablo es no escuchar a la gente".

Y agregó: "Si no lo percibiste te lo voy a decir: la gente está enojada y angustia, y la responsabilidad de toda la dirigencia política es transformar esa bronca en esperanza de que podemos construir un futuro mejor si aprendemos de los errores del pasado de todos los que alguna vez tuvimos algo que ver con la función pública. La gente quiere ver a los políticos discutiendo ideas y conceptos. Está esperando desesperada eso, y lo único que escucha, desde el Presidente para abajo, es pases de facturas y quién es más o menos responsable del drama que viven los argentinos".

Por último, Tolosa Paz insistió: "Rogelio Frigerio claramente no quiere reconocer el daño que han hecho en materia económica y social en la República Argentina en los 4 años del gobierno del que fue parte como ministro del Interior. Esta bien que a él le cueste que yo hable del pasado reciente".