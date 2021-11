Juan Pablo Schiavi, tras salir de la cárcel: "Ayer no pude ir a la plaza porque estoy fóbico"

El ex secretario de Transporte K, que obtuvo la libertad condicional, aseguró que no puede "ver mucha gente" tras pasar tres años y medio en prisión

El ex secretario de Transporte del gobierno de Cristina Kirchner, Juan Pablo Schiavi, habló este jueves, a pocos días de que se le concediera la libertad condicional, tras pasar tres años y medio preso en la causa por la tragedia de Once. Reveló que quiso ir a la convocatoria del Día de la Militancia, pero que no pudo porque tiene fobia y no puede "ver mucha gente" junta.

"Ayer no pude ir a la Plaza porque estoy fóbico, no puedo ver mucha gente, hoy voy a salir a caminar un rato. Todavía es difícil. Estoy reencontrándome con la familia, con los amigos, estoy mejor de salud porque la pasé mal adentro, pero es un aprendizaje, uno sale distinto", dijo el ex funcionario condenado a a 5 años y medio de prisión.

Persecución política

Sin poder dar demasiados detalles o explicaciones de lo que fue la causa que lo mandó a la cárcel porque eso iría en contra de la libertad condicional que le otorgaron, Schiavi sí dejó en claro que para él se trató de una persecución política.

"Los militantes políticos estamos acostumbrados a esto, sobre todo mi generación que nos tocó vivir momentos difíciles. Uno lo analizaba en el ámbito de gobiernos más dictatoriales. Por otro lado, los que fuimos funcionarios públicos siempre estamos sujetos a procesos de revisión penal o administrativa por nuestros actos. Ahora, cuando se juntan las dos cosas en el ámbito de la democracia es mucho más complejo", disparó en diálogo con radio Del Plata.

Al respecto, remarcó que a sus 64 años, los que han tenido que bancarse "la etapa militar" cuando eran "jóvenes y militantes" como él, recuerdan que "eran condiciones absolutamente distintas" y que lo grave es que "esto pasó ahora, en democracia, salió en los diarios y parece que la Argentina tiene memoria fugaz con estas cosas".

Puntualmente sobre la causa por la que se lo condenó, el ex funcionario K aseguró que "el proceso judicial tuvo una cantidad de vicios, momentos e instancias que no estuvieron sujetas a derecho".

Contra la Justicia

"Es público y notorio cómo se han desdicho algunos peritos y las instancias que fueron las que corroboraron esta condena. En mi caso hacen un castigo por omisión. No es la primera vez que era funcionario público. El tema es cuando se junta todo para que vos pases a ser un victimario de un hecho sumamente grave, complejo, difícil, del cual es muy difícil volver, no es un acto de corrupción administrativo, es un acto en el que ha muerto muchísima gente y una cosa muy grave para la memoria de la sociedad y nuestra memoria", puntualizó.

Y siguió criticando a la Justicia: "Esto es parte de algo más general que es la habilidad institucional que tiene Argentina. Tenemos un problema complejo con esta institución judicial que genera este tipo de cosas".

Sobre ese punto, dijo que cree que es "irreversible" la situación de la Justicia "por los mecanismos de formalidad democrática existente" en el país, pero aseguró que tras ver la marcha oficialista del miércoles ve "un atisbo de esperanza" porque "las instancias de movilización popular han sido las que han modificado las condiciones en Latinoamérica".

"Recordemos que de todo este periodo, que algunos lo llaman de lawfare o de criminalización política, quedan no menos de 400 o 500 procesadas, muchas de las cuales fueron funcionarios de Cristina o Néstor o personas allegadas o que tuvieron relación con nosotros. Eso en términos sociales deja una marca y en términos institucionales deja una marca mayor", agregó.

Libertad condicional

Schiavi, con condena firme por la tragedia de Once y habiendo alcanzado los dos tercios de la condena, fue beneficiado esta semana con la libertad condicional por el juez de ejecución penal Jorge Gorini, después del dictamen favorable del fiscal.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) lo había encontrado responsable de los delitos de administración fraudulenta en carácter de partícipe necesario, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas, y lesiones en 789 personas, en calidad de autor.

La noticia de la liberación de Schiavi se conoció días después de que José López -ex secretario de Obras Públicas-, haya dejado el Penal de Ezeiza. Así, de los ex funcionarios kirchneristas que pasaron por la cárcel, solo queda preso su antecesor, Ricardo Jaime.