Brandoni pidió la renuncia del embajador Rafael Bielsa: "Es una vergüenza que siga en el cargo"

El actor también apuntó contra el oficialismo por "su cinismo atroz" al negar el "rotundo triunfo de la oposición y la ciudadanía"

El actor Luis Brandoni dijo estar "muy preocupado" por el mensaje que emitió Alberto Fernández tras el ataque a la sede del Grupo Clarín: "Lo podría haber escrito un ciudadano de a pie, pero el que escribe esto es el presidente de la República, y un presidente no puede decir esto. Tiene que decir: ‘Tomo el compromiso de saber qué se hizo’. Eso lo podría haber escrito yo, como una manifestación de deseo de que se pueda esclarecer esto. Me preocupa muchísimo porque este señor no se va a hacer cargo".

Del igual modo, al conversar con el canal LN+, Brandoni cuestionó la actitud del Gobierno ante lo que sucede en el sur del país, a lo que describió como un hecho de "una gravedad extraordinaria". Y más tarde, al hablar sobre la situación de Rosario, opinó: "Es real, por eso la preocupación que tenemos".

Entonces, al referirse a estas situaciones que se viven en la Argentina, sostuvo: "La población debía haberse dado un recreo después de las elecciones y decir: ‘Viste que podemos’. Desde la pretensión de expropiar Vicentin, que lo paró un pueblo chiquitito, la gente se puso de pie, perdió el miedo, e hizo cinco banderazos extraordinarios, como los que no hay memoria en la Argentina, espontáneos, cosa que no podría decir el peronismo. Pero esto afecta el ánimo de la gente, y eso me apena porque la sociedad argentina hizo mucho: le perdió el miedo y le ganó la calle al peronismo, que está de capa caída y no tiene banco, hablando futbolísticamente".

Entonces, fue aún más allá: "Están apelando a este tipo de cosas para generar un clima desdichado y angustiante. Es una desesperación la incapacidad que tienen".

Las elecciones legislativas

Más allá de esto, Brandoni se mostró muy optimista con el resultado de las elecciones legislativas. Para él, lo que ocurrió en las urnas "significa la posibilidad cierta de dar vuelta la página de la historia". Y en ese mismo sentido, añadió: "Me interesaría que la gente no pierda esta confianza y esa convicción, porque la sociedad perdió el temor a decir lo que quería, aún en las provincias más atrasadas y menos democráticas del país".

Luego el actor apuntó contra el oficialismo por "su cinismo atroz" al negar el "rotundo triunfo de la oposición y la ciudadanía". Y lanzó: "Niegan. Negaron siempre, todo, y eso hace que caigamos en un desánimo y necesitamos todo lo contrario".

Contra Rafael Bielsa

En el programa de LN+, Bradoni también criticó directamente al embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, quien calificó de "pinochetista y rupturista" a José Kast, el ganador de la primera vuelta en las elecciones del país vecino. "Lo que ha hecho es digno de un repudio generalizado. Es una vergüenza que siga estando en el cargo".

Con el mismo espíritu, cuestionó las políticas económicas del Gobierno: "Dictan un congelamiento de precios de la carne por un fin de semana largo, esto lo contás en algún otro país del mundo y se te ríen como si fuera un chiste de un teatro de revista". Luego, se refirió a Martín Guzmán, tildó de "patética a la figura del ministro de Económica", y remarcó: "No quiero ni pensar lo que se debe decir en el mundo de las finanzas de nuestro país".