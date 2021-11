Daniel Gollan dijo que el "plan platita" fue una fake news

El diputado electo del Frente de Todos y exministro de Salud bonaerense apuntó contra el periodismo; "No se puede mentir así", dijo

El diputado electo de la provincia de Buenos Aires Daniel Gollan arremetió contra el periodismo al decir que se trabajaba con la cancha inclinada. Al conversar con A24, reafirmó sus críticas a los medios y acusó: "No se puede mentir así".

El exministro de Salud bonaerense se tomó unos minutos para volver sobre sus declaraciones en campaña, que tuvieron gran revuelo mediático, sobre el famoso "plan platita".

Platita, fake news

Entonces, se refirió a la entrevista que le realizó Ernesto Tenembaum en la que se le preguntó cuáles eran los problemas que le planteaba la gente, y el funcionario había expresado que "con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto", frase que fue muy utilizada por la oposición para criticar al Gobierno. Al respecto, Gollan argumentó: "Yo simplemente brindé una reflexión que me hizo una señora". Y sostuvo: "Fue una fake news que sacaron de contexto".

En ese sentido, auguró por un "periodismo más serio". Y continuó: "Todo el tiempo sacan de contexto. No es una vez. Y eso es claro que hace daño, pero ¿cómo podemos construir en un país opinión pública de esta manera?". Y siguió: "Es romper el propio código del periodista que me pidió relatar el hecho y no mi opinión".

Ante la polémica que generaron sus dichos, el referente del Frente de Todos dijo -además- que no cree que una persona pueda cambiar su voto por recibir dinero del Estado. "La gente vota de acuerdo a un conjunto de ideas determinadas. La jubilación recibida no va a cambiar su manera de pensar. Hay que dejar de sacar de contexto las cosas", enfatizó.

Y concluyó: "Los medios juegan políticamente con un sector y en contra del otro, los argentinos tenemos que observar cómo dirimimos estas cosas".

"La Provincia está despegando"

El diputado electo del Frente de Todos manifestó su apoyo al gobernador de la provincia de Buenos Aires y opinó sobre el territorio que representará en la Cámara baja. "Me encantaría que [Axel] Kicillof siga otros cuatro años para cambiar los déficit estructurales que llevan décadas. Se necesitan ocho años como mínimo", expresó.

Para Gollan, la provincia "tiene un potencial impresionante". Y en línea con eso, resaltó: "Es la locomotora que debe llevar adelante al país".