Paradoja del "cepo al turismo": por qué limitar viajes al exterior puede generar que ingresen menos dólares

Desde el Gobierno justificaron la sorpresiva medida por la necesidad de cuidar las reservas. Sin embargo, esta resolución puede jugar en contra

Las agencias de turismo recibieron la noticia como un duro golpe, justo cuando comenzaban a recuperarse de las secuelas que dejó la pandemia en el sector. Es que, según señalan, la decisión del Banco Central de limitar el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito para pasajes y servicios en el exterior, puede "terminar de romper" una industria que "está arruinada después de casi dos años sin trabajar".

Desde el Gobierno justificaron la sorpresiva medida por la necesidad de "cuidar las reservas, los dólares". Sin embargo, en cierto punto, esta resolución puede atentar contra el ingreso de divisas al país: es que -aseguran- si menos argentinos viajan al exterior, el turismo "receptivo" también puede resentirse.

"Se va a restringir la cantidad de vuelos: si un vuelo llega lleno, pero se va vacío, la ruta no sirve. Entonces se cancela", explicó a iProfesional Matías Mute, fundador de la plataforma Promociones Aéreas, quien destacó: "Esta medida es un duro golpe para sector, porque tanto las agencias como las aerolíneas necesitan del turismo receptivo y del emisivo para funcionar".

La medida puede provocar la reducción de frecuencias por parte de las aerolíneas internacionales

"Hay una reciprocidad. Por ejemplo: si una aerolínea internacional tiene cinco frecuencias semanales desde España, el avión no se llena sólo de españoles. Entonces, cuando la ruta empieza a no ser rentable, porque no puede completar el avión, empieza a reducir frecuencias o se termina yendo. Eso hace que haya menos conectividad con el mundo y menos extranjeros vengan a Argentina. Entonces son menos dólares que entran, justo cuando estaba empezando a reactivarse el turismo receptivo", coincidió Martín Romano country manager de Atrápalo.

En la misma línea, desde FACVE (Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes) expresaron el "profundo rechazo y repudio" a la medida adoptada por el BCRA. "Nuestra actividad está transitando la peor crisis de su historia. Y en este contexto, resulta clave que sea política de Estado mantener una balanza equilibrada entre el turismo emisivo y receptivo. Es necesario recalcar que ningún país resiste flujos de viajeros en un sólo sentido. Estas nuevas restricciones atentan contra la recuperación de la oferta de vuelos internacionales, Argentina perderá conectividad con el mundo y esto limitará gravemente el ingreso de divisas al país por parte del turismo extranjero", resaltaron mediante un comunicado.

El impacto en el turismo receptivo no sólo se daría por una menor conectividad o una reducción en las frecuencias de las aerolíneas internacionales. Este tipo de medidas también generan incertidumbre en los potenciales visitantes. Así lo explicó Pablo Aperio, gerente general de TTS Viajes: "Cuando uno aplica estas medidas para los viajes al exterior también está, indirectamente, desalentando el turismo que llega a Argentina. Desde afuera, nos ven como un país impredecible y esto lo que hace es que la gente, cuando tiene que programar su viaje a Argentina, directamente prefiera ir a otros lugares. Este tipo de medidas, pensando en los dólares que se van, generan también un impacto negativo en los dólares que no llegan".

Al analizar el posible impacto que puede tener una merma en el turismo receptivo, puede considerarse que, durante 2019, año previo a la irrupción de la pandemia, los 3.065.200 de turistas extranjeros que visitaron el país dejaron un ingreso de u$s3.176,9 millones, según las estadísticas difundidas por el INDEC.

Impacto

"Lamentablemente, esta medida es una traba más a las que ya existen a los viajes al exterior. Hay que tener en cuenta que desde hace más de un año existe una carga tributaria que supera el 80%, si sumamos todas las tasas e impuestos que están cargados en los viajes al exterior", analizó Aperio, quien remarcó: "Lamentablemente, hay una falta de coordinación entre los organismos público y privado que hacen que tomen medidas que no suman y siguen desalentando y poniendo en riesgo todo el sector turístico, no sólo el de las agencias de viaje sino también el de las líneas aéreas y todos los actores indirectos".

"Es imposible trabajar con esta imprevisibilidad. Después de dos años con poco trabajo, cuando estaba empezando a haber vuelos internacionales, sale esto", sostuvo por su parte Romano, quien remarcó que "sólo con el turismo nacional, las agencias no pueden vivir".

La incertidumbre generada en torno a la resolución del BCRA también impactó a los viajes domésticos. Es que, durante la mañana del viernes, no se pudieron vender pasajes de cabotaje en cuotas por cuestiones operativas. "Las procesadoras de tarjetas nos avisaron que no van a procesar cupones con cuotas, ya sea internacionales por esta normativa, pero tampoco nacionales. Porque ellos no tienen manera de identificar cuándo es un concepto nacional o uno internacional. Directamente no van a procesar ninguno", explicó Aperio, quien agregó: "Es un tema operativo, seguramente se resolverá en un par de semanas, pero mientras tanto en estos momentos, en temporada alta en cuanto a la venta de paquetes turísticos hacia los principales destinos locales, realmente es un gran problema y otra noticia negativa para el sector".

Rechazo

Las agencias de turismo criticaron la decisión, justo en la previa al Black Friday

Desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) criticaron la reglamentación del BCRA mediante un contundente comunicado: "Es una medida que impacta directamente sobre nuestro sector golpeando especialmente a las agencias más pequeñas. Una medida que no hará más que perjudicar a la industria turística, motor de la economía argentina, y a los ciudadanos que quieren o deben viajar".

Desde la entidad, que representa a 5.000 agencias de viajes argentinas, señaló que el "equipo legal ya está evaluando accionar por vía judicial frente a semejante discriminación que podrá traer como consecuencia idénticas decisiones de otros países hacia el nuestro".

Por su parte, desde Despegar también dejaron en claro su postura al respecto: "Creemos que la falta de previsibilidad y de reglas claras no colabora con la recuperación del sector en particular, ni de la economía en general".