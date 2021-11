La oposición pide la nulidad de la decisión del Banco Central que prohibió el financiamiento de viajes al exterior

Los legisladores consideran que "atenta sobre la libertad de los argentinos de salir del país consagrada en la Constitución". Puntos destacados

Diputados de Juntos por el Cambio (JxC) pidieron la nulidad de la decisión del Banco Central que prohibió la venta en cuotas y con tarjeta de crédito de pasajes, alojamiento y otros servicios turísticos en el exterior.

Los legisladores difundieron un requerimiento donde argumentaron que la medida "atenta sobre la libertad de los argentinos de salir del país consagrada en la Constitución".

Según JxC, la Comunicación A 7407, que prohíbe a entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito financiar la compra de sus prestaciones, representa una "restricción de fondo" a los derechos detentados por estos actores.

El Banco Central tomó una medida sorpresiva bajo el argumento de cuidar las reservas

Sin alternativas

Asimismo, destacan que frente al "actual contexto de deterioro económico, el sistema de cuotas es la única alternativa con la que cuentan quienes desean emprender un viaje al exterior por la razón que sea".

A través de la "prohibición a miles de argentinos de ejercer su derecho a salir del país", los diputados opositores sostienen que la decisión del Banco Central cercena una "libertad reconocida en forma expresa en el artículo 14 de la Constitución".

También afirman que la entidad de crédito "carece de atribuciones para restringir este tipo de derechos", una competencia que asiste en forma exclusiva al Congreso de la Nación.

En el texto, los parlamentarios acusan al Gobierno de haberse "empecinado contra los a argentinos que viajan al exterior".

Legisladores de la oposición consideran que la medida atenta contra la Constitución Nacional

Como ejemplo de ello, mencionan la imposición de "un impuesto a la compra de dólares", el "cierre de las fronteras sin un plan de emergencia", la imposición de una "percepción de impuesto a las ganancias a la compra de dólares" y el sostenimiento de un "cepo que imposibilita la compra de dólares".

Por todo lo dicho, resuelven "rechazar los términos de la Comunicación A 7407″ y piden al Banco Central su "inmediata derogación".

El requerimiento lleva las firmas de Gustavo Menna, Mario Negri, Lorena Matzen, Martín Grande, Mariana Stilman, Julieta Marcolli, Gerardo Cipolini, Karina Banfi, Mónica Frade, Gustavo Hein, Dina Rezinovsky, Gabriela Lena, Alfredo Schiavoni, Ingrid Jetter y Luis Pastori.

Diputados de JxC pedimos la nulidad de la decisión del Banco Central: "Atenta sobre la libertad de los argentinos de salir del país consagrada en la Constitución". pic.twitter.com/s0tbI8rGP9 — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 26, 2021

La Comunicación A 7407

A través de la Comunicación A 7404, el Banco Central limitó desde este viernes el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior como alojamientos, excursiones y alquiler de transporte, entre otras, tanto en forma directa o abonadas a través de agencias de viajes, plataformas web u otros intermediarios.

"Las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas, en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios", expresó la entidad en el documento.