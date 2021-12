Video: lamentable reacción de Milei, perdió el control y agredió a quienes observaban su exposición

No es la primera vez que Pablo Duggan apunta contra Milei, antes del inicio de la campaña electoral, sostenía que "es un loquito peligroso"

El diputado electo por La Libertad Avanza, Javier Milei, perdió el control y agredió a quienes observaban su exposición que llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, donde viajó para difundir las ideas libertarias, protagonizando una lamentable reacción: "Hay alguna forma de que paren de hacer ruido, moverse, y hacer cosas que irritan al que expone", manifestó frente al público que abonó la entrada cerca de 50 dólares.

De esta manera, al no haber muchos espectadores en la sala de conferencias, los ruidos y movimientos lo distraían y entonces, el referente libertario descargó su furia contra el público, según difundió en un video el periodista Pablo Duggan, quien reveló que durante estos días que permaneció en el país vecino intentó ofrecer notas periodísticas a medios de comunicación a 500 dólares.

Asimismo, se dio a conocer que está brindando un ciclo de charlas en Montevideo junto a Sergio Grossztein, un exalumno suyo con quien proyectó las conferencias, y el empresario Bernardo Aldabalde, que sería el que aporta el dinero, para conformar el partido Libertario en el país vecino y difundir sus ideas libertarias, en el contexto de un avance ideológico en toda la región.

No es la primera vez que Pablo Duggan apunta contra Milei, antes del inicio de la campaña electoral, sostenía que "es un loquito peligroso". Es más, el periodista contaba que lo conocía bien y que antes no pensaba así. Durante la cuarentena estricta, afirmaba que el economista liberal era un "chanta, mentiroso y exagerado" por anunciar una hiperinflación que nunca ocurrió. "Cuando anuncias una catástrofe por quinta vez nadie te cree", agregó.

"Milei está en Uruguay. Cobra 500 dólares la nota a los medios de comunicación", informó Duggan este jueves en un posteo en sus redes sociales. Así, recibió varias respuestas rápidamente, uno de los primeros fue Pierpaolo Barbieri, creador de Ualá, quien sostuvo, de forma irónica: "Un gran exportador, entonces". A su vez, muchos usuarios recordaron lo que pensaba el periodista del kirchnerismo cuando estaba vinculado a Cambiemos.

Sketch

Hace días, Milei grabó un insólito sketch parodiando la situación del país con un restaurante que presenta algunas de las problemáticas económicas del país, critica al gobierno nacional y cuestiona a la casta política.

La primera escena comienza con el libertario ingresando a un restaurante llamado "Argentina" junto a un militante de su partido, Miguel Boggiano, con una pregunta que anticipa el contenido de parodia del video. "Vinimos a ver si mejoraron las cosas", le dice Milei al mozo que los recibe. "Y, ahí andamos, es difícil que coman todos", le responde el trabajador del lugar.

Restaurante "La Argentina". Segunda parte. Otra gran creación junto a @JMilei y @soyandyolivera pic.twitter.com/DOBukBYvzQ — Miguel A Boggiano del 17% (@Miguel_Boggiano) December 2, 2021

Luego se recrean diferentes momentos donde se conjugan las críticas a la administración de Alberto Fernández, el escándalo de la Quinta de Olivos, el vacunatorio vip y uno de los discursos más reconocidos del economista: su posición contra "la casta política".

"Ese es el salón Olivos, es el salón VIP", le dice el mozo a los comensales, que quieren cambiarse de lugar. "¿Qué hay en el vip?", pregunta Milei. "De todo. Morfi, chupi, fiesta, se garcha...", responde el camarero.

Con la carta en la mano, los clientes se aprestan a consumir lo que ofrece el lugar, que antes del pedido sirven un trago llamado "Apero Macri". En la recomendación, el mozo les dice que como planto principal "la casta política es muy rica". "Yo hace rato que la vengo mirando con unas ganas, pero es una locura lo que sale", dice Milei. "¿Van a tomar terrenos, van a tomar deuda?", les pregunta el joven, y es el diputado electo quien responde nuevamente: "Vino La Libertad".

En otra de las escenas, aparecen nuevos actores que interpretan a otros comensales en el lugar. "Te pedí asado", le dice uno de ellos a otro camarero, mientras le deja el plato. "Asado de polenta", le responde, mientras la cámara se focaliza en una tira de asado que oscila entre el naranja y el amarillo, color de ese alimento.

Sobre el final, un Milei molesto porque no llego la comida y en el salón vip siguen de festejo toma la determinación de entrar a la cocina del restaurante "para sacar a los parásitos de la comida de los argentinos". El video de dos minutos culmina y de fondo se escucha "El estallido", de Bersuit Vergarabat, una de las canciones que el futuro diputado cantó en sus actos durante las elecciones.

Javier Milei consideró que es necesario "eliminar" el Mercosur

Milei, contra el Mercosur

En una extensa entrevista, Milei lanzó una opinión polémica: consideró que hay que eliminar el Mercosur. Ante la pregunta sobre si esta entidad "sirve para algo", la respuesta del diputado electo fue: "No, yo lo eliminaría. Nada de flexibilidad como reclama el gobierno uruguayo. Eliminarlo". Y continuó: "Porque en el fondo es comercio administrado por los Estados en el Mercosur. ¿Por qué el gobierno tiene que estar regulando nuestras transacciones comerciales?, ¿a título de qué?".

En relación a su electorado, y frente a la pregunta de "a quién representa", Milei afirmó: "La casta política quiere mostrarlo como una posición de enojo para ningunear y menospreciar el trabajo que venimos haciendo desde hace años. Esta es una cuestión de batalla cultural; no es que aparecí de un día para el otro, no. Llevo años en esta batalla cultural y no soy el único; hay un montón de personas. De hecho, en 2019, después de tantos años de dar la batalla cultural José Luis Espert fue candidato presidencial. Muchos otros liberales se han estado volcando a hacer política, a involucrarse. Por lo tanto, creer que esto es un fenómeno de gente enojada es muy despectivo, pero muy funcional a la casta política".

Milei también habló acerca de la posición política del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou

El diputado de La Libertad Avanza no se guardó ninguna opinión y también habló acerca del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. Frente a la consulta sobre si lo considera liberal o no, Milei contestó: "Cuando uno lo escucha y toma su discurso es alguien que tiene una perspectiva liberal. Lo que pasa es que hay distintas familias de liberales. Tenés liberales clásicos, minarquistas y anarcocapitalistas".

Y continuó: "Están los libertarios también, a los que otros llaman conservadores. Lo que sucede es que cuando vos te involucrás en la política están las restricciones del mundo real, las que están dadas, ¡está el río ahí! Se llama condición de Estado.Y después están las restricciones generadas por el propio sistema político. Ahora, la secuencialidad con que vos encarás esa lucha tampoco es trivial y eso está muy bien planteado en la Teoría del Segundo Mejor, de Lipsey y Lancaster; es cómo vas enfrentando la solución de esas restricciones. Entonces, a veces la evaluación de ese contexto sin tener en cuenta los zapatos de quien está tomando las decisiones puede ser desafortunada. Eso hace que, de repente, en la vida real, un liberal, aun cuando tuviera una posición filosófica anarcocapitalista, podría terminar -a los ojos de un anarcocapitalista- operando como un liberal clásico".