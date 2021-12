Martín Tetaz se suma al nuevo bloque radical: estos son los motivos

El legislador electo en representación de la Ciudad explicó sus deseos de que la UCR "no siga siendo la que va en el asiento del acompañante de PRO"

Luego de ratificarse la creación del nuevo bloque Unión Civica Radical (UCR) Evolución en la Cámara de Diputados de la Nación, el cual estará integrado por el sector del radicalismo que responde a Martín Lousteau, el diputado nacional electo Martin Tetaz explicó que la decisión es para "que no siga siendo la UCR que va en el asiento del acompañante de PRO".

Además, en una entrevista radial, sostuvo que "no es nada contra Mario Negri", en referencia a la figura influyente del cordobés.

En concreto, las diferencias entre Lousteau y Negri terminaron decantando en la creación de este nuevo bloque en Juntos por el Cambio, que estará encabezado por el cordobés Rodrigo De Loredo y contará con la presencia del alfil de Lousteau, Emiliano Yacobitti.

Tetaz aseguró que "no es nada contra Mario Negri"

"No es nada contra Mario Negri, que ha hecho un papel destacado frente al bloque, pero que a mi juicio ha cumplido un ciclo. Hay una renovación dentro del partido que se tiene que notar, a nosotros nos gusta la figura de Rodrigo. Podría ser que Negri aceptara que fuera Facundo Manes, que fue una de las figuras del radicalismo en la provincia", señaló Tetaz a CNN Radio

Manes, un "avance" en la renovación

Y agregó: "Manes sería un avance en mostrar un radicalismo renovado que refleje lo que pasó en las urnas. Necesitamos una oposición que tenga una voz fuerte en sintonía con lo que eligió la gente, Rodrigo la refleja muy bien, por eso sugerí alternativamente a Facundo Manes eventualmente o a alguna de las figuras que ha recibido fuerte apoyo de la gente en la ultima elección".

En esa misma línea continuó su argumentación y dijo: "Si mirás el mapa de las últimas elecciones, la UCR es el partido que ganó más distritos y más provincias. Eso se tiene que ver reflejado en las voces, no puede seguir teniendo la misma voz el Congreso como si no hubiera habido renovación, como si no hubiera crecido el partido o como si no tuviera una expectativa de ser protagonista, de poner uno o dos candidatos a presidentes en la próxima elección".

Para Tetaz, Manes sería un "avance" en mostrar un radicalismo renovado que refleje lo que pasó en las urnas

El rol de "acompañante" de la UCR

Sobre la relación de poder dentro de la coalición de Juntos por el Cambio esgrimió que "en la conformación de Cambiemos el partido radical tuvo un rol de acompañante, nunca agarró el volante, ni la palanca de cambios. Si no era el asiento del acompañante, era el asiento de atrás del auto. Sin mucha voz y mucho voto. En las urnas hubo un cambio, la gente puso de pie al partido con un montón de dirigentes a lo largo y a lo ancho del país"

"Habrá dentro de la Cámara dos expresiones con voces que expresarán distintos matices del radicalismo: un matiz renovador en sintonía con lo que votó la gente y un matiz más conservador que no quiere reflejar esa nueva expresión. Ojalá esto sirva para que en el otro espacio haya una renovación y reconocimiento de las voces que ganaron la última elección. En ese caso, va a ser todo ganancia", concluyó Tetaz .