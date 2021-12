En su primera reunión con la Corte, Soria llevó una batería de reclamos y la criticó duramente

El ministro cuestionó la tolerancia a la "mesa judicial" de Cambiemos, los plazos de los expedientes y la forma en que fue electo Horacio Rosatti

El ministro de Justicia, Martín Soria, llevó a la Corte Suprema, en su primera visita institucional, una catarata de reclamos y reproches, desde la tolerancia a la existencia de la "mesa judicial" durante el gobierno de Mauricio Macri hasta la demora en resolver causas trascendentes, entre ellas las relacionadas con delitos de lesa humanidad.

En su primera visita protocolar a la Corte desde que asumió como titular de la cartera judicial, Soria visitó a los cuatro jueces, a quienes trasladó los reclamos que formula públicamente sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

"La Corte retrasa durante años fallos de enorme trascendencia social, como el caso Blaquier o como hace ahora con el caso Maldonado. Mientras tanto, resuelve en tiempo récord fallos que sólo son urgentes para la corporación judicial, como el caso de los jueces (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi", se quejó el ministro.

En ese mismo contexto, Soria criticó la "llamativa anticipación mediática de futuros fallos judiciales, tanto de la Corte como de los tribunales inferiores" y volvió sobre los cuestionamientos por la forma en que fue elegido Horacio Rosatti como presidente del máximo tribunal. "El pueblo argentino es profundamente democrático: si la máxima autoridad del Poder Judicial se elige con dos auto-votos, difícilmente la sociedad recupere la confianza en la Justicia", disparó.

Reformas estructurales

Soria planteó la necesidad de reformas estructurales en el funcionamiento de la máxima instancia judicial, sobre todo en la administración de los tiempos de tramitación de los expedientes. "La Corte tiene la posibilidad y la responsabilidad institucional de establecer plazos máximos para sus expedientes, más aún cuando resuelve más del 70 por ciento de los casos sin dar fundamentos", opinó.

"Necesitamos una justicia ágil, que trabaje de cara a la gente, con perspectiva de género y que se ocupe de los problemas que le preocupan al pueblo, que lamentablemente dejó de confiar en la Justicia como una institución capaz de responderle a sus demandas", proclamó.

El ministro entregó hoy a los jueces de la Corte Suprema un pedido de informes presentado por organismos de la ONU

Además, expresó la "preocupación" del gobierno "por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia argentina en los últimos cinco años".

Soria apuntó especialmente a la conformación de la "mesa judicial" durante el gobierno de Mauricio Macri, a la que acusó de "influir ilegalmente en la administración de justicia".

"Se llevaban a cabo visitas obscenas entre funcionarios judiciales y las máximas autoridades del ejecutivo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, y se desplegó un sistema de espionaje ilegal con participación de jueces y fiscales inédito en nuestra historia", insistió.

Además, el ministro entregó hoy a los jueces de la Corte Suprema un pedido de informes presentado por organismos de la ONU manifestando la "profunda preocupación por la ostensible demora en que viene incurriendo el máximo tribunal en resolver las causas de lesa humanidad".

Relación

Si bien la reunión tuvo carácter protocolar, estaba previsto que se abordara la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial; desde el Gobierno explicaron que Soria fue enviado al encuentro con el objetivo de restablecer el diálogo institucional.

De todos modos, entre los ministros de la Corte persistía el recelo y la desconfianza por el alto perfil crítico que mantiene el funcionario, con los jueces en general y con la Corte Suprema en particular. De hecho, la semana pasada organizó un seminario en la ex ESMA sobre lawfare, donde no faltaron las descalificaciones a los magistrados que investigaron a ex funcionarios kirchneristas por hechos de corrupción.

Minutos después de abandonar el Palacio de Justicia, Soria hizo un breve y duro resumen de la charla: "Mantuve una reunión con la Corte Suprema. Expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia en los últimos 5 años, consecuencia directa de la Mesa Judicial que conformó el gobierno anterior para presionar jueces".

"La propia Corte tiene una crisis de funcionamiento que atenta contra su legitimidad. Necesitamos una justicia ágil, que trabaje de cara a la gente. Una justicia que se ocupe de los problemas que les preocupan a todos los argentinos", concluyó.

Esta especie de cumbre se produjo a horas de que el Gobierno anunciara el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. Se esperaba que en la charla también se incluyera la discusión sobre el presupuesto y no se descartaba alguna referencia al anuncio que hizo ayer la Casa Rosada.

Soria se reunió con integrantes de la Corte Suprema

Consejo de la Magistratura

En ese marco, la semana pasada, cuando empezaron a surgir las versiones de un fallo contra la conformación actual del Consejo de la Magistratura, el funcionario afirmó: "No deja de llamar la atención que la Corte esté por sacar un fallo para declarar inconstitucional una ley sancionada en 2006. Se tomaron 16 años años para darse cuenta. Nos debería hacer ruido a todos los argentinos y las argentinas".

La reunión se consumó a una semana de vencido el plazo que tenía el presidente Alberto Fernández para proponer una nueva integrante del máximo tribunal de justicia del país, en reemplazo de Elena Highton de Nolasco. Se trata de una situación irregular que no tendrá solución inmediata, porque un candidato a la Corte Suprema necesita los dos tercios de los miembros presentes del Senado, y esa es una meta política imposible de alcanzar hoy para el oficialismo.