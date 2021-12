En una ceremonia más tranquila que en Diputados, juraron los nuevos senadores nacionales

La Cámara alta sesiona desde las 12:22 horas para cumplir con la asunción de los legisladores elegidos el pasado 14 de noviembre.

Jornada doble en el Senado, que comenzó pasado el mediodía con la reunión en la que los senadores nacionales electos este año cumplieron con la formalidad de la jura para ocupar esos cargos, para continuar luego con la conformación actual para desarrollar otra sesión que incluye decenas de proyectos y decretos.

La sesión, presidida por la titular del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, se inició a las 12.22 con el objeto de que prestaran juramento los 24 nuevos senadores: 9 del oficialismo y 15 de la oposición (14 de Juntos por el Cambio), indicó Parlamentario.com.

Tras la entonación del Himno Nacional, el prosecretario Parlamentario, Juan Pablo Tunessi, procedió a la lectura de todos los senadores consagrados el pasado 14 de noviembre, titulares y suplentes.

Luego pidió la palabra el titular del bloque oficialista, José Mayans, quien dejó constancia de la ausencia de impugnaciones para todos los senadores consagrados, tras lo cual se votó la aprobación del despacho y se inició la jura de los legisladores, comenzando por orden alfabético por la provincia de Catamarca.

Las juras

El primero en jurar ante la titular del Cuerpo fue el oficialista Guillermo Eduardo Andrada, quien lo hizo por la Patria. Luego lo hizo Lucía Corpacci, quien estuvo acomapañada en el juramento, entre otros, por la senadora saliente Inés Blas.

Por la minoría, lo hizo el senador Flavio Sergio Fama, de Juntos por el Cambio.

Fue el turno luego de la provincia de Córdoba, jurando en primer lugar Carmen Álvarez Rivero, luego lo hizo Luis Alfredo Juez, ambos por Juntos por el Cambio, y en tercer lugar procedió a jurar Alejandra María Vigo.

Los chubutenses lo hicieron a continuación, comenzando por el oficialista Carlos Alberto Linares; luego por Juntos por el Cambio lo hicieron la senadora Edith Elizabeth Terenzi y luego Ignacio Torres.

Por Corrientes juraron luego en este orden Carlos "Camau" Espínola (Frente de Todos), Mercedes Gabriela Valenzuela y Eduardo Alejandro Vischi, estos dos últimos por Juntos por el Cambio.

Por La Pampa juraron Daniel Pablo Bensusán (Frente de Todos), y de Juntos por el Cambio María Victoria Huala y Daniel Kroneberger.

Por Mendoza juraron en este orden los radicales Alfredo Cornejo y Mariana Juri y Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos).

A continuación juraron los santafesinos Marcelo Néstor Lewandowski (FdT), y Carolina Losada y Dionisio Fernando Scarpin (Juntos por el Cambio).

Cerraron la sucesión de juras los representantes de la provincia de Tucumán. En primer lugar lo hizo la representante de la minoría, Beatriz Avila, y por la mayoría Sandra Mariela Mendoza y Pablo Yedlin.

Habiéndose dado cumplimiento a la jura de todos los senadores, a las 13.03 se procedió a levantar la sesión.

Varios gobernadores estuvieron presentes en la reunión de este jueves: el chubutense Mariano Arcioni, el santafesino Omar Perotti, el catamarqueño Raúl Jalil y el cordobés Juan Schiaretti, cuya esposa Alejandra Vigo es una de las nuevas senadoras nacionales.

Renuncia de Esteban Bullrich

El senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, quien ocupaba su banca desde el año 2017, dejó su lugar en la Cámara. El motivo de su decisión radica en las limitaciones que le impone su enfermedad, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), con la que fue diagnosticado hace algunos meses.

El ex ministro de Educación, quien ejerció su función durante la gestión de Mauricio Macri, envió una carta al resto de los senadores que componen la Cámara. Allí explica las razones que lo llevaron a su decisión e indica que "deja el Senado, no la política y mucho menos el sueño de dejarle un mejor país a mis hijos".

Esteban Bullrich había asegurado que sus debilidades se habían incrementado

El texto completo de la carta que envió el Bullrich a los otros senadores:

"Hola colegas, Quisiera no tener que escribirte este mensaje pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mí banca de senador. Para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren. Ya veremos si Dios tiene pensado que vuelva a un lugar de representación pero está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública como los bonaerenses que me eligieron se merecen.

Me hubiera gustado manejar esto de otra manera pero ya me escriben periodistas hablando sobre mí decisión. Una pena. Todos lo que le ganaron a esta enfermedad lo hicieron bajando el nivel de stress. No veo que el Senado los próximos dos años vaya a darme ese ambiente. Ojo dejo el Senado, no la política y mucho menos el sueño de dejarle un mejor país a mis hijos.

El Senado que viene no puede depender de que yo tenga un buen día. Va a ser muy finito. El jueves serán mis últimas dos sesiones. Quiero agradecerles de corazón en apoyo y afecto recibido estos cuatro años pero especialmente el que me brindaron estos últimos meses. Les deseo lo mejor en este Senado que comienza va a ser mucho más entretenido pero Dios tiene otros planes para mí.

Abrazo enorme". Esteban Bullrich

Esteban Bullrich creó una fundación para acompañar a pacientes con ELA

El senador nacional de Juntos por el Cambio (JXC) Esteban Bullrich comunicó este viernes que creó una fundación con el objetivo de ayudar a todos los pacientes que padecen ELA a transitar más "aliviadamente" la enfermedad. El anuncio fue tan emotivo que su posteo se llenó de comentarios en apoyo a la iniciativa. El legislador bonaerense la padece desde septiembre del 2020 cuando sintió dificultades en su habla. Hace un par de semanas, viajó a la provincia de Salta para visitar el santuario de la Virgen del Cerro.

"Quiero compartir con todos ustedes una noticia que me llena de alegría y de entusiasmo", comenzó tuiteando el senador nacional. "Después de mucho trabajo y con la ayuda de muchos amigos y el apoyo siempre de mi familia, hoy estamos lanzando la Fundación Esteban Bullrich, con el objetivo de ayudar a todos los enfermos de ELA a transitar más aliviadamente la enfermedad", continuó Esteban Bullrich en una publicación que realizó este viernes en sus redes sociales.

Quiero compartir con todos ustedes una noticia que me llena de alegría y de entusiasmo. pic.twitter.com/tqruZwDKQK — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) November 12, 2021

Y añadió: "Además, queremos ser un vehículo que conecte a todas las personas que quieran hacer un aporte para financiar la investigación de tratamientos experimentales, tan escasos como necesarios en enfermedades como esta. Los invito a visitarnos en http://estebanbullrichfoundation.org donde van a encontrar el trabajo que venimos haciendo y las opciones para donar. Muchas gracias a todos por el apoyo y las oraciones". El posteo recibió cientos de comentarios en apoyo a la iniciativa.

Hace semanas, visitó el santuario de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, más conocida como Virgen del Cerro, en Salta. La peregrinación de Bullrich por esa provincia sucedió días después de que le colocaran un botón gástrico que le permite alimentarse, ante el avance de su enfermedad. "Fin de un día muy especial. Hoy me siento el hombre más feliz del mundo #LaVidaEsHoy", tuiteó el senador nacional, luego de participar por esa travesía en la provincia norteña.

En abril de este año, a través de un comunicado, Esteban Bullrich anunció que padece ELA. "Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo ELA, una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla. Creo que Dios nunca os pone pruebas que no podamos superar (…) Esta situación no me impide continuar con mis funciones", relató el legislador bonaerense.