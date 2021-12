La trampa que enfrenta el Gobierno: un Presupuesto 2022 complejo y cambio de elenco en el FMI

El equipo económico de Martín Guzmán afirma que el acuerdo con el Fondo "está cerca", pero nuevas complicaciones podrián retrasar la firma

Hasta ahora, el equipo económico liderado por Martín Guzmán ha tratado de comprar tiempo, pero hace dos semanas hubo un momento de tensión cambiaria, y cada vez que se producen presiones alrededor del dólar el fantasma de la devaluación sobrevuela el mercado financiero.

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el equipo económico ha comunicado por distintas fuentes que "estamos cerca, solo faltan detalles y es probable que se firme antes de la Navidad o de fin de año", pero parece difícil que se concrete esa situación.

Guzmán puede entrar en una trampa similar a la que enfrentó en la reestructuración de la deuda con bonistas privados, que recién finalizó en septiembre de 2020. En ese entonces, ataba las expectativas económicas con respecto a lo que iba a suceder con ese canje de deuda, que se demoró más de lo esperado.

Ahora, ha comenzado a anclar las expectativas de un futuro mejor a la realización de un rápido acuerdo con el FMI.

Los dos años recientes muestran resultados bastante negativos. En primer lugar, un canje de deuda con los bonistas privados que llegó porque tenía que llegar y Guzmán debió modificar tres veces la propuesta para convencer a los acreedores. En segundo término, una tasa de inflación que es más alta que cuando Guzmán llegó al Gobierno el 10 de diciembre de 2019, más allá de la baja de 2020 por efecto de la pandemia. El tercero, una renegociación errática con el FMI que comenzó en septiembre del 2020 luego del canje de la deuda y todavía no está definida.

Guzmán aspira a cerrar el acuerdo antes de fin de año, pero surgen nuevas trabas.

Los dos planos de la negociación con el Fondo

De acuerdo con información conocida la semana pasada –el comunicado del FMI y la explicación del Gobierno sobre las declaraciones del acto del 10 de diciembre en la Plaza de Mayo–, varios de los analistas consultados por iProfesional coinciden en que la negociación con el Fondo se lleva adelante en dos planos: el político y el técnico.

En el plano político local, por ahora parece haber más incógnitas que certezas. El acto por la democracia del viernes 10 de diciembre no ayuda para cumplir con uno de los requisitos del FMI: "promoción de la inversión extranjera directa".

La pregunta que podemos hacernos es si el acto del 10D ¿fue sólo para la tribuna o marca una postura de cómo actuará parte del bloque oficialista en la votación del proyecto de Presupuesto 2022, que es clave para el Plan Plurianual que habrá que presentar al staff del FMI. Hasta ahora, pareciera profundizarse la idea que el oficialismo daría el quórum, pero espera a que el futuro plan de ajuste lo vote la oposición.

Este fin de semana se conocieron detalles de la posición de Máximo Kirchner, líder del Frente y uno de los principales referentes de La Campara. En una cena el lunes pasado en un club de Barracas expresó que "Alberto ya tiene asegurados los 116 votos de Juntos por el Cambio; y nosotros, después veremos que hacemos", contestó el jefe de la bancada oficialista a un grupo de diputados sobre la posición que adoptaría cuando llegue a la cámara la solicitud de aprobar el nuevo el acuerdo con el FMI.

El Gobierno piensa que la oposición buscará trabar la sanción del Presupuesto 2022 este año. Por ese motivo se acordó este domingo un plan para complicar a la oposición. En una cumbre realizada en el despacho de Sergio Massa en Diputados con la presencia de Martín Guzmán, se acordó acelerar a fondo el tratamiento esta semana, para dejar en evidencia a la oposición y avanzar con la prórroga por decreto del Presupuesto 2021.

Guzmán se presentará el lunes o el martes en la Cámara de Diputados para acelerar su tratamiento en comisión. La intención es dejar expuesta a la oposición y que el Gobierno mediante un DNU prorrogue los números del actual Presupuesto 2021 para el próximo año hasta que se apruebe el de 2022.

Fuentes del Gobierno sostienen que la prórroga del Presupuesto 2021 le permitirá administrar los tiempos de la negociación con el FMI sin tener que esperar el visto bueno del Congreso.

Con respecto al plano político internacional, es fundamental saber qué postura tomará el gobierno de los Estados Unidos, dado que es el principal accionista del FMI. Los informes que llegan desde Wall Street indican que hay posiciones divididas entre funcionarios que prefieren no presionar demasiado a la Argentina para evitar que se radicalice y otros que se inclinan por seguir una posición más ortodoxa.

Por el lado político se puede destacar también la especie de pirotecnia verbal lanzada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el acto del viernes pasado.

En tanto que, en el plano estrictamente técnico, la negociación recién comenzó con la misión argentina que estuvo en Washington la semana pasada, del 5 al 10 de diciembre.

"Veremos": el ala kirchnerista del Gobierno todavía no confirmó su apoyo al acuerdo con el FMI.

Qué dejó el comunicado del Fondo

Con respecto al comunicado del FMI conocido también el viernes, pasado podemos destacar dos aspectos.

En primer lugar, el staff del FMI reconoció que la recuperación de la economía argentina, tal como ha manifestado el ministro Martin Guzmán, es más fuerte de la esperada tanto en la actividad económica como en la inversión.

"La importancia de un marco de políticas para sostener de manera duradera la recuperación económica y las mejoras en las condiciones sociales y laborales", es una bandera que viene levantando el gobierno y que el FMI subrayó en este comunicado. Hasta aquí, podríamos llegar a concluir que el Gobierno le torció el brazo al FMI y que se debe evitar el ajuste.

Pero, en segundo lugar, hay que destacar que en el mismo comunicado el FMI dice que se requieren las siguientes condiciones: reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal, una política monetaria adecuada con tasas de interés reales positivas, coordinación de precios y salarios, políticas para acumular reservas internacionales, promoción de la inversión extranjera directa y las exportaciones, medidas para desarrollar el mercado de capitales interno, apoyo, tanto a nivel nacional en Argentina como de la comunidad internacional. El comunicado dije que "todas estas son las condiciones fundamentales para el éxito general del programa económico que se apruebe en el futuro".

Para finalizar el comunicado, agrega que "si bien serán necesarias más discusiones, el equipo del FMI y las autoridades argentinas siguen plenamente comprometidos con su trabajo conjunto sobre un marco y políticas para un programa respaldado por el FMI".

Al respecto, el economista Norberto Sosa, Director de IEB, manifiesta: "Pareciera que la conclusión sería ‘tienen razón, pero armen un programa económico en serio y luego seguimos conversando’. Por lo tanto, sería muy difícil que se pueda firmar un acuerdo en diciembre y la mayor traba está centrada en la aprobación del Proyecto de Presupuesto 2022 que Guzmán presentará esta semana en el Congreso de la Nación".

En tanto, algunos hombres de bancos de Wall Street han señalado este fin de semana que sería difícil de poder cerrar un acuerdo con el FMI en diciembre porque todavía no asumió su puesto de Director del Hemisferio Occidental el economista brasileño Ilan Goldfajn. Es el hombre que, finalmente, tiene que poner la firma al acuerdo antes de ser elevado al "Board", y recién toma la posición el 3 de enero. Goldfajn es un economista ortodoxo que reemplaza a Alejandro Werner, quien fue el encargado de aprobar el acuerdo de 2018 firmado por el gobierno de Mauricio Macri.

Un analista de un banco de inversión que opera en Wall Steet comenta a iProfesional que "pareciera también que existe una colisión entra la postura de las palomas y los técnicos del FMI. Sería poco feliz para Ilan Goldfajn, ex economista jefe del Itaú y ex presidente del Banco Central de Brasil, inaugurar su gestión aprobando un acuerdo que no considere técnicamente correcto".

El diagnóstico de Redrado

Por su parte, el ex presidente el BCRA Martín Redrado sostuvo que es difícil que la Argentina pueda llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de fin de año. Además, consideró que el nuevo acuerdo que se firme no debería basarse en un ajuste.

Redrado apuntó también a que "no es deseable una devaluación porque estamos en un nivel de inflación muy alta. Nuestra proyección para el año nos va a dar 53,6%. El traspaso de devaluación a inflación es muy alto en la Argentina, es casi un 40% en los seis meses posteriores. Para mí, la clave es generar un programa que te empiece a bajar el contado con liquidación o los dólares financieros. Hoy, tenemos un dólar financiero muy cargado de expectativas".

En cuanto a la relación del Gobierno con el FMI, expresó que "hay que mirar los hechos y no tanto los actos. Lo que vemos es que no debería tomarse el decálogo del Fondo Monetario, que siempre te pide ajuste fiscal y ajuste cambiario, sino que el equipo económico debiera ser más creativo y presentar un programa de estabilización y crecimiento que asegure que no solo se estabiliza la economía argentina, sino también con transformaciones de nuestro sistema productivo para ponernos en un sendero de crecimiento".

"Yo aprendí a mirar los hechos y no tanto los discursos y las palabras. No me distraería tanto en los discursos" del viernes en la Plaza de Mayo sino en los hechos. Veo que todos los accionistas de la coalición gobernante quieren un acuerdo con el FMI", dijo Redrado en declaraciones por Radio Milenium. "Argentina no debería engramparse en que un programa económico por delante deba ser un programa de ajuste fiscal y monetario", dijo el ex presidente del BCRA de Néstor y Cristina Kirchner.

Para 2022, las proyecciones de inflación en el presupuesto son del 33%, mientras que para los analistas repetirá otro 50 por ciento. De acuerdo a los rumores que salen de Wall Street, entre varias cosas el staff del FMI pide sincerar la tasa de inflación para el año que viene, por lo que probablemente deberá modificar las proyecciones del Proyecto de Presupuesto 2022. En particular la tasa de inflación, el total de los subsidios en gas y luz y el financiamiento del déficit fiscal.

La urgencia por lograr un entendimiento con el FMI se relaciona con la acumulación de vencimientos con el organismo internacional en los próximos meses, con reservas líquidas netas que siguen bajando. Entre diciembre y marzo se registran vencimientos con el FMI por u$s5.868 millones, mientras que se calcula que el BCRA cuenta como máximo con unos 4.500 millones de dólares de reservas netas.

Además, la burocracia del FMI se toma vacaciones desde la semana próxima y no se activará hasta llegada la primera semana de enero de 2022. Mientras tanto, la típica estacionalidad en la demanda de pesos aflojó las tensiones en el tipo de cambio, pero no nos olvidemos que la situación cambia hacia fines de enero/comienzos de febrero, por lo tanto no queda mucho tiempo para cerrar la renegociación del acuerdo con el FMI.