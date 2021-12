El problema de salud de Milei que lo complica para estar en el Congreso

El flamante legislador explicó la foto que se viralizó, en la que se lo ve recostado contra una pared del recinto del Congreso durante la jura

Javier Milei se mostró "muy honrado y feliz de ser el primer liberal libertario hispanohablante en ocupar una banca" en el Congreso y contó, a propósito de una foto suya recostado por una pared que se viralizó, cuál es el problema de salud que lo aqueja desde hace tiempo.

El economista explicó que padece desde hace años problemas de columna que le provocan fuertes dolores de espalda cuando está mucho tiempo parado, y que la obligación de estar de pie durante la jura, tal como lo establece el protocolo, lo tuvo a maltraer.

"Para la jura todos tenemos que estar de pie, y tengo problemas de columna. Para mí, respetar la regla era algo que me producía mucho dolor físico", remarcó en diálogo con radio Rivadavia.

El economista destacó, además, el trabajo de su espacio durante las elecciones al haber colocado en el centro del debate "las ideas de la libertad".

"Vivo esto como un trabajo que tiene más responsabilidad porque estamos representado a aquellos porteños que decidieron una solución liberal dura", afirmó.

Y agregó: "La victoria no proviene de la cantidad de soldados que tengas sino de las fuerzas del cielo".

Milei indicó que padece problemas de columna que le impiden estar parado durante un tiempo prolongado

Desconectados de la realidad

Milei criticó a los diputados de la izquierda del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, quienes se sientan a su lado en el recinto, a quienes tildó de estar "desconectados con la realidad".

"Ellos dicen que el capitalismo es lo peor que existe, y cuando hablan a modelos exitosos citan a la Unión Soviética. Es una discusión complicada, en términos de que defienden un argumento rebatido en la teoría económica y aplastado por la evidencia empírica", apuntó.

Bloque separado

Milei ratificó, por último, que conformará un bloque separado del que integrará José Luis Espert (Avanza Libertad) porque a pesar de tener "un montón de cosas en común", también tienen "diferencias".

"En principio somos bloques separados. Eso no quiere decir que no tengamos un montón de cosas en común, pero también tenemos nuestras diferencias. José Luis es un liberal clásico, yo soy un liberal minarquista, entonces en algunos puntos no estamos de acuerdo", señaló en declaraciones a Diputados TV.

Su plan económico

El diputado nacional electo Javier Milei prometió durante su campaña electoral que si fuera Presidente buscaría implementar un plan económico centrado en reducir el tamaño del Estado y bajar el gasto público, combatiendo a la corrupción y mejorando la economía en el proceso.

El economista liberal explicó en menos de un minuto cómo se debe accionar para conseguir estos objetivos en el largo plazo. El video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, es un recorte de una entrevista que le realizaron los periodistas María O'Donnell y Ernesto Tenembaum en la CNN al economista el 2 de octubre, cuando todavía se encontraba en plena campaña electoral.

Según explicó el diputado electo, que asumirá su banca en el Congreso de la Nación el 10 de diciembre, su plan económico se divide en tres "generaciones", que engloban cada una, un conjunto de reformas, y tardará en total unos 15 años en hacer efecto. "Las reformas de primera generación se centran en bajar el gasto público en áreas improductivas del Estado donde hay mucho robo", explica Milei y luego agrega: "Además habrá que bajar impuestos y desregular el mercado laboral hacia adelante".

Más adelante asegura que este tipo de "áreas improductivas del Estado" son generalmente "la obra pública o las transferencias discrecionales de Nación a provincias o de las provincias a sus municipios". Todo esto si se corta permitiría, según su teoría, bajar el gasto en una cantidad similar al 10% del Producto Bruto Interno (PBI).

Para los que dicen que en Argentina nadie habla de un plan económico hacia adelante, acá Milei te lo explica en un minuto pic.twitter.com/CmmnWqnMny — El Peluca Milei (@ElPelucaMilei) November 28, 2021

"Todo esto, más la reforma laboral hacia adelante y la apertura de la economía, en ese orden específico, generará un crecimiento sostenido de la economía de acá a los próximos 15 años", afirma y luego cierra: "Y en el final de este camino, los beneficiarios de planes sociales empiezan a dejarlos porque es mejor trabajar en el sector privado".

Milei explicó por qué se restringió financiación de pasajes

Milei opinó sobre el anuncio del Banco Central de prohibir el pago en cuotas en la compra de pasajes, hoteles y otros servicios de turismo al exterior.

"Lo que muestra es la falta de dólares del Banco Central. Las reservas internacionales de libre disponibilidad, las netas, están en un terreno casi ya perforando lo negativo. En el fondo, es un devaluación sin tocar el tipo de cambio", dijo en la señal de TV por cable LN+.

Para el legislador electo de derecha, es consecuencia del "modelo de déficit fiscal, financiado con emisión monetaria", y justificó: "Eso alimenta más el exceso de demanda de divisivas; y el Gobierno, para tratar de limitarlo, mete más controles, pero eso no es gratis. El mayor exceso de demanda que se genera en el mercado de divisivas tiene consecuencias en otras partes de la economía".

"Vas a tener exceso de oferta por todos lados, y en el mercado de bonos esto significa alta tasa de interés. Por eso, el riesgo país en promedio está arriba de 1.700 y en la punta corta arriba de 2.000″, señaló, y siguió: "Para adelante se va a destruir la inversión y se van a fugar capitales. Se te va a penalizar sobre la actividad económica".

Después de expresar que esto "no tiene que ver con el rebote del gato muerto que estamos viendo a consecuencia del desastre que hicieron el año pasado", Milei remarcó que esto también "impacta sobre la generación de puestos de trabajo, impacta negativamente en el salario real, implica más pobres e indigentes".

"Es una olla a presión. O te va a estallar porque no te lo podés aguantar socialmente porque las restricciones generan un malestar en el funcionamiento económico que la hace invivible; o liberás, y también va a explotar", dijo.

"La única salida posible es hacer un programa de ajuste y poner las cuentas fiscales en orden, pero cuando carecés de reputación, el programa no es creíble y termina siendo recesivo", aseguró.

"La única forma para que no sea recesiva, o que sea lo menos doloroso posible en un contexto dado por un Presidente al que no le cree nadie, es que el ajuste recaiga sobre el sector público, que es lo que no quiere hacer el Gobierno", expresó.

Milei se refirió al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien planteó: "Se debe lograr que no pase lo que viene pasando en el mundo, que los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres".

El diputado electo tildó a Guzmán de "saqueador", y señaló que el modo en que actúa el ministro de Economía es contrario al de quienes piensan que todas las personas deben ser tratadas por igual ante la ley.

"Él plantea la idea de la justicia social. Cuando vos planteás impuestos progresivos estás castigando a uno en favor de otro. Eso es fuertemente inmoral porque implica un robo y un trato desigual ante la ley. Además, es desconocer cómo funciona el sistema capitalista, porque en el capitalismo vos solo podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, salvo que seas un ladrón socio del Estado", dijo.

"Cuando vos castigás al exitoso, castigás el proceso de acumulación de capital y le arruinás le vida a los que menos tienen porque son los que no tienen capital y lo necesitan para ser más productivos, tener salarios reales más alto y salir de la pobreza", expresó.

Milei la emprendió contra Guzmán.

Dólar "Mickey Mouse"

"Las ideas que propone Guzmán son las que han hecho que la Argentina pase, de ser el país más rico del mundo, a ser el 120°. Argentina en el PBI per cápita medido al dólar paralelo, que es el de verdad, no el ‘dólar Mickey Mouse’", dijo Milei.

"¿Por qué Mickey Mouse? Porque es el sueño de todos los políticos. Es una rata asquerosa que quiere todo el mundo. Es el aspiracional de los políticos, que las ratas sean amadas, yo soy un outsider así que no me preocupa decirlo", explicó.

Entonces, ante la pregunta de si será parte de la "casta política" cuando asuma en la Cámara de Diputados, Milei subrayó: "No voy a ser casta, porque la línea la traza la cuestión moral".

Milei opinó sobre su relación con Espert.

Consultado si está peleado con el diputado nacional electo José Luis Espert, Milei aclaró que no es así. "Él tiene el armado que utilizó en provincia y nosotros en Capital tenemos uno distinto, y me parece que todavía no son los momentos como para hablar de determinadas cosas. Eso lo veremos cuando ya estemos en la Cámara de Diputados los dos", explicó. Y sostuvo: "Yo soy amigo de José Luis. Esto que está ocurriendo es gracias a su labor en la elección de 2019, que volvió a poner las ideas en el centro del debate".