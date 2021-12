Marc Stanley fue confirmado como nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina

El Senado de Estados Unidos confirmó este sábado a Marc R. Stanley como el nuevo embajador del país en la Argentina.

La aprobación de su pliego fue comunicada oficialmente a través de la cuenta del Parlamento en Twitter en horas de la madrugada. Se trata de un abogado allegado al presidente Joe Biden que recientemente criticó al Gobierno nacional por no contar con un plan económico.

Firme colaborador del mandatario estadounidense durante las elecciones presidenciales de 2020 y seis años titular del Consejo Nacional Judío Demócrata, Stanley esperaba desde hacía meses su designación como diplomático en la Argentina. Fue en ese contexto que, a finales de octubre, realizó un duro análisis de la gestión de Alberto Fernández en materia económica.

Confirmed by voice vote: Exec. Cal. #620 Marc R. Stanley to be Ambassador of the United States to the Argentine Republic. — Senate Cloakroom (@SenateCloakroom) December 18, 2021