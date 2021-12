Alberto Fernández calificó como "muy grave" el rechazo de la oposición al Presupuesto

El jefe de Estado puso de relieve que el denominado Plan Plurianual es la "base" del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

El presidente Alberto Fernández calificó como "muy grave" la decisión de la oposición de rechazar en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2022, adelantó que se reconducirá la cuenta de gastos de la administración pública del año anterior y sostuvo que el Plan Plurianual es la "base" del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Objetivamente es un retroceso", indicó Fernández en un extenso reportaje que este domingo publica el diario Perfil en el que confirmó que le propuso a los diputados opositores "volver a comisión para dialogar y ver qué querían".

"Tenía la convicción de que se habían tomado los reclamos de las diferentes provincias. Pero evidentemente el problema no era ese. Era otro. Se trababa de algún tipo de posicionamiento político, de posicionamiento interno. A mí me parece muy grave", insistió.

Alberto Fernández calificó como "muy grave" el rechazo de la oposición al Presupuesto

La oposición ganó la pulseada en Diputados

La Cámara de Diputados rechazó la ley de gastos y recursos por 132 votos -aportados por JXC, Interbloque Federal, la izquierda y la derecha- contra 121 del Frente de Todos y el Interbloque de Provincias Unidas.

Fernández también destacó que fue una "enorme excusa" la postura de Juntos por el Cambio de modificar su decisión de volver el proyecto de Presupuesto a Comisión por la de rechazar la ley en el recinto.

"En una sesión parlamentaria hay voces más altisonantes que otras. Pueden gustar más o menos, pero nadie puede darse por ofendido al punto de dejar a un país sin Presupuesto. Es una enorme excusa", indicó.

La Cámara de Diputados rechazó la ley de Presupesto por 132 votos contra 121

Fernández también afirmó que la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, con quien se entrevistó luego del traspié parlamentario "se vio sorprendida por la no aprobación del Presupuesto".

En ese sentido, el Presidente destacó que habló con la funcionaria de "seguir cumpliendo todos los pasos" y destacó: "El paso por Presupuesto démoslo por salteado. Usaremos el Presupuesto del año anterior, adecuaremos lo necesario para que la administración funcione y lo que está en obra empiece a hacerse".

"Veremos qué de las nuevas obras se puede concretar. Y vamos hacia el programa plurianual, que es la base del acuerdo con el Fondo", reveló.

La relación con Cristina Kirchner

"El día que Cristina me propuso que fuera el candidato a presidente, lo primero que le advertí fue que recordáramos que no pensamos igual. Me fui de su gobierno. Definitivamente, no pensamos igual en todo. Pero tenemos un común denominador sobre el que no tenemos discusión. Ese común denominador está intacto".

"El común denominador es pensar en la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. La necesidad de equilibrar en una sociedad que se desequilibró mucho. La necesidad de mejorar los ingresos de los que menos tienen. Producir y dar trabajo. En eso no tenemos grandes discusiones. No discutimos tanto el modelo como los modales. Creo que es eso tal vez donde podemos tener diferencias, en cómo llevamos adelante algunas acciones. Y ahí yo la escucho con atención. Tiene ocho años de experiencia de presidenta, pero el que decide soy yo. Después escriben cosas y se dicen cosas. Cristina, además, es una persona, la calificación le cabe a ella, intensa, en el sentido de que es muy expresiva y cuando quiere decir algo lo dice, y yo lo tomo como la opinión de Cristina. Borges, cuando decía algo que por ahí sonaba altisonante y hacía mucho ruido, decía: ‘Bueno, pero no sé por qué le dan tanta importancia, finalmente es una opinión’. Y a mí me pasa algo parecido. Es una opinión", explicó.

Definitivamente, no pensamos igual en todo", dijo el Presidente sobre CFK

Adempas, el Oresidente dijo: "Tengo un enorme cariño por la familia Kirchner. Guardo un cariño entrañable por Néstor y, por carácter transitivo, por Cristina. Los años en que estuve distanciado de Cristina no fueron lindos para mí. Fueron feos, porque me distanciaba de alguien a quien quería. Ese afecto existe. Muchas veces los hermanos se quieren mucho y aun así discuten. Eso puede ser lo que nos pasa con Cristina. A mí no me altera mucho discutir. Es parte del hacer político. Por eso decía que echarle la culpa a un diputado por lo que dijo es medio absurdo. El debate y la discusión son parte de la política. Nunca recibí de Cristina una actitud que me dañara. Propone un debate político, pero no personal".

"Nunca me sentí esclavo. Nunca reconocí como amo a nadie. Mi último jefe político se llama Néstor Kirchner. De ahí en más, no hubo otro. Me moví con autonomía y sin responderle a nadie. El mundo en el que Cristina gobernó es distinto al que me toca a mí. Sus experiencias me sirven de poco en muchos casos"

Asimismo, indicó: "Cristina sufrió un proceso de estigmatización muy fuerte. Durante cuatro años fue presentada en muchos medios del país, no diría en todos, como la síntesis de la perversión. Construyeron la idea de que su familia entera era una asociación ilícita. Mucha gente quedó convencida de eso. Pienso siempre en lo que le pasó a Aníbal Fernández: un día lo convirtieron en el jefe del tráfico de la droga. Le pusieron el estigma de ‘la Morsa’ y que había participado en un triple crimen. El pobre tipo vivió años con ese estigma, sin que la Justicia nunca lo haya citado y nunca haya aparecido en ninguna causa vinculado a esos temas".