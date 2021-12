El traslado de la capital, un proyecto transversal que une al kirchnerismo y al macrismo

Alberto Fernández revivió la iniciativa de trasladar la Capital Federal a una provincia del norte del país, en línea con el sueño de Raúl Alfonsín

El 16 de abril de 1986, el presidente Raúl Alfonsín anunció un proyecto que incluía el traslado de la capital federal a Viedma, Río Negro, con el objeto de descentralizar el poder político y económico del país, y fomentar el poblamiento de la Patagonia. En un acto celebrado en La Plata, el dirigente radical dijo: "Ha habido una macrocefalia en el país, se ha conspirado contra el desarrollo del interior, y el traslado de la Capital Federal aparece así como una medida de carácter fundamental (…), también el traslado de la Capital tiene que estar orientado hacia lo que llamamos la integración de la República".

Luego, el Congreso de la Nación sancionó el 27 de mayo de 1987 la Ley N° 23.5122, en la que se declaraba al Distrito Federal de Guardia Mitre-Viedma-Carmen de Patagones como "la nueva Capital Federal de Argentina". Se creó el Ente para la Construcción de la Nueva Capital-Empresa del Estado (Entecap) para concretar el traspaso, pero el proyecto fue congelado en la gestión de Carlos Menem, y luego quedó enterrada la mudanza mediante el decreto 1256/89.

El traslado de la capital a Viedma, uno de los proyectos más recordados y ambiciosos de Raúl Alfonsín.

Desde esa fecha se han impulsado varios proyectos de ley para concretar la iniciativa de trasladar la capital. En 2003, el ex gobernador de San Luis y en ese entonces senador nacional, Adolfo Rodríguez Saá, también propuso en plena campaña electoral el traslado de la capital, pero sin mencionar hacia qué destino, si bien muchos pensaron que nominaba a la provincia puntana.

Más cerca en el tiempo, en 2009, dos diputados peronistas –Fabiola Bianco y Miguel Ángel Iturrieta– presentaron un proyecto de resolución para que se instrumente el traslado. Ese mismo año, Rodríguez Saá insistió con la presentación de otro proyecto de ley.

El macrismo también intentó reflotarlo en 2016. El entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, expresó el deseo de desempolvar la iniciativa de Alfonsín. "Me encantaría reflotar la idea de trasladar la capital al sur. Cuando era adolescente, esa idea de Alfonsín me parecía alocada pero con los años me di cuenta de que algo de razón tenía", había dicho el ex funcionario en declaraciones al diario La Nación. El mismo año, la ex senadora del Frente Progresista por Córdoba y actual presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, había intentado activar nuevamente el proyecto.

Garavano, quien fue ministro de Justicia de Mauricio Macri, compartió el sueño de trasladar la capital.

Uno de los argumentos para el traslado de la capital apuntaba a la reforma de la Constitución Nacional en 1994, que estableció en el Artículo 129 la posibilidad de mover la Capital Federal fuera de la Ciudad de Buenos Aires, dado que este distrito recibió el status de territorio autónomo.

En tiempos más actuales, el presidente Alberto Fernández volvió a plantear el debate sobre la mudanza de la capital al norte del país. "Todos los días pienso que la capital debería estar en algún lugar distinto a Buenos Aires y tal vez venirse al norte para darle todo el potencial que genera una ciudad capital en cualquier país", afirmó días atrás el jefe de Estado desde la localidad tucumana de Monteros.

"Lo que nosotros necesitamos es poner en valor al Norte argentino, un montón de riqueza no explotada. No tiene sentido que algunos crezcan y otros sigan postergados. Para nosotros, el federalismo no es un discurso", concluyó.

En Tucumán, Fernández propuso trasladar la capital al Norte argentino.

En el oficialismo vinculan a la idea de Fernández con el proyecto que había anunciado en la campaña de descentralizar el poder y potenciar la mirada federal de la gestión. Como parte de la propuesta, el Gobierno puso en marcha la creación del proyecto de las Capitales Alternas, una iniciativa del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, que fue aprobada por el Congreso de la Nación. Esa iniciativa planteó 24 capitales donde se realizarán reuniones de gabinete federal y la promoción de la relocalización de los organismos de la Administración Pública Nacional.

La misma propuesta sobre la capital hizo el actual ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en 2014, cuando era presidente de la Cámara de Diputados. La vicepresidenta Cristina Kirchner también había sugerido cambiar la capital "más en el centro" del país, y cómo destino propuso Santiago de Estero.

El plan de traslado de la capital parece unir a todas las voces dentro del Frente de Todos. El referente social, Juan Grabois, expresó su apoyo a la propuesta presidencial y consideró que debería "realizarse una consulta popular al respecto en forma inmediata para definirlo mediante el mecanismo previsto en el art. 40 de la Constitución Nacional".

En 2006, Alfonsín dijo en una entrevista que lamentó "no haberme ido ni siquiera en carpa a Viedma...". ¿Alberto estará listo para comenzar la mudanza al Norte?