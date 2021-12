Manzur y Cafiero presentaron el plan de promoción de exportaciones 2022

Incluye la participación argentina en ferias internacionales, rondas de negocios, misiones comerciales, talleres y acciones de posicionamiento sectorial

El jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, y el canciller Santiago Cafiero presentaron en el Palacio San Martín el Plan de Promoción de Exportaciones 2022, que contempla 280 acciones para el próximo año, incluidas la participación argentina en 142 ferias internacionales, la realización de 48 rondas de negocios, 58 misiones comerciales, 9 talleres de oferta tecnológica y 23 acciones de posicionamiento sectorial.

Del acto también participaron los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; además de la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco; la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito y el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz.

Durante la presentación, Manzur afirmó: "Con todas las dificultades y en el marco de una pandemia, todos los que están acá son hombres y mujeres que exportan. Con todos los incrementos que sufrieron los contenedores y los fletes, Argentina este año va a terminar exportando en el orden de los 75 mil millones de dólares. Esto representa producción y trabajo para todas las argentinas y los argentinos, y es lo que buscamos".

"Todos los días estamos viendo con el canciller Cafiero, las inversiones que hay, de empresas a nivel global y de primera línea, y el dinamismo que está tomando nuestro país. Esto habla de la vocación del Gobierno de seguir avanzando y promover las exportaciones. Argentina en este período de tiempo consiguió abrir mercados, concentró sus productos, exportamos mucho pero podemos más, ahí hay un potencial enorme para seguir creciendo", destacó el jefe de Gabinete.

Por su parte, el canciller Cafiero remarcó el crecimiento experimentado por las exportaciones durante este año, al alcanzar 72.000 millones de dólares en 11 meses, y confió en las expectativas de recuperación en las ventas externas. "Para encontrar registros similares debemos ir al año 2013, es decir que estamos superando los niveles de exportaciones de 8 años atrás", aseguró.

"Cuando lanzamos el Plan de Desarrollo Exportador, lo que buscamos es articular las áreas de gestión y de gobierno, y nos nutrimos de un montón de experiencias con el objetivo de que la Argentina siga transitando este camino de aumento de las exportaciones. Buscamos que se incorporen diferentes vectores de desarrollo y estamos viendo celosamente como se le agrega valor a las exportaciones, con capacidades que tenemos que ir involucrando en este gran desafío de Estado que es llegar a los 100.000 millones de dólares anuales, que es un desafío medible y concreto", aseveró Cafiero.

"Se nota visiblemente la recuperación económica en las diferentes actividades; todo el entramado productivo está dando estos síntomas", dijo el canciller, a la vez que resaltó que "hoy tenemos nuevos vectores de desarrollo exportador como los servicios basados en el conocimiento, además de la apertura de nuevos mercados y nueva oferta exportable".

Domínguez, en tanto, señaló: "Necesitamos la ley agrobioindustrial, necesitamos despojarnos de aquello que nos ata, comprender las capacidades productivas, que producir es crecer y que queremos que los argentinos hagan negocios porque es lo mejor que nos puede pasar: Generar las condiciones para que los productores y las empresas argentinas en el sector agrobioalimentario sean todo lo grande que puedan ser".

Por su parte, Kulfas, dijo: "El objetivo es muy claro, es que Argentina pueda aumentar sus exportaciones como un elemento clave y central. Y esta iniciativa es fundamental porque para que un país crezca es necesario exportar más. A veces se generan falsas antinomias, como que tenemos que crecer impulsados por exportaciones o tenemos que crecer impulsados por sustituir importaciones. Es una falsa dicotomía. Exportar es una manera virtuosa y genuina de resolver los problemas que arrastra nuestro país. Los atajos que se emplearon en el pasado, como conformar el gran proceso de endeudamiento externo, demostraron ser pan para hoy y hambre para mañana, y ahora nos toca a nosotros resolver esos problemas".

"Es importante, desde la política productiva hacer un aporte decisivo a otro esquema de funcionamiento económico, más previsible y sostenido. Esa previsibilidad que todo empresario desea se construye no es de un día para el otro, y esa construcción es con producción orientada a mejorar el problema pensando en lo internacional", agregó el ministro de Desarrollo Productivo.

Filmus, sostuvo que "es imprescindible agregar valor a la producción nacional a partir del aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación para ayudar a cambiar la matriz exportadora" y subrayó que "en ese sentido trabajamos" desde el Ministerio del área.

El titular de la cartera de Ciencia agradeció "profundamente" a su par de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, por "promover la necesaria articulación entre los distintos ministerios para complementarnos" en el marco del Plan de Promoción de Exportaciones.

Todesca Bocco apuntó que "la economía argentina está creciendo mucho y esto está basado en dos cosas: las capacidades y la política pública, en particular la política industrial. Ningún país puede desarrollarse sin política industrial". Agregó en ese sentido: " No es verdad que el mercado lo hace solo, no es una cuestión de apertura indiscriminada sin ninguna estrategia; no hay ejemplos en el mundo de desarrollo económico basado en esas premisas".

Finalmente, Apólito refirió que "la Economía del Conocimiento debe ser integrada en las políticas exportadoras de la Argentina, por todo el potencial que ya demostró y que está teniendo a partir de la Ley (de Economía del Conocimiento) que se puso en marcha de manera definitiva en marzo de este año". En ese sentido, agregó: "De las 360 empresas que ya están inscriptas en el registro, casi el 70% son exportadoras. Y esto va a seguir aumentando cuando sigamos incorporando empresas que vengan de otras áreas que no son del software, como la biotecnología o las de la industria satelital. Creo que vamos a seguir teniendo esta proporción o, incluso, mayor. Y la Ley misma obliga a las empresas a ir aumentando sus exportaciones y su inversión en I+D".

Del acto participaron también el vicejefe de Gabinete de la Nación, Jorge Neme; el Secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Pablo Tettamanti; y el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren.

Se calcula que, a fin de 2021, las exportaciones alcanzarán una cifra en torno a 77.000/78.000 millones de dólares, en lo que constituye el máximo registro alcanzado desde 2013, y un superávit comercial de 13.940 millones de dólares, que representa el mayor de la última década. Asimismo, las exportaciones de manufacturas de origen industrial son las de mayor expansión (49,1%) al igual que aquellas dirigidas a los mercados de América Latina (46%).

El Plan de Promoción de Exportaciones 2022 surge del trabajo realizado en el marco del Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones, que cuenta con la participación de 365 Cámaras y entidades vinculadas al comercio exterior, y que aglutina a más de 18.000 empresas pertenecientes a 76 complejos exportadores argentinos.

A continuación, la Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, dio inicio al Panel referido a la "Promoción de las Exportaciones y la Apertura de Mercados Externos", que incluyó las exposiciones del Subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ariel Martínez; la Subsecretaria del MERCOSUR y Negociaciones Económicas Internacionales, Rossana Surballe; y la subsecretaria de Negociaciones Económicas Multilaterales y Bilaterales, Carola Ramón. El cierre de este primer Panel estuvo a cargo del Subsecretario de Promoción del Comercio y las Inversiones, Pablo Sívori, y el Presidente Ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Juan Usandivaras.

Las acciones de posicionamiento consisten en eventos de promoción comercial denominados "Días Argentinos" y asociados a alguna industria Argentina (audiovisual, editorial, teatral, musical, artes plásticas, cárnica, pesquera, alimentos, etc.) con el objetivo de posicionar las industrias argentinas a partir de su calidad y ampliar la red de compradores, socios e inversores extranjeros.

El segundo Panel del evento se enfocó en la "Articulación Público-Privada como Política de Inserción Internacional" y contó con la moderación del director nacional de Promoción del Turismo, Deportes, Industrias Culturales y Servicios Basados en el Conocimiento, Sebastián Laino, y la participación de referentes institucionales como Katherine Berken, Directora de la Fundación Argentina de Nanotecnología ("FAN"); Luciano Galfione, Director de Fundación Pro Tejer; Carla Ginobili, Directora del Comité Argentino de Blueberries (en inglés "ABC") y Luis Adur, Presidente de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Alimentación ("AdePIA").

El evento contó con la asistencia, tanto de manera virtual como de manera presencial, de representantes de cámaras empresariales, gobiernos provinciales y empresas de amplios sectores, entre ellos: agroindustria, energía, alimentos, metalurgia, siderurgia, industria química, biotecnología, transporte, servicios, nuclear, equipamiento médico, automotriz, robótica, TICs, farmacéutica, logística, indumentaria, entre otros.