Lobby: la tormenta secreta en JxC por la derrota en el debate de Bienes Personales

La interna que partió en dos al bloque del radicalismo en Diputados recrudeció con el faltazo de una integrante que se fue a Disney

La última sesión del año que tuvo la Cámara de Diputados dejó este martes al interbloque de Juntos por el Cambio en estado de zozobra, por las acusaciones cruzadas que se dedicaron sus integrantes. La bronca estalló cuando el oficialismo logró imponer una serie de cambios al impuesto a los Bienes Personales por un voto de diferencia, en una sesión que originalmente fue forzada por JxC para sancionar una modificación diferente: no prosperó porque una diputada, Camila Crescimbeni, dio positivo de covid antes de ingresar al recinto y otros dos compañeros de bancada se ausentaron por viajes al exterior.

Es el caso del larretista Álvaro González, del bloque PRO y Gabriela Brouwer de Koning, que integra el bloque Evolución Radical, que conducen Rodrigo de Loredo y Emiliano Yacobitti, bajo el liderazgo del senador porteño Martín Lousteau.

González había avisado que viajaría a Alemania para participar del casamiento de su hija y defendió su decisión. Brouwer de Koning, trató de hacer lo mismo que su colega pero, según lamentan sus socios, habló más de la cuenta a los medios y aumentó la bronca que se concentró en ella porque se ausentó por un viaje a Disney cuando había asumido su banca dos semanas antes. Ese combo transformó el faltazo de la diputada por Córdoba en un papelón que incrementó los pases de factura entre el bloque de la UCR, que conduce Mario Negri y los 12 disidentes, que conduce De Loredo. Los dos espacios mantienen tironeos desde el cisma que protagonizaron hace dos semanas, y si bien existe una promesa de reunificación para febrero o marzo, la ausencia de la recien llegada atizó el fuego.

La diputada dijo en una entrevista que había avisado del viaje. Sin embargo su correligionaria, Karina Banfi, que integra la bancada que conduce Negri, la desmintió.

"Jamás lo hubiéramos permitido (que viaje). Obligadamente tendría que haber participado de la sesión. En el caso de Álvaro González, él no estaba contabilizado dentro del quórum y de los números que nosotros teníamos porque sabíamos que tenía una licencia tomada el 9 de diciembre. Ni siquiera participó de la votación del Presupuesto", detalló en una entrevista radial. Y volvió a cargar contra la viajera: "Sí contaba con" Brouwer de Koning porque había participado de la sesión donde aportó su voto para sostener la propuesta de la diputada macrista Silvia Lospennato para poder votar Bienes Personales.

Según Banfi, "faltó una cuestión de compromiso y disciplina", porque "tenemos que estar todos. Lo que tienen que entender los diputados que cuando están en un espacio colectivo como el Congreso lo importante es que podamos llevar adelante la votación en los términos que propusimos.

"Pensé que se había terminado el año legislativo", explicó la diputada Gabriela Brouwer de Koning

¿Qué originó una crítica pública tan virulenta de Banfi contra Brouwer de Koning?

En el espacio opinan que es una devolución de gentilezas para Lousteau. Un día después de la sesión fatídica lanzó una frase que cayó muy mal en los sensibles ánimos de correligionarios abandonados. "Los votos deben contarse mejor para solicitar una sesión especial. Ha pasado mucho tiempo desde que hubo un Congreso tan parejo. Cabe señalar que el Congreso está parejo y que cualquier error genera estas consecuencias. La historia de esta votación podría haberse dado la vuelta", se lamentó el senador.

En Evolución Radical relativizan la importancia del faltazo de la diputada, pero si hubiera asistido le habría permitido a JxC empatar la votación con 127 versus 127, en vez de la ventaja de un voto que sacó el oficiaismo con 127 sobre 126 del conglomerado opositor. Si había empate el titular de la Cámara baja tendría que haber desempatado. "En todo caso hubiera pagado el costo político el presidente de la Cámara. El Frente Renovador durante muchos años ha tenido como discurso de campaña el tema de bajar los impuestos. Es parte del juego. No nos da lo mismo que desempate el presidente", redobló Banfi.

Las palabras de Lousteau parecieron una ofensiva para contener las previsibles críticas contra su correligionaria. También buscaron meter el dedo en otra llaga y poner el foco en el rol de los jefes de las bancadas más grandes: el macrista Cristian Ritondo, que preside el bloque del PRO, y Mario Negri, jefe del bloque UCR, que también encabezaba el interbloque hasta que el sector liderado por De Loredo reclamó más lugares en el bloque, impugnó que Negri tuviera dos jefaturas y se separaron. Los dardos de Lousteau llegan en un momento donde el liderazgo del interbloque de JxC está en plena disputa y reconfiguración a favor de Ritondo, que podría ser el próximo titular de todo el espacio de 116 voluntades.

Brouwer de Koning concedió una entrevista radial e hizo un descargo que la perjudicó. "Este viaje estaba programado desde hace dos años y medio atrás, lo programamos por la pandemia y terminó definiéndose para un 16 de diciembre porque sino se perdía, ese día coincidió con la sesión de presupuesto. No pensaba viajar porque parecía que se iba a votar cuarto intermedio, que se pasaría todo a la semana posterior, pero hubo un giro a último momento de la sesión que fue cuando se votó. Después de estar 36 horas sin dormir, se votó y se terminó, yo pensé que mi tarea legislativa había terminado, la voluntad por la cual el pueblo me eligió la cumplí", se justificó la diputada y demostró que tampoco sabía que el período de sesiones ordinarias había sido extendido hasta el 31 de diciembre por un decreto del presidente Alberto Fernández.

"La verdad no estoy para nada bien, no ha sido para mí una cuestión que me haya resbalado. Estoy muy angustiada, es una situación muy difícil para mí. Quienes me conocen saben que soy una persona muy responsable y obviamente esto no me resbala en absoluto. Estoy sin ánimo de justificar o de argumentar este tema del viaje, sí merece contar qué pasó", confesó.