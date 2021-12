iProfesional | Política | Preocupación oficial

"No nos relajemos, no bajemos los brazos, esta pandemia no ha terminado", el mensaje navideño de Alberto

Una de las primeras frases que usó el Presidente en su mensaje de fin de año estuvo vinculada al avance del covid en estas últimas semanas

Por iProfesional • 11.28hs • Política 25.12.2021