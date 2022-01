Cerruti duro contra Larreta: "No vino a la reunión con Guzmán porque privilegia la interna de Juntos por el Cambio"

En otro orden, la portavoz presidencial puso de relieve, en cambio, la "sensatez política" del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no concurrió a la reunión con el ministro de Economía, porque "privilegia la interna de Juntos por el Cambio antes que los intereses de los argentinos".

"No nos llama la atención que no haya venido Rodríguez Larreta, porque el mismo le dijo al Presidente (Alberto Fernández) que no puede participar de estas reuniones porque tiene problemas internos dentro de su alianza para participar de estas reuniones", sostuvo la ex diputada nacional al referirse a la ausencia de la Ciudad en el encuentro que encabezó el titular de la cartera económica para dar precisiones sobre el estado de las negociaciones con el FMI.

En conferencia de prensa, la vocera remarcó que el referente del PRO "evidentemente privilegia su posición dentro de la interna de Juntos por el cambio antes que los intereses de los argentinos". En cambio, Cerruti destacó la postura planteada por el gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales.

"Nos parece muy importante la postura del gobernador Morales, que habla de sensatez política en el sentido de hacerse cargo de que fue el Gobierno que contrajo esta deuda", indicó la portavoz. Y agregó: "Por lo menos, hay que prestarse a una conversación".

Además, también aprovechó la ocasión para cuestionar al ex presidente Mauricio Macri y afirmó que si Juntos por el Cambio "hoy no se presta a un diálogo" es porque el líder del PRO "contrajo casi personalmente la decisión" de acudir al FMI y "en aquel momento no dialogó" con las diferentes fuerzas y "no le interesó saber cómo se tomaba una deuda que comprometía a varias generaciones de argentinos". En ese sentido, acusó al sector más duro de la oposición de vivir "su propia película", alejada de la realidad de la Argentina.

Por otra parte, la vocera de la Casa Rosada subrayó que "lo que pide el Fondo Monetario es una política de ajuste que el Gobierno argentino no está dispuesto a llevar adelante porque compromete al pueblo, a la posibilidad de crecer y desarrollarse". "Ése es el punto clave de la discusión en este momento, que esperamos con optimismos que se resuelva y próximamente", afirmó.

Fernández: "No hay posibilidad de que Argentina tenga tarifazos"

El presidente Alberto Fernádez y el ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezaron la reunión que se realizó este miércoles por la tarde en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno, en el que las autoridades nacionales brindaron información a los gobernadores, sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar la deuda de u$s44.000 millones que contrajo el gobierno de Mauricio Macri.

El mandatario aseguró que "no hay ninguna posibilidad de que Argentina tenga tarifazos" mientras el Frente de Todos (FdT) esté gobernando, y señaló que, en todo caso, el costo de los servicios tendrá que "corregirse de un modo razonable y teniendo en cuenta la capacidad de pago" de la sociedad.

También afirmó que "todo programa económico en Argentina pasa por la recuperación del salario real".

"No vamos a firmar ningún acuerdo que suponga un aumento tarifario desmedido y excesivo", remarcó Fernández al participar de la exposición que el ministro de Economía, Martín Guzmán, brindaba ante los gobernadores del país para explicar el estado de la negociación de la deuda con el FMI.

El mandatario sostuvo que "no hay ninguna posibilidad de que Argentina tenga tarifazos en el año venidero ni en los subsiguientes".

"Mientras nosotros estemos gobernando las tarifas tendrán que corregirse de un modo razonable y teniendo en cuenta el ingreso y la capacidad de pago de una sociedad dada en un momento dado", explicó.

Fernández afirmó asimismo que "los porcentajes de aumento están muy lejos de suponer tarifas crecientes o importantes, o tarifazos para los argentinos".

Por otro lado, el jefe de Estado planteó que "todo programa económico en Argentina pasa por la recuperación del salario real", por lo que -dijo- "los ingresos de los que trabajan tienen que superar el ritmo inflacionario".

"Venimos de una pérdida de 20 puntos en los 4 años precedentes y tenemos que recuperar el salario real cuanto antes, del mejor modo, porque eso hace también al mejoramiento del consumo interno que mueve más del 70% del PBI", indicó el mandatario.

"La deuda que eventualmente arreglemos va a superar mi mandato"

Fernández abrió la reunión reafirmando que "es muy grave" el problema de la deuda externa de la Argentina, tanto con acreedores privados, como con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y advirtió que esa situación generará "un fuerte condicionamiento", no sólo para la actualidad, sino también "en los años venideros".

Y detalló que entre el 2015 y el 2019 la deuda con acreedores externos se incrementó en "más de cien mil millones de dólares".

"A nuestro juicio hay que ver el problema de la deuda como una secuencia y no un punto definitivo de llegada. El año pasado logramos reestructurar la deuda con los acreedores privados. Ahora estamos discutiendo y terminando las negociaciones con el FMI", señaló el mandatario.

"La deuda que eventualmente arreglemos va a superar mi mandato y el mandato que termina en 2027, va a estar presente durante los próximos diez años. Por eso me parece importante que dejemos bien en claro lo que estamos haciendo", advirtió.

"Es tan grande la magnitud del problema que va a llevar años resolverlo", sostuvo el ministro

Los detalles de la negociación con el Fondo

En el encuentro, Guzmán aseguró que "no hay nada que condicione más" al país que "la deuda con el Fondo Monetario" Internacional (FMI). Y admitió que "el sendero fiscal es el punto donde no hay acuerdo" con el organismo internacional.

"La diferencia entre lo que plantea el FMI y lo que plantea el Gobierno argentino consiste en diferenciar un programa de ajuste del gasto real, que detendría con seguridad la recuperación, versus un programa que le de continuidad a la recuperación de la economía", admitió.

Durante la presentación reconoció que el principal problema es el sendero fiscal. "Es el punto donde no hay acuerdo", dijo.

Además el titular de Hacienda detalló que "se tomó un deuda insostenible que sólo podía pagarse si había un shock de confianza y sabemos que nada de eso ocurrió. La situación económica empeoró de forma profunda", apuntó.

"Necesitamos poder refinanciar esas deudas", dijo pero advirtió que el acuerdo debe ser "sin tener condicionamientos desde el pago al FMI desde las políticas. Es muy importante que tengamos la capacidad soberana de llevar adelante las políticas económicas de la Nación", sostuvo.

Guzmán explicó que cuando el gobierno de Fernández asumió el 10 de diciembre de 2019 "el perfil de vencimientos de todo el sector público eran pagos por 23.000 millones de dólares en el 2020, casi 25.000 millones de dólares en el 2021 y casi 32.000 millones de dólares en los años 2022 y 2023".

"Es tan grande la magnitud del problema que va a llevar años resolverlo", sostuvo.

El ministro reconoció que en este momento el Gobierno "está negociando poder tener apoyo internacional al esquema de política económica que plantea el gobierno nacional" y aseguró que "cuando se alcance un acuerdo, el mismo deberá dar financiamiento para pagarle al propio FMI las deudas que se tomaron en el 2018 y 2019 y esta negociación tiene distintas aristas".

Asistieron al encuentro los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Arabela Carreras; Santa Fe, Omar Perotti; Tierra del Fuego, Gustavo Melella; Tucumán, Osvaldo Jaldo. Los de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y Santa Cruz, Alicia Kirchner, están presentes mediante videoconferencia.

También estuvieron presentes por Chubut, el ministro de Economía y Crédito, Oscar Antonena; Córdoba, el presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González; Corrientes, el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard; Jujuy, el vicegobernador, Carlos Haquim; Mendoza, el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié; Salta, el vicegobernador, Antonio Marocco; San Juan, el vicegobernador Roberto Gattoni; y Santa Cruz, el vicegobernador, Eugenio Quiroga.

El único ausente fue el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien tampoco envió a ningún representante.