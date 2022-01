Ganador del sorteo: "Somos kirchneristas, pero Milei prometió algo y cumplió"

Federico Nacarado tiene 40 años y ganó el primer sueldo del diputado nacional y le agradeció. Dijo que usará parte del dinero para pagar deudas

Federico Nacarado se había anotado en el sorteo que organizó el diputado Javier Milei por sugerencia de su pareja.

Ayer un periodista lo contactó para saber si él era el ganador. Como no tenía idea, se metió inmediatamente en el sitio web de La Libertad Avanza para ver si era cierto. Más de un millón de personas se habían registrado para participar.

El ganador de los $205.000, reveló que no es seguidor de Milei. "Se le ocurrió a mi mujer, ella me anotó, porque era mucha plata y no se perdía nada con anotarse", aseguró.

El hombre de 40 años, que tiene un emprendimiento de construcción en seco, ni siquiera comulga con las ideas liberales que promueve el dirigente de La Libertad Avanza.

Nacarado habló en TN con el economista libertario y afirmó que usará el dinero para pagar deudas.

"¿Que tal, Javier? Muchas gracias. La plata me viene bien", dijo Nacarado en un breve diálogo mantenido con Milei en A dos Voces.

En la corta charla con el diputado, Nacarado contó cómo que se inscribió para participar del sorteo: "A mí me anotó mi mujer porque si hay un concurso hay que anotarse", comentó.

Y prosiguió: "La verdad es que estoy muy contento. Me parece bastante loco esto. Nunca había ganado nada".

Nacarado contó que usará los más de 205 mil pesos de la dieta de Milei para pagar deudas. Entonces, Milei le comentó: "Un placer haber podido contribuir a mejorar tus finanzas".

Nacarado le respondió que posiblemente "gran parte (del dinero) vaya a los bancos", a lo que el diputado de Avanza Libertad replicó: "Tenés un problema más chico ahora".

Cuando el conductor Edgardo Alfano le preguntó a Nacarado si simpatizaba con el kirchnerismo, el ganador del sorteo admitió con una simple afirmación y dijo no tener una opinión formada sobre Milei. "Si prometió algo y lo cumplió es algo importante", indicó.

De acuerdo a Milei, los inscriptos continuarán participando en el resto de los sorteos de su dieta

El monto del sorteo

La dieta de Milei como diputado es de poco más de 205 mil pesos. El primer sorteo se realizó este miércoles con un acto en Playa Grande, en Mar del Plata, donde montó un escenario en la calle, frente al mar, con la imagen de un tigre dorado y varias camionetas ploteadas a su alrededor.

"En la vida real soy un minarquista (que el Estado sea mínimo en una sociedad), pero filosóficamente soy anarcocapitalista. Si yo donara la dieta estaría haciendo caridad con el dinero ajeno, algo que va en contra de mi postulado filosófico. No podría hacerlo así y por eso la forma más ecuánime es sortearlo", indicó el economista antes del sorteo.

Entre las bases y condiciones del sorteo, el diputado establece que "el ganador tendrá 10 días corridos para acreditar su identidad para su recibimiento". Si eso no sucede, se volverá a sortear.

Milei adelantó cómo solventará sus gastos. "Voy a vivir de mis conferencias, de mis libros. Es de lo que vivo desde hace cuatro meses. Desde que empecé la campaña estaba con licencia sin goce de sueldo. Vivía de dar charlas, conferencias, libros", indicó en diálogo con el programa "La hora del campo", de radio Continental.

Milei sorteará su sueldo como diputado y vivirá "de sus conferencias, de sus libros"

Ante las críticas de algunos dirigentes sobre los datos de los inscriptos, entre las bases, la web de Milei aclara: "Una vez finalizado el sorteo los datos de todos los anotados seguirán almacenados en la base de datos, con la única finalidad de que todos los inscriptos continúen participando en los próximos sorteos correspondiente a "MI DIETA", salvo petición expresa en contrario enviando un correo: [email protected]".

En ese sentido, Milei apuntó contra las críticas de distintos sectores del oficialismo y la oposición: "Eso denota mucho nerviosismo en la casta".

La iniciativa no está ajena a la polémica. En los últimos días, el Estado, a través de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, inició una investigación con el fin de indagar sobre la política de privacidad del sorteo.

Buscan determinar su Milei con su web infringió la ley 25.326, de protección de datos personales. Para anotarse en el sorteo los datos que solicita la página son nombre, apellido, DNI, correo eléctrico, número de teléfono celular y fecha de nacimiento.