Alberto Fernández se reunirá en Moscú con Vladimir Putin: qué temas están en la agenda

Así lo indicaron altas fuentes de la Casa Rosada, que detallaron que se trata de "una reunión bilateral que estaba pendiente". De qué hablarán

El presidente Alberto Fernández mantendrá un encuentro bilateral con su par de Rusia, Vladimir Putin, el próximo 3 de febrero en la ciudad de Moscú.

Así lo indicaron altas fuentes de la Casa Rosada, que detallaron que se trata de "una reunión bilateral que estaba pendiente y versará sobre colaboración en vacunas".

Además, detallaron que Fernández y Putin conversarán sobre temas vinculados a "inversiones y colaboración en ciencia y temas de interés común".

Argentina y Rusia: cooperación en agroindustria, minería y ciencia

A principios de diciembre pasado, Alberto Fernández se reunió con autoridades y ejecutivos de empresas rusas en la Casa Rosada, en lo que fue calificado como un encuentro "histórico" en pos de fortalecer los lazos de cooperación entre las dos naciones.

El embajador argentino en Moscú, Eduardo Zuain, detalló que, durante la reunión, "cada empresa relató de qué se ocupa, las posibilidades que observan en la Argentina, y sus intereses para invertir en el país", según informó la Casa Rosada en un comunicado de prensa.

Los representantes argentinos y los ejecutivos rusos se comprometieron a "incrementar la cooperación en áreas tales como la agroindustria, la minería y la economía del conocimiento a través del fortalecimiento del sistema científico tecnológico y de la mejora de la infraestructura del país", detalló la oficina de Presidencia.

Para el representante de Rusia en Argentina, Dmitry Feoktistov, fue un encuentro "histórico" entre "socios estratégicos" que buscan "cooperar en todas las áreas".

Previo al almuerzo en Casa Rosada, funcionarios del Gobierno argentino y una delegación de empresarios rusos, que incluye a autoridades del Fondo Ruso de Inversión Dircta (RDIF) y representantes del banco privado Sovcombank, se reunieron en el Museo del Bicentenario.

Desde la oficina de Presidencia destacaron que el Gobierno de Fernández "quiere ser un intermediario para poder potenciar estos vínculos entre nuestro sector productivo y las oportunidades de trabajo y aprendizaje que hay con los sectores productivos rusos".

Argentina y Rusia ampliarán la cooperación en agroindustria, minería y ciencia

Zuain destacó la ayuda que brindó Rusia a Argentina durante la pandemia del coronavirus, con la provisión de la vacuna Sputnik V, con la cual se llevó adelante la campaña de vacunación en el país suramericano.

"Ese ejemplo queremos reproducirlo entre empresarios y empresas estatales y privadas rusas con empresas argentinas", añadió el diplomático, citado por el sitio web El Destape.

La asesora de Presidencia, Cecilia Nicolini, dijo que, a partir de la relación sólida que han venido teniendo con el Fondo Ruso de Inversión Directa, por el tema de la vacuna, el objetivo es "generar oportunidades de inversión en diferentes sectores de la economía argentina".

"Estoy seguro que en el corto plazo podremos continuar incrementando la cooperación en todos los sectores para que esto redunde en beneficio del pueblo ruso y en beneficio también del pueblo argentino", dijo, por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, que encabezó el encuentro.

Por parte de Argentina, en la reunión con los empresarios rusos, además de Manzur, Zuaín y Nicolini, participaron algunos ministros, como el de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; de Salud, Carla Vizzotti; de Economía, Martín Guzmán; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; y de Transporte, Alexis Guerrera.

También estuvieron la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; y el secretario de Energía, Darío Martínez.

Nicolini informó que durante toda la semana se van a realizar presentaciones, reuniones y actividades para impulsar las oportunidades de inversión de Rusia en Argentina.

Fernández y una visita clave a China

El presidente Alberto Fernández viajará a China el próximo 5 de febrero para asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno, en la antesala del 50° aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Así lo indicaron altas fuentes de la Casa Rosada, que detallaron que la comitiva presidencial no podrá superar las 15 personas, incluido el Presidente, por pedido de las autoridades del gigante asiático.

En ese punto, explicaron que el viaje se realizará en medio de estrictos protocolos por el coronavirus, en momentos en que el mundo atraviesa una nueva suba de casos de Covid-19 producto de la nueva variante Ómicron.

Además, confiaron que durante su estadía en Pekín existe la posibilidad de que el jefe de Estado comparta un encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien también visitará la capital de China.

Si bien la realización del viaje siempre se encuentra sujeta a la situación sanitaria nacional e internacional, fuentes oficiales señalaron que aún es "muy temprano" para contar con una agenda tentativa, pero aclararon que "ya se está trabajando" en ella.

La visita que prepara la Casa Rosada es un fuerte gesto de respaldo del Gobierno nacional a China, dado que los Juegos Olímpicos de Invierno quedaron en medio de la disputa geopolítica que existe entre Washington y Pekín.

A principios del pasado mes de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno en China, dado que no enviará a ningún representante político.

En ese marco, el Ejecutivo nacional deberá moverse con cuidado respecto de la relación diplomática con China, con quien forjó lazos estrechos durante la presidencia de Cristina Kirchner, ante la necesidad de contar con el apoyo estadounidense en las negociaciones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

Sin certidumbre sobre el acuerdo con el FMI, Argentina mira a Oriente.

No obstante, fuentes con despacho en Balcarce 50 afirmaron que la relación de la Argentina con Estados Unidos es "muy buena", y completaron: "Nadie ha dicho que no sigue dando vueltas la visita de Alberto Fernández a Estados Unidos. No se termina de concretar por la pandemia".

El pasado 4 de noviembre, Alberto Fernández participó de la inauguración de la cuarta edición de la China International Import Expo (CIIE), la feria de importaciones y exportaciones más importante del mundo, a la que fue invitado especialmente por su par de la República Popular China, Xi Jinping.

En un mensaje grabado desde la Casa Rosada, el Presidente manifestó: "China es un socio estratégico para mi país en términos de comercio, inversiones y financiamiento y sabemos del enorme potencial que nuestra relación bilateral tiene dada la amplia complementariedad entre ambas economías".

"Nos une una visión común como países en desarrollo, y una fuerte relación de amistad que se ve reflejada no sólo en el status de Asociación Estratégica Integral que mantenemos desde el 2014, sino también en los fructíferos casi 50 años de relaciones diplomáticas", resaltó Fernández en aquella oportunidad.