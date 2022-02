Vallejos: "La derrota en 2023, con este acuerdo con el FMI, está con altísima probabilidad asegurada"

La economista y ex diputada nacional se sumó a los dirigentes del Frente de Todos que salieron a cuestionar el entendimiento por la deuda

Primero fue Máximo Kirchner. Con una carta, que hizo pública en las redes, anunció ayer su renuncia al bloque del Frente de Todos en Diputados en rechazo a los términos de la negociación entre el Gobierno y el FMI. Hoy lo siguió el diputado Leopoldo Moreau, que anticipó que el kirchnerismo buscará modificar ese entendimiento cuando se discuta en el Congreso. Ahora, en esa misma línea se manifestó la economista Fernanda Vallejos.

"Si antes de firmar el acuerdo, con el FMI en la nuca, ya perdimos históricamente en el 2021, la derrota en el 2023 con este acuerdo está con altísima probabilidad asegurada", afirmó la ex diputada nacional en declaraciones radiales. "No tengo dudas, muchos diputados no comparten el contenido del acuerdo", aseguró, y agregó: "Hay ajuste, y el que diga lo contrario está mintiendo".

Gesto político

Para Vallejos, que destacó el gesto político de Máximo Kirchner, con el principio de entendimiento con el FMI "lo que está en juego es el futuro de la patria". A su vez, valoró la discusión pública sobre las internas políticas en el oficialismo: "No comparto esa posición de que los trapitos se lavan en casa, cuando el peligro es grande hay que hacer participe de las decisiones profundas al pueblo".

A su vez, y en diálogo con radio AM530, completó: "La Argentina nunca consiguió nada, el FMI siempre impuso sus condiciones como lo está pretendiendo imponer en este momento, arrancando por un ajuste del 0.8 puntos del déficit respecto para este año".

Vallejos es la dirigente que criticó con dureza al propio Alberto Fernández luego de la derrota electoral en las PASO del año pasado. En aquel momento, se difundieron audios en los que calificó al Presidente de "ocupa que está atrincherado" y dijo que "no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie".

Leopoldo Moreau dijo que buscarán modificar el acuerdo en el Congreso

Otras voces oficialistas

Hoy, más temprano, Moreau adelantó que un sector del kirchnerismo buscará modificar el acuerdo cuando los detalles sean enviados al Congreso. "Se supone que se va a discutir, para eso va al Congreso. Vamos a llamar la atención sobre los peligros y los riesgos del acuerdo y ojalá sirva para que cuando se firmen los memorándum de entendimientos algunas cuestiones se remuevan, sino estaremos en una situación compleja", planteó el legislador en diálogo con Radio 10.

Por su lado, el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, afirmó hoy que la renuncia de Máximo Kirchner "fue inesperada", aunque aclaró que "respeta" la decisión tomada por el legislador. "Si no está conforme con el núcleo del acuerdo que alcanzó el Presidente (Alberto Fernández) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está bien que dé un paso al costado", sostuvo en declaraciones a la FM Urbana Play.