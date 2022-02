Droga adulterada: el PRO culpó al Gobierno de "no dar la batalla" contra el narcotráfico

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y otros dos referentes del espacio como los diputados Diego Santilli y Cristian Ritondo se hicieron eco del caso de la cocaína adulterada y lo vincularon con que los actuales gobiernos nacional y bonaerense dejaron de "combatir al narcotráfico".

"El narcotráfico debe atacarse en todos sus niveles, desde el menudeo hasta el tráfico en gran escala. Si el Gobierno no da esa batalla, la guerra entre bandas convierte al país en un coto de caza. Urge retomar la lucha hacia una #ArgentinaSinNarcotráfico", planteó en un tuit Bullrich.

Santilli se pronunció en la misma línea, apuntando contra las actuales autoridades: "´Volvió la droga al barrio´", me lo dicen todos los días las madres y los padres de la Provincia desesperados porque viven con miedo y el Gobierno sigue sin reaccionar", escribió en Twitter.

Al respecto, dijo que en el Gobierno "tienen que dejar de proteger a los delincuentes y empezar a combatir con firmeza a las mafias y a los narcos".

Por su parte, Ritondo acudió a la misma red social y sostuvo que "en estos últimos años no se vio al Gobierno derribando ningún búnker".

"Con ese tipo de políticas termina sucediendo lo que hoy todos vimos. Mientras ellos se llenan la boca hablando de Estado presente, lo único que observamos es un Estado completamente ausente", se quejó.

El ex ministro de Seguridad bonaerense en la gestión de María Eugenia Vidal además remarcó que "las mafias tienen cada vez más poder, los narcos toman más barrios y la droga continúa haciendo destrozos".

"Es clara la falta de decisión del Gobierno de combatir al narcotráfico, tanto en la Provincia como en el resto del país", lamentó.

Cocaína envenenada: allanamientos y detenidos

Al menos doce detenciones se registraron este miércoles en la localidad bonaerense de Loma Hermosa en el marco de allanamientos realizados tras la muerte de varias personas en los partidos de Hurlingham y San Martín por haber consumido cocaína adulterada.

Los operativos fueron llevados a cabo en un asentamiento de Tres de Febrero, en la zona oeste del Conurbano, donde se detectó un bunker que ya había sido allanado el mes pasado en el marco de otra investigación judicial.

Además de las detenciones durante el allanamiento, se logró el secuestro de varios envoltorios de lo que sería cocaína y la que va a ser peritada para saber si está adulterada, con qué, y si además, es la misma que consumieron las personas fallecidas y las que se encuentran internadas por intoxicación en diferentes hospitales bonaerenses.

Un efectivo policial examina sobres con cocaína.

Se supo que los envoltorios secuestrados durante el operativo serían similares a uno que aportó el familiar de una de las víctimas fatales.

Se sospecha que la cocaína habría sido adulterada en medio de una guerra entre bandas narco, y que la droga adulterada habría sido vendida por un dealer de la villa de emergencia conocida como Puerta 8, en Loma Hermosa.

La investigación comenzó este miércoles por la mañana a partir de la muerte de cuatro personas que estaban internadas en el Hospital Municipal San Bernardino del partido de Hurlingham.

Cuando los médicos les preguntaron qué habían consumido, todos los pacientes coincidieron en que habían tomado cocaína en una misma reunión de la que participaron más personas.

Finalmente, se registraron 17 muertos y más de 50 internados debido al consumo de la droga adulterada.

Droga adulterada: el consejo de Sergio Berni

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, advirtió en la tarde del miércoles que quienes compraron droga en estas últimas 24 horas "tienen que descartarla", al participar de los operativos que se desplegaban en el partido de Tres de Febrero en busca de los responsables de comercializar una partida de cocaína de alta toxicidad que provocó la muerte de siete personas.

"En este momento estamos tratando de ubicar la sustancia tóxica para sacarla de circulación. Es importante la promoción de lo que está pasando por parte de los medios para advertir a quienes hayan comprado droga en las últimas 24 horas. Tienen que descartar lo que compraron", advirtió el ministro en diálogo con "El Noticiero de la Gente" en el canal Telefé.

Berni pidió a los compradores de cocaína "descartar" la droga y evitar su consumo.

En ese sentido, Berni explicó: "Cuando hablamos de cocaína en mal estado, no hablamos de cocaína podrida o vencida. La cocaína se compra en su máxima pureza y después en lugares como estos se estiran, y se estiran con cuestiones que son muy tóxicas".

"Cada dealer que compra la cocaína, la fracciona. Algunos lo hacen con sustancias no tóxicas, como el almidón. Otros le ponen alucinógenos y si no se tiene ningún tipo de control, pasan estas cosas", aclaró.

Además, el ministro dijo que estas situaciones las han "comprobado en muchas escuchas telefónicas, donde los vendedores van cambiando la fórmula de acuerdo a cómo reacciona el consume la droga".

Por otro lado, Berni participaba esta tarde de los operativos en un asentamiento del mencionado partido del oeste del conurbano bonaerense para hallar los puntos de venta de la cocaína de alta toxicidad.

"Esta no es la mejor hora para trabajar pero acá estamos. No estamos buscando un domicilio fijo. Estamos intentando rastrear a los vendedores que generalmente están en los pasillos. Estamos tratando de ubicar algún indicio de esta droga para sacarla rápidamente de circulación. No descartamos absolutamente nada. Desde que tomamos contacto con lo sucedido, intentamos trabajar lo más rápido posible", cerró.