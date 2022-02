Insólito: periodista preguntó a Cerruti si Argentina está revisando el sistema político para ir hacia el comunismo

En la habitual conferencia de prensa de los jueves de la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, se vivieron momentos de tensión entre la funcionaria y los periodistas.

En uno de los tramos, un periodista le preguntó:

"Preguntarle a raíz de esos gestos que tuvo con el comunismo con Rusia y Xi Jinping, si se está poniendo en la mesa la posibilidad de revisar el sistema político de la Argentina".

A lo que, luego de unos segundos de quedar atónita, Cerruti le dijo: "No sé qué contestarle, me desconcierta…. ¿Usted me está preguntando si la Argentina se va a volver comunista porque el presidente viajó a China y vamos a dejar de ser demócratas?".

"Vivimos en un mundo multilateral, es hora de dejar de agitar fantasmas y creer que vivimos en los 60 en la Guerra Fría", aclaró.

Pero el momento más tenso de la jornada fue el intercambio con la periodista de La Nación, Cecilia Devanna sobre el ejercicio del periodismo luego de que le consultara por una información "off the record" desde el Departamento de Estado de Estados Unidos. "Parte del ejercicio del periodismo es que los off dan información y hay que chequearla con otras dos fuentes independientes", retrucó Cerruti.

Pero el debate no cesó allí: "Que una fuente periodística de una opinión y sea tomada como la del Departamento de Estado es toda una novedad en el ejercicio del periodismo", disparó.

Y siguió: "Con muchos años de carrera en el periodismo, esta novedad argentina de tomar una opinión de una persona que no se notifica y hacerlo tapa de un diario es toda una novedad. Generalmente cuando el Departamento de Estado de un país tiene que decir algo, nos enteramos todos".

"Estamos viendo una cantidad de gente que escribe en los medios argentinos en base a lo que le dijeron supuestas fuentes de otros países y el gobierno argentino no recibió ninguna información, pero tampoco leyó a nadie con nombre y apellido diciéndolo", finalizó la lección.